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В Саках пройдут бесплатные пешеходные экскурсии - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Туризм
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В Саках пройдут бесплатные пешеходные экскурсии
В Саках пройдут бесплатные пешеходные экскурсии - РИА Новости Крым, 11.01.2023
В Саках пройдут бесплатные пешеходные экскурсии
Серия бесплатных экскурсий стартует в Саках, они будут проходить каждый понедельник. Об этом сообщается на официальном портале города. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-12T08:24
2023-01-11T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Серия бесплатных экскурсий стартует в Саках, они будут проходить каждый понедельник. Об этом сообщается на официальном портале города.Старт экскурсии в 15:00, место сбора – памятник Ленину на площади Революции.Серия бесплатных экскурсий прошла в прошлом году и в Симферополе. В течение нескольких месяцев жителям и гостям города показывали восемь тематических маршрутов, повествующих о разных периодах истории крымской столицы.Читайте также на РИА Новости Крым:Пешком по Симферополю: в городе пройдет серия бесплатных экскурсийКрым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 годуВ пещере "Таврида" пройдут бесплатные экскурсии
https://crimea.ria.ru/20221118/fizkulturnyy-kompleks-v-sakakh-dostroit-novyy-podryadchik-1125427468.html
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крым, новости крыма, саки, общество, туризм в крыму
В Саках пройдут бесплатные пешеходные экскурсии

В Саках стартуют бесплатные еженедельные пешеходные экскурсии

08:24 12.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Наталья НазарукСакская набережная
Сакская набережная - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости Крым . Наталья Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Серия бесплатных экскурсий стартует в Саках, они будут проходить каждый понедельник. Об этом сообщается на официальном портале города.
"Для популяризации города Саки и для ознакомления с его историческими достопримечательностями еженедельно по понедельникам проходит пешеходная обзорная экскурсия. Она проводится на бесплатной основе, приглашаем всех принять участие", - говорится в сообщении.
Старт экскурсии в 15:00, место сбора – памятник Ленину на площади Революции.
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Серия бесплатных экскурсий прошла в прошлом году и в Симферополе. В течение нескольких месяцев жителям и гостям города показывали восемь тематических маршрутов, повествующих о разных периодах истории крымской столицы.
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