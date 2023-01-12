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В Саках пройдут бесплатные пешеходные экскурсии
В Саках пройдут бесплатные пешеходные экскурсии - РИА Новости Крым, 11.01.2023
В Саках пройдут бесплатные пешеходные экскурсии
Серия бесплатных экскурсий стартует в Саках, они будут проходить каждый понедельник. Об этом сообщается на официальном портале города. РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-12T08:24
2023-01-12T08:24
2023-01-11T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Серия бесплатных экскурсий стартует в Саках, они будут проходить каждый понедельник. Об этом сообщается на официальном портале города.Старт экскурсии в 15:00, место сбора – памятник Ленину на площади Революции.Серия бесплатных экскурсий прошла в прошлом году и в Симферополе. В течение нескольких месяцев жителям и гостям города показывали восемь тематических маршрутов, повествующих о разных периодах истории крымской столицы.Читайте также на РИА Новости Крым:Пешком по Симферополю: в городе пройдет серия бесплатных экскурсийКрым туристический: чем удивит гостей полуостров в 2023 годуВ пещере "Таврида" пройдут бесплатные экскурсии
https://crimea.ria.ru/20221118/fizkulturnyy-kompleks-v-sakakh-dostroit-novyy-podryadchik-1125427468.html
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В Саках пройдут бесплатные пешеходные экскурсии
В Саках стартуют бесплатные еженедельные пешеходные экскурсии