https://crimea.ria.ru/20221129/v-dekabre-v-simferopole-proydet-seriya-besplatnykh-ekskursiy-1125604351.html

В декабре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий

В декабре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий - РИА Новости Крым, 29.11.2022

В декабре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий

Очередные бесплатные экскурсии по Симферополю пройдут в выходные дни в декабре. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T21:35

2022-11-29T21:35

2022-11-29T19:20

симферополь

крым в истории: секреты, факты, фото

туризм в крыму

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Очередные бесплатные экскурсии по Симферополю пройдут в выходные дни в декабре. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.Экскурсии по достопримечательностям крымской столицы проводят уже два месяца, начиная с октября. Жителям и гостям города представили восемь тематических маршрутов, повествующих о разных периодах истории Симферополя. В связи с высоким спросом бесплатные экскурсии решили продолжить и в декабре."Друзья! После проведения нами бесплатных экскурсий по городу, мы увидели большой отклик и интерес. Поэтому продолжим знакомить вас с историей нашего города и в декабре", - написал Афанасьев в своем Telegram-канале..На каждую из них необходима регистрация, которая доступна по ссылкам в Telegram-канале главы города и администрации.

https://crimea.ria.ru/20221004/peshkom-po-simferopolyu-v-gorode-proydet-seriya-besplatnykh-ekskursiy-1124704224.html

симферополь

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симферополь, крым в истории: секреты, факты, фото, туризм в крыму, общество