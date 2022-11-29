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В декабре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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В декабре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий
В декабре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий - РИА Новости Крым, 29.11.2022
В декабре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий
Очередные бесплатные экскурсии по Симферополю пройдут в выходные дни в декабре. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев. РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T21:35
2022-11-29T19:20
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Очередные бесплатные экскурсии по Симферополю пройдут в выходные дни в декабре. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.Экскурсии по достопримечательностям крымской столицы проводят уже два месяца, начиная с октября. Жителям и гостям города представили восемь тематических маршрутов, повествующих о разных периодах истории Симферополя. В связи с высоким спросом бесплатные экскурсии решили продолжить и в декабре."Друзья! После проведения нами бесплатных экскурсий по городу, мы увидели большой отклик и интерес. Поэтому продолжим знакомить вас с историей нашего города и в декабре", - написал Афанасьев в своем Telegram-канале..На каждую из них необходима регистрация, которая доступна по ссылкам в Telegram-канале главы города и администрации.
https://crimea.ria.ru/20221004/peshkom-po-simferopolyu-v-gorode-proydet-seriya-besplatnykh-ekskursiy-1124704224.html
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симферополь, крым в истории: секреты, факты, фото, туризм в крыму, общество
В декабре в Симферополе пройдет серия бесплатных экскурсий

Туристов бесплатно проведут по достопримечательностям Симферополя

21:35 29.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Симферополь. Кольцо
Город Симферополь. Кольцо - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Очередные бесплатные экскурсии по Симферополю пройдут в выходные дни в декабре. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.
Экскурсии по достопримечательностям крымской столицы проводят уже два месяца, начиная с октября. Жителям и гостям города представили восемь тематических маршрутов, повествующих о разных периодах истории Симферополя. В связи с высоким спросом бесплатные экскурсии решили продолжить и в декабре.
"Друзья! После проведения нами бесплатных экскурсий по городу, мы увидели большой отклик и интерес. Поэтому продолжим знакомить вас с историей нашего города и в декабре", - написал Афанасьев в своем Telegram-канале..
Так, 3 декабря состоится экскурсия "Брега веселые Салгира". 10 декабря для всех желающих повторят программу экскурсии "Крымские истории российских мужчин".
На каждую из них необходима регистрация, которая доступна по ссылкам в Telegram-канале главы города и администрации.
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Пешком по Симферополю: в городе пройдет серия бесплатных экскурсий
 
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