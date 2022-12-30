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Россия намерена укреплять военное сотрудничество с Китаем – Путин
Россия намерена укреплять военное сотрудничество с Китаем – Путин - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Россия намерена укреплять военное сотрудничество с Китаем – Путин
Россия намерена укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем, которое является залогом поддержания стабильности в ключевых регионах, заявил... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T12:18
2022-12-30T12:18
2022-12-30T12:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Россия намерена укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем, которое является залогом поддержания стабильности в ключевых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.Путин отметил, что координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, ШОС, БРИКС, "Группы тридцати" служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка."Мы с Вами одинаково смотрим на причины и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта. В условиях беспрецедентного давлений и провокаций со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу", — добавил президент РФ, обращаясь к председателю КНР.
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владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, политика, общество
Россия намерена укреплять военное сотрудничество с Китаем – Путин
Путин: Россия намерена укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем
12:18 30.12.2022 (обновлено: 12:19 30.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Россия намерена укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем, которое является залогом поддержания стабильности в ключевых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.
"Особое место во всем комплексе российско-китайского сотрудничества, наших отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах. Нацелены укреплять взаимодействие между вооруженными силами России и Китая", — сказал российский лидер.
Путин отметил, что координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, ШОС, БРИКС, "Группы тридцати" служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка.
"Мы с Вами одинаково смотрим на причины и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта. В условиях беспрецедентного давлений и провокаций со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу", — добавил президент РФ, обращаясь к председателю КНР.