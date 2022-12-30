https://crimea.ria.ru/20221230/rossiya-namerena-ukreplyat-voennoe-sotrudnichestvo-s-kitaem--putin-1126212685.html

Россия намерена укреплять военное сотрудничество с Китаем – Путин

Россия намерена укреплять военное сотрудничество с Китаем – Путин - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Россия намерена укреплять военное сотрудничество с Китаем – Путин

Россия намерена укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем, которое является залогом поддержания стабильности в ключевых регионах, заявил... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T12:18

2022-12-30T12:18

2022-12-30T12:19

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

китай

россия

политика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Россия намерена укреплять военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем, которое является залогом поддержания стабильности в ключевых регионах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.Путин отметил, что координация Москвы и Пекина на международной арене, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, ШОС, БРИКС, "Группы тридцати" служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка."Мы с Вами одинаково смотрим на причины и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта. В условиях беспрецедентного давлений и провокаций со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократическое мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу", — добавил президент РФ, обращаясь к председателю КНР.

https://crimea.ria.ru/20221115/si-tszinpin-na-g20-prizval-snyat-odnostoronnie-sanktsii-1125370660.html

китай

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, политика, общество