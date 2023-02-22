https://crimea.ria.ru/20230222/doydet-li-poslanie-putina-do-zapadnykh-politikov--mnenie-1127146223.html

Дойдет ли послание Путина до западных политиков – мнение

Дойдет ли послание Путина до западных политиков – мнение - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Дойдет ли послание Путина до западных политиков – мнение

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию говорил в максимально понятном ключе даже для западных политиков, которые зачастую... РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T12:23

2023-02-22T12:23

2023-02-22T12:23

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

россия

политика

мнения

сша

украина

польша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию говорил в максимально понятном ключе даже для западных политиков, которые зачастую демонстрируют "собственную когнитивную ущербность". Такое мнение высказал гендиректор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.Послание Путина дойдет до Запада"Не думаю, что они (западные политики – ред.) поймут, я на это не надеюсь, потому что западные политики часто демонстрировали собственную ущербность в когнитивном плане. Но то, что на них это (послание Путина – ред.) произведет впечатление, думаю, да. Это гораздо более ценный эффект, нежели простое понимание", - сказал эксперт в интервью каналу "Sputnik на русском".Мухин отметил, что российская сторона давно взывала к договоренностям и прекращению конфронтации, но упорство, с которым западные политики шли в этом направлении, создало "очень серьезные основания для подозрений, что у них не достаточно способностей, чтобы адекватно оценивать реальность".Польша готовится к захвату Западной УкраиныКомментируя поездку президента США Джо Байдена в Киев и Варшаву, Мухин выразил уверенность, что эти визиты фактически означают начало кампании по выдвижению американского лидера на второй срок."Байден уже фактически объявил о том, что будет баллотироваться, и для него крайне важным было пройти этот "обряд инициации западного политика". Вы, наверное, обратили внимание, что очень многие ездят в Киев, ходят по постановочным местам вроде Бучи, впечатляются и так далее. Для него это был важный момент", - пояснил аналитик.Кроме того, считает политолог, визит Байдена в Польшу знаменует создание на территории Европы еще одного очага нестабильности и конфронтации."Польша сейчас активно создает оккупационную армию, в том числе для того, чтобы захватит Западную Украину, получает для этого деньги на вооружение, покупает танки у Южной Кореи, заказывает в США HIMARS и так далее. По сути, Польша сейчас занимается тем же, чем занималась Украина последние восемь лет – вооружается западным оружием для того, чтобы в будущем противостоять России", - убежден Мухин.По его словам, хотя разворачивать специальную военную операцию в направлении Польши не планируется, Россия не может игнорировать такую угрозу как плановая милитаризация Польши.Президент России Владимир Путин во вторник выступил с посланием Федеральному Собранию. В частности, российский лидер заверил, что РФ "шаг за шагом аккуратно и последовательно" будет решать задачи СВО. Одним из наиболее резонансных в речи президента стало заявление о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.Это решение Путин назвал вынужденным, оно было принято на фоне того, что ядерные державы продолжают развивать соответствующие вооружения и настаивают на доступе к российским ядерным объектам.Кроме того, президент поручил Минобороны и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Это является реакцией на планы Вашингтона испытать собственное ядерное оружие.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая постановка: в США раскрыли правду о визите Байдена в КиевСлабое впечатление: политолог о варшавской речи БайденаРоссия приостановила участие в Договоре о СНВ: что это значит

https://crimea.ria.ru/20230221/poslanie-putina-federalnomu-sobraniyu-glavnye-zayavleniya-1127131631.html

https://crimea.ria.ru/20230221/vystuplenie-baydena-v-polshe-glavnye-tezisy-1127139623.html

россия

сша

украина

польша

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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, россия, политика, мнения, сша, украина, польша, джозеф байден, президент сша (joseph biden)