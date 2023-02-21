https://crimea.ria.ru/20230221/slaboe-vpechatlenie-politolog-o-varshavskoy-rechi-baydena-1127140593.html

Слабое впечатление: политолог о варшавской речи Байдена

Слабое впечатление: политолог о варшавской речи Байдена - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Слабое впечатление: политолог о варшавской речи Байдена

Речь президента США Джо Байдена в Варшаве произвела слабое впечатление, рейтинги американского лидера после украинско-польского турне не выросли. Такое мнение... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T21:16

2023-02-21T21:16

2023-02-21T21:16

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

политика

россия

в мире

малек дудаков

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Речь президента США Джо Байдена в Варшаве произвела слабое впечатление, рейтинги американского лидера после украинско-польского турне не выросли. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Байден напоминает неудачливого Картера"Байден произвел довольно слабое впечатление, несмотря на всю резкость написанных для него формулировок об "усилении" НАТО и Запада. Ему нужно было кровь из носу показать себя президентом военного времени – это является фактическим началом предвыборной кампании Байдена", - написал эксперт в своем Telegram-канале.По словам Дудакова, Байден стремится подражать "президентам военного времени" вроде Франклина Делано Рузвельта или Гарри Трумэна, но на деле напоминает скорее "неудачливого Джимми Картера", при котором безработица и инфляция в США достигли небывалых масштабов.В США устали от украинской повесткиВ то же время, отметил аналитик, "несмотря на потоки лести либеральных медиа в адрес Байдена за польско-украинское турне, его рейтинги так и не выросли и продолжают колебаться около 40%"."Большинство демократов продолжают выступать против выдвижения Байдена на второй срок, видя все его когнитивные проблемы и как он еле ходит в Киеве и Варшаве. Лишь треть американцев уверены, что США при Байдене движутся в правильном направлении", - констатировал Дудаков.Более того, негативное отношение в обществе к действующему президенту усугубляется растущей усталостью от украинской повестки, указал эксперт.По его мнению, чем чаще Байден будет педалировать эту тему, тем сильнее она будет работать против него, особенно на фоне усугубления кризисов внутри США.Выступление Байдена в ПольшеДжо Байден 21 февраля выступил с речью в Варшаве. В своем выступлении американский лидер заявил, что США и Европа "не намерены нападать на Россию и не стремятся к ее уничтожению". Он назвал российскую специальную военную операцию "самым серьезным испытанием за столетие, с которым столкнулась не только Украина, но и весь мир". Байден также заверил, что НАТО "не устанет поддерживать Украину", а этот вопрос не станет причиной раскола внутри Североатлантического альянса.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден объявит о поставках критического вооружения УкраинеПутин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войнеРоссия приостановила участие в Договоре о СНВ: что это значит

https://crimea.ria.ru/20230221/vystuplenie-baydena-v-polshe-glavnye-tezisy-1127139623.html

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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, россия, в мире, малек дудаков, мнения