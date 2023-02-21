https://crimea.ria.ru/20230221/vystuplenie-baydena-v-polshe-glavnye-tezisy-1127139623.html
Выступление Байдена в Польше: главные тезисы
Выступление Байдена в Польше: главные тезисы - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Выступление Байдена в Польше: главные тезисы
США и Европа не намерены нападать на Россию и не стремятся к ее уничтожению. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в ходе визита в Польшу, обращаясь к... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T20:39
2023-02-21T20:39
2023-02-21T21:11
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
политика
в мире
россия
украина
сво
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. США и Европа не намерены нападать на Россию и не стремятся к ее уничтожению. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в ходе визита в Польшу, обращаясь к российскому народу. Президент США также назвал российскую специальную военную операцию "самым серьезным испытанием за столетие, с которым столкнулась не только Украина, но и весь мир". По его словам, "все демократические страны подверглись испытанию". Он также заявил, что в проведении спецоперации "никогда не было необходимости", и положить конец конфликту на Украине "может сама Россия". При этом он подчеркнул, что НАТО "не устанет поддерживать Украину", а сам блок не постигнет раскол в этом вопросе. Президент США также анонсировал объявление на этой неделе новых санкций против России и выразил мнение, что РФ "никогда не победит Украину". В следующем году в США состоится саммит НАТО, посвященный 75-й годовщине его создания. По словам Байдена, США остаются привержены 5-й статье устава Североатлантического альянса, которая гласит, что атака на одного члена блока –приравнивается к агрессии против всех его членов. Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин обратился с посланием Федеральному Собранию. Он заявил, что Россия будет соответствующим образом реагировать на планы перевести локальный конфликт на Украине в глобальное противостояние. По словам главы государства, победить Россию на поле боя невозможно. Президент также заверил, что Россия шаг за шагом аккуратно и последовательно будет решать задачи специальной военной операции. Глава российского государства подчеркнул, что киевский режим и его западные хозяева "фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле". Ответственность за разжигание украинского конфликта, эскалацию и рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах и, конечно, на киевском режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войнеПутин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВПредвестие больших бед: в Крыму отреагировали на визит Байдена в Киев
https://crimea.ria.ru/20230220/politolog-raskryl-istinnuyu-tsel-vizita-baydena-na-ukrainu-1127107184.html
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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, в мире, россия, украина, сво, поставки западного оружия украине, нато
Выступление Байдена в Польше: главные тезисы
Байден: США и Европа не намерены нападать на Россию и не стремятся к ее уничтожению
20:39 21.02.2023 (обновлено: 21:11 21.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. США и Европа не намерены нападать на Россию и не стремятся к ее уничтожению. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в ходе визита в Польшу, обращаясь к российскому народу.
"Я еще раз говорю народу России: США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию, США не планируют нападать на Россию. Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги", – приводит слова Байдена РИА Новости.
Президент США также назвал российскую специальную военную операцию "самым серьезным испытанием за столетие, с которым столкнулась не только Украина, но и весь мир".
По его словам, "все демократические страны подверглись испытанию". Он также заявил, что в проведении спецоперации "никогда не было необходимости", и положить конец конфликту на Украине "может сама Россия".
При этом он подчеркнул, что НАТО "не устанет поддерживать Украину", а сам блок не постигнет раскол в этом вопросе. Президент США также анонсировал объявление на этой неделе новых санкций против России и выразил мнение, что РФ "никогда не победит Украину".
В следующем году в США состоится саммит НАТО, посвященный 75-й годовщине его создания. По словам Байдена, США остаются привержены 5-й статье устава Североатлантического альянса, которая гласит, что атака на одного члена блока –приравнивается к агрессии против всех его членов.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин обратился с посланием Федеральному Собранию.
Он заявил, что Россия будет соответствующим образом реагировать на планы перевести локальный конфликт на Украине в глобальное противостояние. По словам главы государства, победить Россию на поле боя невозможно.
Президент также заверил, что Россия шаг за шагом аккуратно и последовательно будет решать задачи специальной военной операции. Глава российского государства подчеркнул, что киевский режим и его западные хозяева "фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле". Ответственность за разжигание украинского конфликта, эскалацию и рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах и, конечно, на киевском режиме.
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