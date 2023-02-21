https://crimea.ria.ru/20230221/vystuplenie-baydena-v-polshe-glavnye-tezisy-1127139623.html

Выступление Байдена в Польше: главные тезисы

Выступление Байдена в Польше: главные тезисы - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Выступление Байдена в Польше: главные тезисы

США и Европа не намерены нападать на Россию и не стремятся к ее уничтожению. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в ходе визита в Польшу, обращаясь к... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T20:39

2023-02-21T20:39

2023-02-21T21:11

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

политика

в мире

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украина

сво

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. США и Европа не намерены нападать на Россию и не стремятся к ее уничтожению. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в ходе визита в Польшу, обращаясь к российскому народу. Президент США также назвал российскую специальную военную операцию "самым серьезным испытанием за столетие, с которым столкнулась не только Украина, но и весь мир". По его словам, "все демократические страны подверглись испытанию". Он также заявил, что в проведении спецоперации "никогда не было необходимости", и положить конец конфликту на Украине "может сама Россия". При этом он подчеркнул, что НАТО "не устанет поддерживать Украину", а сам блок не постигнет раскол в этом вопросе. Президент США также анонсировал объявление на этой неделе новых санкций против России и выразил мнение, что РФ "никогда не победит Украину". В следующем году в США состоится саммит НАТО, посвященный 75-й годовщине его создания. По словам Байдена, США остаются привержены 5-й статье устава Североатлантического альянса, которая гласит, что атака на одного члена блока –приравнивается к агрессии против всех его членов. Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин обратился с посланием Федеральному Собранию. Он заявил, что Россия будет соответствующим образом реагировать на планы перевести локальный конфликт на Украине в глобальное противостояние. По словам главы государства, победить Россию на поле боя невозможно. Президент также заверил, что Россия шаг за шагом аккуратно и последовательно будет решать задачи специальной военной операции. Глава российского государства подчеркнул, что киевский режим и его западные хозяева "фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле". Ответственность за разжигание украинского конфликта, эскалацию и рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах и, конечно, на киевском режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войнеПутин: Россия приостанавливает участие в договоре об СНВПредвестие больших бед: в Крыму отреагировали на визит Байдена в Киев

https://crimea.ria.ru/20230220/politolog-raskryl-istinnuyu-tsel-vizita-baydena-na-ukrainu-1127107184.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), послание федеральному собранию, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, в мире, россия, украина, сво, поставки западного оружия украине, нато