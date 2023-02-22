https://crimea.ria.ru/20230222/bolshaya-postanovka-v-ssha-raskryli-pravdu-o-vizite-baydena-v-kiev-1127143097.html

Большая постановка: в США раскрыли правду о визите Байдена в Киев

Большая постановка: в США раскрыли правду о визите Байдена в Киев - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Большая постановка: в США раскрыли правду о визите Байдена в Киев

Визит американского президента Джо Байдена в Киев под звуки воздушной тревоги выглядел как "большая постановка", которая не принесла Украине какой-либо пользы и РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T10:15

2023-02-22T10:15

2023-02-22T10:15

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

киев

сша

украина

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Визит американского президента Джо Байдена в Киев под звуки воздушной тревоги выглядел как "большая постановка", которая не принесла Украине какой-либо пользы и фактически ничего не изменила. Об этом заявил подполковник американской армии Дэниэл Дэвис в эфире Fox News.Постановочный визит в КиевБайден 20 февраля прибыл в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Во время его нахождения в столице Украины прозвучала воздушная тревога. Однако позже в Вашингтоне признались, что заранее уведомили российскую сторону о визите президента в Киев.Однако поездка Байдена по сути ничего не изменила, констатировал подполковник, поскольку Вашингтон и без этого собирался предоставить Киеву военную помощь и в том же объеме."Похоже, это была скорее постановка, чем какая-то реальная польза для Украины", - резюмировал подполковник.Обращение Байдена в ПольшеНа следующий день после визита в Киев Джо Байден выступил с речью в Варшаве. В своем выступлении он заявил, что США и Европа "не намерены нападать на Россию и не стремятся к ее уничтожению". Он назвал российскую специальную военную операцию "самым серьезным испытанием за столетие, с которым столкнулась не только Украина, но и весь мир".Также Байден заверил, что НАТО "не устанет поддерживать Украину", а этот вопрос не станет причиной раскола внутри Североатлантического альянса.Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Вашингтон по дипломатической линии уведомил Москву о визите Байдена в Киев, однако Россия никаких гарантий безопасности американцам не давала. По его словам, российская сторона просто услышала информацию, которая пришла со стороны США.Украинское турне Байдена и его последующее выступление в Варшаве уже оценили политические эксперты. По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, речь президента США Джо Байдена в Польше произвела слабое впечатление, рейтинги американского лидера после этого не выросли.Читайте также на РИА Новости Крым:Выступление Байдена в Польше: главные тезисыПолитолог раскрыл истинную цель визита Байдена на УкраинуБайден объявит о поставках критического вооружения Украине

https://crimea.ria.ru/20230221/slaboe-vpechatlenie-politolog-o-varshavskoy-rechi-baydena-1127140593.html

https://crimea.ria.ru/20230222/v-gosdume-vyskazalis-ob-ultimatumakh-zapada-v-adres-rossii-1127142834.html

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джозеф байден, президент сша (joseph biden), киев, сша, украина, политика, новости