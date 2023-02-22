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Большая постановка: в США раскрыли правду о визите Байдена в Киев
Большая постановка: в США раскрыли правду о визите Байдена в Киев - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Большая постановка: в США раскрыли правду о визите Байдена в Киев
Визит американского президента Джо Байдена в Киев под звуки воздушной тревоги выглядел как "большая постановка", которая не принесла Украине какой-либо пользы и РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T10:15
2023-02-22T10:15
2023-02-22T10:15
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
киев
сша
украина
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Визит американского президента Джо Байдена в Киев под звуки воздушной тревоги выглядел как "большая постановка", которая не принесла Украине какой-либо пользы и фактически ничего не изменила. Об этом заявил подполковник американской армии Дэниэл Дэвис в эфире Fox News.Постановочный визит в КиевБайден 20 февраля прибыл в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Во время его нахождения в столице Украины прозвучала воздушная тревога. Однако позже в Вашингтоне признались, что заранее уведомили российскую сторону о визите президента в Киев.Однако поездка Байдена по сути ничего не изменила, констатировал подполковник, поскольку Вашингтон и без этого собирался предоставить Киеву военную помощь и в том же объеме."Похоже, это была скорее постановка, чем какая-то реальная польза для Украины", - резюмировал подполковник.Обращение Байдена в ПольшеНа следующий день после визита в Киев Джо Байден выступил с речью в Варшаве. В своем выступлении он заявил, что США и Европа "не намерены нападать на Россию и не стремятся к ее уничтожению". Он назвал российскую специальную военную операцию "самым серьезным испытанием за столетие, с которым столкнулась не только Украина, но и весь мир".Также Байден заверил, что НАТО "не устанет поддерживать Украину", а этот вопрос не станет причиной раскола внутри Североатлантического альянса.Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Вашингтон по дипломатической линии уведомил Москву о визите Байдена в Киев, однако Россия никаких гарантий безопасности американцам не давала. По его словам, российская сторона просто услышала информацию, которая пришла со стороны США.Украинское турне Байдена и его последующее выступление в Варшаве уже оценили политические эксперты. По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, речь президента США Джо Байдена в Польше произвела слабое впечатление, рейтинги американского лидера после этого не выросли.Читайте также на РИА Новости Крым:Выступление Байдена в Польше: главные тезисыПолитолог раскрыл истинную цель визита Байдена на УкраинуБайден объявит о поставках критического вооружения Украине
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), киев, сша, украина, политика, новости
Большая постановка: в США раскрыли правду о визите Байдена в Киев
Подполковник армии США назвал визит Джо Байдена в Киев постановкой
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Визит американского президента Джо Байдена в Киев под звуки воздушной тревоги выглядел как "большая постановка", которая не принесла Украине какой-либо пользы и фактически ничего не изменила. Об этом заявил подполковник американской армии Дэниэл Дэвис в эфире Fox News.
Постановочный визит в Киев
Байден 20 февраля прибыл в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Во время его нахождения в столице Украины прозвучала воздушная тревога. Однако позже в Вашингтоне признались, что заранее уведомили российскую сторону о визите президента в Киев.
"Это выглядело как большая постановка, особенно когда всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими. Таким образом, они знали, что никакой атаки не будет. И вы также могли видеть, что никто даже не вздрогнул, когда это (тревога – ред.) произошло, так что почти все знали, что это произойдет", - приводит слова Дэвиса РИА Новости.
Однако поездка Байдена по сути ничего не изменила, констатировал подполковник, поскольку Вашингтон и без этого собирался предоставить Киеву военную помощь и в том же объеме.
"Похоже, это была скорее постановка, чем какая-то реальная польза для Украины", - резюмировал подполковник.
Обращение Байдена в Польше
На следующий день после визита в Киев Джо Байден выступил с речью в Варшаве. В своем выступлении он заявил, что США и Европа "не намерены нападать на Россию и не стремятся к ее уничтожению". Он назвал российскую специальную военную операцию "самым серьезным испытанием за столетие, с которым столкнулась не только Украина, но и весь мир".
Также Байден заверил, что НАТО "не устанет поддерживать Украину", а этот вопрос не станет причиной раскола внутри Североатлантического альянса.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что Вашингтон по дипломатической линии уведомил Москву о визите Байдена в Киев, однако Россия никаких гарантий безопасности американцам не давала. По его словам, российская сторона просто услышала информацию, которая пришла со стороны США.
Украинское турне Байдена и его последующее выступление в Варшаве уже оценили политические эксперты. По мнению
политолога-американиста Малека Дудакова, речь президента США Джо Байдена в Польше произвела слабое впечатление, рейтинги американского лидера после этого не выросли.
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