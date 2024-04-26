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Главное за день: 26 апреля - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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Главное за день: 26 апреля
Главное за день: 26 апреля - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Главное за день: 26 апреля
Вооруженные силы Российской Федерации в зоне СВО поразили эшелон с иностранным вооружением. За прошедшие сутки было уничтожено около тысячи украинских боевиков. РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T22:55
2024-04-26T22:55
главное за день
россия
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
обстрелы всу
новости
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации в зоне СВО поразили эшелон с иностранным вооружением. За прошедшие сутки было уничтожено около тысячи украинских боевиков. ВСУ продолжают обстрелы мирных объектов на территории России – за сутки есть жертвы в Каховке, Донецке и Курской области. По делу о теракте в "Крокусе" задержан еще один подозреваемый. Энергосистему Украины не восстановить, признал премьер-министр Денис Шмыгаль. В России стартовал новый нацпроект, предполагающий строительство миллиарда квадратных метров жилья.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Эшелон с западным вооружением для ВСУРоссийские военные поразили эшелон ВСУ с западным вооружением и военной техникой, сообщили в Минобороны РФ в пятницу."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное ДНР, личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, а также живая сила и техника ВСУ в 112-ти районах", - говорится в сводке.Военнослужащие Российской Федерации заняли более выгодные рубежи на всех направлениях и уничтожили более тысячи боевиков.Погибли мирные жители в Донецке, Каховке и в Курской областиЖитель Курской области погиб во время массированного обстрела села в Глушковском районе со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт."Сегодня со стороны Украины было обстреляно село Коровяковка Глушковского района. Насчитали 11 прилетов, – написал в своем Telegram-канале Старовойт. – Погиб местный житель".В Каховке в результате "прилета" снаряда в жилой дом погиб один человек, еще один мужчина скончался в результате обстрела Новой Каховки. Повреждено три частных домовладения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В Донецке за сутки под обстрелами ВСУ погиб один мирный житель, еще два пострадали.По делу "Крокуса" задержали еще одного фигурантаСиловики задержали еще одного фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости.Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Всего по делу арестованы 11 обвиняемых.Повреждения энергосистемы УкраиныЭнергосистему Украины не удается восстановить, в системе сохраняется значительный дефицит. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.Премьер в очередной раз призвал украинцев экономить электроэнергию.Миллиард квадратных метров жильяНовый национальный проект "Инфраструктура для человека" направлен на реализацию стратегии пространственного развития страны. Об этом, выступая на отраслевом дне "Инфраструктура для жизни" на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Строительной отрасли поставлена задача построить 1 миллиард квадратных метров жилья до 2030 года. Строительство затронет как исторические регионы страны, так и новые субъекты. Поэтому одна из ключевых задач – пересмотреть генпланы и определить участки для строительства, чтобы выйти на объемы введения в эксплуатацию не менее 120 миллионов квадратных метров жилья в год.
https://crimea.ria.ru/20240426/v-tuapse-proizoshlo-zemletryasenie-1136882447.html
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главное за день, россия, всу (вооруженные силы украины), происшествия, обстрелы всу, новости, марат хуснуллин
Главное за день: 26 апреля

Главные события и заявления пятницы, 26 апреля

22:55 26.04.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации в зоне СВО поразили эшелон с иностранным вооружением. За прошедшие сутки было уничтожено около тысячи украинских боевиков. ВСУ продолжают обстрелы мирных объектов на территории России – за сутки есть жертвы в Каховке, Донецке и Курской области. По делу о теракте в "Крокусе" задержан еще один подозреваемый. Энергосистему Украины не восстановить, признал премьер-министр Денис Шмыгаль. В России стартовал новый нацпроект, предполагающий строительство миллиарда квадратных метров жилья.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Эшелон с западным вооружением для ВСУ

Российские военные поразили эшелон ВСУ с западным вооружением и военной техникой, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное ДНР, личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, а также живая сила и техника ВСУ в 112-ти районах", - говорится в сводке.
Военнослужащие Российской Федерации заняли более выгодные рубежи на всех направлениях и уничтожили более тысячи боевиков.
Туапсе
13:54
В Туапсе произошло землетрясение

Погибли мирные жители в Донецке, Каховке и в Курской области

Житель Курской области погиб во время массированного обстрела села в Глушковском районе со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
"Сегодня со стороны Украины было обстреляно село Коровяковка Глушковского района. Насчитали 11 прилетов, – написал в своем Telegram-канале Старовойт. – Погиб местный житель".
В Каховке в результате "прилета" снаряда в жилой дом погиб один человек, еще один мужчина скончался в результате обстрела Новой Каховки. Повреждено три частных домовладения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В Донецке за сутки под обстрелами ВСУ погиб один мирный житель, еще два пострадали.
Селекторное совещание Министерства обороны РФ
12:10
Шойгу назвал новую угрозу из США – заявления на заседании ШОС

По делу "Крокуса" задержали еще одного фигуранта

Силовики задержали еще одного фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту теракта в "Крокусе", задержан еще один фигурант", — говорится в сообщении.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Всего по делу арестованы 11 обвиняемых.
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
16:58
"Талант и патриотизм": первые лица России поздравили Киселева с юбилеем

Повреждения энергосистемы Украины

Энергосистему Украины не удается восстановить, в системе сохраняется значительный дефицит. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Ситуация в энергетике остается сложной. Несмотря на ремонт 24/7, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит... Недавние масштабные повреждения невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев", - написал он в Telegram.
Премьер в очередной раз призвал украинцев экономить электроэнергию.
Президент Украины Владимир Зеленский
19:50
ВСУ формируют новые бригады – Зеленский требует ракет

Миллиард квадратных метров жилья

Новый национальный проект "Инфраструктура для человека" направлен на реализацию стратегии пространственного развития страны. Об этом, выступая на отраслевом дне "Инфраструктура для жизни" на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Строительной отрасли поставлена задача построить 1 миллиард квадратных метров жилья до 2030 года. Строительство затронет как исторические регионы страны, так и новые субъекты. Поэтому одна из ключевых задач – пересмотреть генпланы и определить участки для строительства, чтобы выйти на объемы введения в эксплуатацию не менее 120 миллионов квадратных метров жилья в год.
поставки F-16 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
21:47
Бельгия передумала: истребители F-16 отправят в Украину до конца года
 
Главное за деньРоссияВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияОбстрелы ВСУНовостиМарат Хуснуллин
 
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23:02Автотранспорт пустили по Крымскому мосту
22:55Главное за день: 26 апреля
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22:31На Крымском мосту полностью перекрыто движение автотранспорта
21:59Стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на многоэтажку в Токмаке
21:47Бельгия передумала: истребители F-16 отправят в Украину до конца года
21:38От солнца к ливням: прогноз погоды для Крыма на выходные
21:20Крымский мост открыт
21:18В Каховке снаряд ВСУ попал в частный дом - погиб человек
21:05В США закончились комплексы Patriot: ПВО для Украины нет
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