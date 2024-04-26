https://crimea.ria.ru/20240426/glavnoe-za-den-26-aprelya-1136898480.html

Главное за день: 26 апреля

Главное за день: 26 апреля - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Главное за день: 26 апреля

Вооруженные силы Российской Федерации в зоне СВО поразили эшелон с иностранным вооружением. За прошедшие сутки было уничтожено около тысячи украинских боевиков. РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T22:55

2024-04-26T22:55

2024-04-26T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации в зоне СВО поразили эшелон с иностранным вооружением. За прошедшие сутки было уничтожено около тысячи украинских боевиков. ВСУ продолжают обстрелы мирных объектов на территории России – за сутки есть жертвы в Каховке, Донецке и Курской области. По делу о теракте в "Крокусе" задержан еще один подозреваемый. Энергосистему Украины не восстановить, признал премьер-министр Денис Шмыгаль. В России стартовал новый нацпроект, предполагающий строительство миллиарда квадратных метров жилья.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Эшелон с западным вооружением для ВСУРоссийские военные поразили эшелон ВСУ с западным вооружением и военной техникой, сообщили в Минобороны РФ в пятницу."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное ДНР, личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области, а также живая сила и техника ВСУ в 112-ти районах", - говорится в сводке.Военнослужащие Российской Федерации заняли более выгодные рубежи на всех направлениях и уничтожили более тысячи боевиков.Погибли мирные жители в Донецке, Каховке и в Курской областиЖитель Курской области погиб во время массированного обстрела села в Глушковском районе со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт."Сегодня со стороны Украины было обстреляно село Коровяковка Глушковского района. Насчитали 11 прилетов, – написал в своем Telegram-канале Старовойт. – Погиб местный житель".В Каховке в результате "прилета" снаряда в жилой дом погиб один человек, еще один мужчина скончался в результате обстрела Новой Каховки. Повреждено три частных домовладения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В Донецке за сутки под обстрелами ВСУ погиб один мирный житель, еще два пострадали.По делу "Крокуса" задержали еще одного фигурантаСиловики задержали еще одного фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости.Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Всего по делу арестованы 11 обвиняемых.Повреждения энергосистемы УкраиныЭнергосистему Украины не удается восстановить, в системе сохраняется значительный дефицит. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.Премьер в очередной раз призвал украинцев экономить электроэнергию.Миллиард квадратных метров жильяНовый национальный проект "Инфраструктура для человека" направлен на реализацию стратегии пространственного развития страны. Об этом, выступая на отраслевом дне "Инфраструктура для жизни" на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Строительной отрасли поставлена задача построить 1 миллиард квадратных метров жилья до 2030 года. Строительство затронет как исторические регионы страны, так и новые субъекты. Поэтому одна из ключевых задач – пересмотреть генпланы и определить участки для строительства, чтобы выйти на объемы введения в эксплуатацию не менее 120 миллионов квадратных метров жилья в год.

https://crimea.ria.ru/20240426/v-tuapse-proizoshlo-zemletryasenie-1136882447.html

https://crimea.ria.ru/20240426/shoygu-nazval-novuyu-ugrozu-iz-ssha--zayavleniya-na-zasedanii-shos-1136878513.html

https://crimea.ria.ru/20240426/talant-i-patriotizm-pervye-litsa-rossii-pozdravili-kiseleva-s-yubileem-1136891771.html

https://crimea.ria.ru/20240426/vsu-formiruyut-novye-brigady---zelenskiy-trebuet-raket-1136895588.html

https://crimea.ria.ru/20240426/belgiya-peredumala-istrebiteli-f-16-otpravyat-v-ukrainu-do-kontsa-goda-1136897396.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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