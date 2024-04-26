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ВС РФ заняли новые рубежи и уничтожили тысячу украинских боевиков - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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ВС РФ заняли новые рубежи и уничтожили тысячу украинских боевиков
ВС РФ заняли новые рубежи и уничтожили тысячу украинских боевиков - РИА Новости Крым, 26.04.2024
ВС РФ заняли новые рубежи и уничтожили тысячу украинских боевиков
Украинские войска за сутки потеряли в совокупности около тысячи человек, российские военные продолжили занимать более выгодные рубежи и улучшать тактическое... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T15:23
2024-04-26T15:23
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли в совокупности около тысячи человек, российские военные продолжили занимать более выгодные рубежи и улучшать тактическое положение, сообщает в пятницу Минобороны России.На западной линии российскими военными заняты более выгодные рубежи, отражена контратака, уничтожены до 20 военнослужащих и два пикапа, поражены орудие Д-20, гаубица Д-30, САУ "Гвоздика", американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.На центральном участке фронта улучшено тактическое положение, отражены восемь контратак, ВСУ потеряли 415 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь бронетранспортеров, 13 боевых бронированных машин, три 122 мм гаубицы Д-30.На востоке заняты более выгодные рубежи, вражеские потери составили 105 военнослужащих, три автомобиля, две американских гаубицы М777.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили 35 украинских боевиков, два автомобиля, британскую гаубицу FH-70, три орудия М777, гаубицы Д-30 и М102.Сутками ранее подразделения группировок российских войск уничтожили более двух десятков единиц тяжелой техники и артиллерии ВСУ. Потери противника составили до тысячи боевиков. Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили эшелон с западным вооружением для ВСУКому на самом деле пойдут деньги США "для Украины" – мнениеСотни беспилотников и цех по их производству уничтожены в зоне СВО
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости, всу (вооруженные силы украины)
ВС РФ заняли новые рубежи и уничтожили тысячу украинских боевиков

ВСУ за сутки потеряли около 1000 боевиков - сводка Минобороны РФ

15:23 26.04.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" Южной группировки войск
Боевая работа РСЗО Град Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли в совокупности около тысячи человек, российские военные продолжили занимать более выгодные рубежи и улучшать тактическое положение, сообщает в пятницу Минобороны России.
На западной линии российскими военными заняты более выгодные рубежи, отражена контратака, уничтожены до 20 военнослужащих и два пикапа, поражены орудие Д-20, гаубица Д-30, САУ "Гвоздика", американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Еще одна атака противника отражена на южном направлении, где российскими Вооруженными силами улучшено положение по переднему краю. Потери противника составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Поражены гаубица Д-20, Д-30, американская буксируемая гаубица М102, две станции РЭБ "Анклав", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, четыре полевых склада с боеприпасами.
На центральном участке фронта улучшено тактическое положение, отражены восемь контратак, ВСУ потеряли 415 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь бронетранспортеров, 13 боевых бронированных машин, три 122 мм гаубицы Д-30.
На востоке заняты более выгодные рубежи, вражеские потери составили 105 военнослужащих, три автомобиля, две американских гаубицы М777.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили 35 украинских боевиков, два автомобиля, британскую гаубицу FH-70, три орудия М777, гаубицы Д-30 и М102.
Сутками ранее подразделения группировок российских войск уничтожили более двух десятков единиц тяжелой техники и артиллерии ВСУ. Потери противника составили до тысячи боевиков.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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