https://crimea.ria.ru/20240426/vs-rf-zanyali-novye-rubezhi-i-unichtozhili-tysyachu-ukrainskikh-boevikov--1136885072.html

ВС РФ заняли новые рубежи и уничтожили тысячу украинских боевиков

ВС РФ заняли новые рубежи и уничтожили тысячу украинских боевиков - РИА Новости Крым, 26.04.2024

ВС РФ заняли новые рубежи и уничтожили тысячу украинских боевиков

Украинские войска за сутки потеряли в совокупности около тысячи человек, российские военные продолжили занимать более выгодные рубежи и улучшать тактическое... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T15:23

2024-04-26T15:23

2024-04-26T15:23

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли в совокупности около тысячи человек, российские военные продолжили занимать более выгодные рубежи и улучшать тактическое положение, сообщает в пятницу Минобороны России.На западной линии российскими военными заняты более выгодные рубежи, отражена контратака, уничтожены до 20 военнослужащих и два пикапа, поражены орудие Д-20, гаубица Д-30, САУ "Гвоздика", американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.На центральном участке фронта улучшено тактическое положение, отражены восемь контратак, ВСУ потеряли 415 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь бронетранспортеров, 13 боевых бронированных машин, три 122 мм гаубицы Д-30.На востоке заняты более выгодные рубежи, вражеские потери составили 105 военнослужащих, три автомобиля, две американских гаубицы М777.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили 35 украинских боевиков, два автомобиля, британскую гаубицу FH-70, три орудия М777, гаубицы Д-30 и М102.Сутками ранее подразделения группировок российских войск уничтожили более двух десятков единиц тяжелой техники и артиллерии ВСУ. Потери противника составили до тысячи боевиков. Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ поразили эшелон с западным вооружением для ВСУКому на самом деле пойдут деньги США "для Украины" – мнениеСотни беспилотников и цех по их производству уничтожены в зоне СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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