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США ищут альтернативу Зеленскому – с кем ведут переговоры - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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США ищут альтернативу Зеленскому – с кем ведут переговоры
США ищут альтернативу Зеленскому – с кем ведут переговоры - РИА Новости Крым, 06.05.2024
США ищут альтернативу Зеленскому – с кем ведут переговоры
В США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому. Об этом со ссылкой на заявление пресс-бюро Службы внешней разведки России пишет РИА... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T11:26
2024-05-06T11:33
новости
владимир зеленский (президент украины)
украина
служба внешней разведки (свр)
петр порошенко
виталий кличко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому. Об этом со ссылкой на заявление пресс-бюро Службы внешней разведки России пишет РИА Новости.Кроме того, негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера.Отмечается, что причиной поиска альтернативы стала динамика общественных настроений на Украине. В частности, в ведомстве отмечают, что среди украинского населения растет недоверие к госинститутам, распространяется апатия, а в рядах ВСУ все больше дезертиров.
https://crimea.ria.ru/20231119/tsugtsvang-dlya-zelenskogo-k-chemu-gotovitsya-lideru-kievskogo-rezhima-1132853635.html
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новости, владимир зеленский (президент украины), украина, служба внешней разведки (свр), петр порошенко, виталий кличко, андрей ермак
США ищут альтернативу Зеленскому – с кем ведут переговоры

Список персоналий на замену Зеленского озвучили в СВР – с кем США ведут переговоры

11:26 06.05.2024 (обновлено: 11:33 06.05.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому. Об этом со ссылкой на заявление пресс-бюро Службы внешней разведки России пишет РИА Новости.

"...Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы нынешнему украинскому президенту, – сказано в сообщении. – Соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко".

Кроме того, негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.
Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера.

"Тогда можно будет, списав все неудачи на Зеленского, выбрать одного из них. Главное – не допустить критического роста разочарования украинцев провалами прозападной политики", – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что причиной поиска альтернативы стала динамика общественных настроений на Украине. В частности, в ведомстве отмечают, что среди украинского населения растет недоверие к госинститутам, распространяется апатия, а в рядах ВСУ все больше дезертиров.
"При этом американцы и европейцы хотели бы, чтобы Зеленский пока оставался на своем посту, поскольку на него завязаны схемы финансирования войны", – отметили в СВР. – Поэтому оппонентов Зеленского на Украине Запад призывает "проявлять сдержанность".
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