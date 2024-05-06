https://crimea.ria.ru/20240506/ssha-ischut-alternativu-zelenskomu--s-kem-vedut-peregovory-1137074618.html

США ищут альтернативу Зеленскому – с кем ведут переговоры

США ищут альтернативу Зеленскому – с кем ведут переговоры - РИА Новости Крым, 06.05.2024

США ищут альтернативу Зеленскому – с кем ведут переговоры

В США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому. Об этом со ссылкой на заявление пресс-бюро Службы внешней разведки России пишет РИА... РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T11:26

2024-05-06T11:26

2024-05-06T11:33

новости

владимир зеленский (президент украины)

украина

служба внешней разведки (свр)

петр порошенко

виталий кличко

андрей ермак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0c/1136510962_359:57:1114:482_1920x0_80_0_0_90f037dfc784dab561a4d1f874aa28d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. В США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому. Об этом со ссылкой на заявление пресс-бюро Службы внешней разведки России пишет РИА Новости.Кроме того, негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера.Отмечается, что причиной поиска альтернативы стала динамика общественных настроений на Украине. В частности, в ведомстве отмечают, что среди украинского населения растет недоверие к госинститутам, распространяется апатия, а в рядах ВСУ все больше дезертиров.

https://crimea.ria.ru/20231119/tsugtsvang-dlya-zelenskogo-k-chemu-gotovitsya-lideru-kievskogo-rezhima-1132853635.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир зеленский (президент украины), украина, служба внешней разведки (свр), петр порошенко, виталий кличко, андрей ермак