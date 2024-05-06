https://crimea.ria.ru/20240506/rossiyskie-voennye-unichtozhili-dva-zavoda-po-proizvodstvu-bespilotnikov-1137077545.html

Российские военные уничтожили два завода по производству беспилотников

Российские военные уничтожили два завода по производству беспилотников - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Российские военные уничтожили два завода по производству беспилотников

Два предприятия по производству беспилотников уничтожены российскими военными. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T13:59

2024-05-06T13:59

2024-05-06T14:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Два предприятия по производству беспилотников уничтожены российскими военными. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122-х районах, добавили в оборонном ведомстве.Вооруженные силы России за неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, а также по производствам военно-промышленного комплекса, сообщили ранее в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у побережья КрымаВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под ХарьковомЗа нападением на Крымский мост последует удар возмездия – Захарова

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, потери всу