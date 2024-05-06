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Российские военные уничтожили два завода по производству беспилотников
Российские военные уничтожили два завода по производству беспилотников - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Российские военные уничтожили два завода по производству беспилотников
Два предприятия по производству беспилотников уничтожены российскими военными. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T13:59
2024-05-06T13:59
2024-05-06T14:09
новости сво
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авиация
ракетные войска
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беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Два предприятия по производству беспилотников уничтожены российскими военными. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122-х районах, добавили в оборонном ведомстве.Вооруженные силы России за неделю нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, а также по производствам военно-промышленного комплекса, сообщили ранее в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у побережья КрымаВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под ХарьковомЗа нападением на Крымский мост последует удар возмездия – Захарова
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, авиация, ракетные войска, артиллерия, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, потери всу
Российские военные уничтожили два завода по производству беспилотников
Два завода по производству беспилотников уничтожены российскими военными – Минобороны
13:59 06.05.2024 (обновлено: 14:09 06.05.2024)