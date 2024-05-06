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Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у побережья Крыма
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у побережья Крыма - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у побережья Крыма
Пять безэкипажных катеров ВСУ были уничтожены у берегов Крыма. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T13:21
2024-05-06T13:21
2024-05-06T13:51
министерство обороны рф
новости
армия и флот
безэкипажные катера
черное море
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Пять безэкипажных катеров ВСУ были уничтожены у берегов Крыма. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Минобороны сообщил, что благодаря работе береговых радиотехнических постов Черноморского флота, которые активно используются для обнаружения объектов противника, за время спецоперации удалось уничтожить 20 безэкипажных катеров ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Морпехи ЧФ уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу ДнепраКрымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУМорская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУ
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, армия и флот, безэкипажные катера, черное море, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у побережья Крыма
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у северо-западного побережья Крыма – Минобороны
13:21 06.05.2024 (обновлено: 13:51 06.05.2024)