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Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у побережья Крыма

Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у побережья Крыма - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у побережья Крыма

Пять безэкипажных катеров ВСУ были уничтожены у берегов Крыма. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T13:21

2024-05-06T13:21

2024-05-06T13:51

министерство обороны рф

новости

армия и флот

безэкипажные катера

черное море

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Пять безэкипажных катеров ВСУ были уничтожены у берегов Крыма. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Минобороны сообщил, что благодаря работе береговых радиотехнических постов Черноморского флота, которые активно используются для обнаружения объектов противника, за время спецоперации удалось уничтожить 20 безэкипажных катеров ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Морпехи ЧФ уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу ДнепраКрымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУМорская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУ

черное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, армия и флот, безэкипажные катера, черное море, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым