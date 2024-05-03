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За нападением на Крымский мост последует удар возмездия – Захарова - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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За нападением на Крымский мост последует удар возмездия – Захарова
За нападением на Крымский мост последует удар возмездия – Захарова - РИА Новости Крым, 03.05.2024
За нападением на Крымский мост последует удар возмездия – Захарова
На любую агрессию в отношении Крыма и Крымского моста Россия ответит "сокрушительным ударом возмездия", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T15:20
2024-05-03T15:30
мария захарова
крымский мост
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. На любую агрессию в отношении Крыма и Крымского моста Россия ответит "сокрушительным ударом возмездия", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По словам дипломата, накануне 80-летия освобождения Крыма "под прицелом вновь оказался Крымский мост". "Подготовка к нападению на него, в это сложно поверить, но ведется теперь уже открыто, с показушной бравадой и при абсолютной прямой и беззастенчивой поддержке коллективного Запада. Хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.Дипломат отметила, что в преддверии праздника Великой Победы киевский режим и его западные хозяева "вынашивают планы новых террористических атак на территории России", при этом "расчет делается на большой медийный резонанс, на пропагандистский эффект". Британский таблоид The Sun ранее сообщил, что Киев планирует предпринять попытку разрушить Крымский мост до середины июля этого года. Опрошенные изданием эксперты предположили, что для этой цели Украине понадобится от 20 до 40 ракет Storm Shadow, истребители F-16 и морские беспилотники Sea Baby. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Зеленского по уничтожению Крымского моста, сказал, что это подтверждает правильность решения Российской Федерации о начале проведения специальной военной операции. Председатель парламента Крыма Владимир Константинов выразил уверенность, что российские силы противовоздушной обороны и спецслужбы сорвут все замыслы киевского режима уничтожить Крымский мост.
https://crimea.ria.ru/20240503/krymskiy-most-v-2022-godu-podorvali-samodelnoy-bomboy---smi-1137002594.html
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мария захарова, крымский мост, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, политика
За нападением на Крымский мост последует удар возмездия – Захарова

Россия ответит сокрушительным ударом возмездия на нападение на Крымский мост – Захарова

15:20 03.05.2024 (обновлено: 15:30 03.05.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. На любую агрессию в отношении Крыма и Крымского моста Россия ответит "сокрушительным ударом возмездия", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, накануне 80-летия освобождения Крыма "под прицелом вновь оказался Крымский мост".
"Подготовка к нападению на него, в это сложно поверить, но ведется теперь уже открыто, с показушной бравадой и при абсолютной прямой и беззастенчивой поддержке коллективного Запада. Хотела бы вновь предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма не только обречены на провал, но и получат удар возмездия, который будет сокрушительным", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Дипломат отметила, что в преддверии праздника Великой Победы киевский режим и его западные хозяева "вынашивают планы новых террористических атак на территории России", при этом "расчет делается на большой медийный резонанс, на пропагандистский эффект".
"Именно в этих целях ровно год назад, 3 мая, они попытались нанести удар беспилотниками по Московскому Кремлю", - напомнила она.
Британский таблоид The Sun ранее сообщил, что Киев планирует предпринять попытку разрушить Крымский мост до середины июля этого года. Опрошенные изданием эксперты предположили, что для этой цели Украине понадобится от 20 до 40 ракет Storm Shadow, истребители F-16 и морские беспилотники Sea Baby.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Зеленского по уничтожению Крымского моста, сказал, что это подтверждает правильность решения Российской Федерации о начале проведения специальной военной операции.
Председатель парламента Крыма Владимир Константинов выразил уверенность, что российские силы противовоздушной обороны и спецслужбы сорвут все замыслы киевского режима уничтожить Крымский мост.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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Мария ЗахароваКрымский мостМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиПолитика
 
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