https://crimea.ria.ru/20240416/ne-ostalos-shansa-v-krymu-otsenili-zamysly-kieva-unichtozhit-krymskiy-most-1136601117.html

Не осталось шанса: в Крыму оценили замыслы Киева уничтожить Крымский мост

Не осталось шанса: в Крыму оценили замыслы Киева уничтожить Крымский мост - РИА Новости Крым, 16.04.2024

Не осталось шанса: в Крыму оценили замыслы Киева уничтожить Крымский мост

Российские силы противовоздушной обороны и спецслужбы сорвут все замыслы киевского режима уничтожить Крымский мост, заявил глава парламента республики Владимир... РИА Новости Крым, 16.04.2024

2024-04-16T14:32

2024-04-16T14:32

2024-04-16T14:32

владимир константинов

мнения

крымский мост

крым

безопасность республики крым и севастополя

вооруженные силы россии

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны и спецслужбы сорвут все замыслы киевского режима уничтожить Крымский мост, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.Британский таблоид The Sun ранее сообщил, что Киев планирует предпринять попытку разрушить Крымский мост до середины июля этого года. Опрошенные изданием эксперты предположили, что для этой цели Украине понадобится от 20 до 40 ракет Storm Shadow, истребители F-16 и морские беспилотники Sea Baby.Председатель Госсовета РК напомнил, что год назад западные медиа обсуждали перспективы и масштабы украинского контрнаступления, но сейчас у киевского режима ужен не осталось варианта на "успех", помимо теракта."Но мы уверены, что наши ПВО сорвут все эти людоедские замыслы. Все мы должны быть готовы оказать им, как и службам безопасности, всю необходимую поддержку для максимальной эффективности их работы. От этого зависит не только безопасность нашей страны, но и личная безопасность каждого из нас", – отметил политик.Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля заявил об очередном украинском плане контрнаступления, который предполагает удары по объектам на территории Российской Федерации и разрушение Крымского моста.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угрозы Зеленского свидетельствуют о правильности решения начать специальную военную операцию в феврале 2022 года. По его словам, киевский режим открыто говорит о своих террористических планах в отношении инфраструктуры РФ, тем самым лишний раз демонстрирует свою сущность".Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост хорошо защищен – Буданов*В Госдуме ответили на новые угрозы Киева Крымскому мостуДороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

крымский мост

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, мнения, крымский мост, крым, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, пво