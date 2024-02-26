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Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров
Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров
Угрозы начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* и других представителей киевского режима в отношении Крыма объясняются РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T15:15
2024-02-26T15:15
2024-02-26T15:15
кирилл буданов*
юрий абисов
крым
украина
безопасность республики крым и севастополя
мнения
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Угрозы начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* и других представителей киевского режима в отношении Крыма объясняются безвыходным положением украинских властей, которые боятся полного перекрытия денежных потоков с Запада. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал помощник главы Республики Крым, командир крымского батальона милиции особого назначения "Беркут" в 2006-2014 годах Юрий Абисов.Советник главы крымского парламента Светлана Савченко в свою очередь считает, что США и их марионетки в Киеве не оставят Крым в покое из-за его стратегического положения."Несмотря на то, что пресловутый "контрнаступ" провалился, они (США и Британия – ред.) продолжают нагнетать ситуацию и давать все более дальнобойное оружие, ставя главным условием захват Крыма. Потому что для англосаксов Крым – это самое важное. Его у них фактически увели из-под носа в 2014 году, ведь они же готовились сюда зайти сразу после госпереворота", - сказала Савченко.Она также выразила уверенность, что никакие угрозы и агрессия в отношении Крыма не пройдут, поскольку население полуострова и весь российский народ, и руководство страны демонстрируют сплоченность в стремлении защитить свои территории.Буданов* ранее анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.Зеленский на прошлой неделе заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление, "задачей номер один" которого станет развитие успеха в Черном море. Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Зачем Джемилев угрожает Крыму высадкой украинского десанта"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы КиеваАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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кирилл буданов*, юрий абисов, крым, украина, безопасность республики крым и севастополя, мнения, новости, всу (вооруженные силы украины)
Дороги назад нет: в Крыму ответили на угрозы Киева атаковать полуостров
Лидеры киевского режима угрожают Крыму от безысходности – помощник Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым.
Угрозы начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова* и других представителей киевского режима в отношении Крыма объясняются безвыходным положением украинских властей, которые боятся полного перекрытия денежных потоков с Запада. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым
высказал помощник главы Республики Крым, командир крымского батальона милиции особого назначения "Беркут" в 2006-2014 годах Юрий Абисов.
"Собака лает, караван идет. Что они еще могут показать и предложить, чтобы не иссяк поток долларов, которые они разворовывают? Ведь дороги назад у них нет. Их судьба уже решена – и (президента Украины Владимира) Зеленского, и Буданова*, и остальных. Им уже сказать нечего. Англосаксы, которые их курируют, не дадут им включить "заднюю": или ты говоришь, или тебя нет", – сказал Абисов.
Советник главы крымского парламента Светлана Савченко в свою очередь считает, что США и их марионетки в Киеве не оставят Крым в покое из-за его стратегического положения.
"Несмотря на то, что пресловутый "контрнаступ" провалился, они (США и Британия – ред.) продолжают нагнетать ситуацию и давать все более дальнобойное оружие, ставя главным условием захват Крыма. Потому что для англосаксов Крым – это самое важное. Его у них фактически увели из-под носа в 2014 году, ведь они же готовились сюда зайти сразу после госпереворота", - сказала Савченко.
Она также выразила уверенность, что никакие угрозы и агрессия в отношении Крыма не пройдут, поскольку население полуострова и весь российский народ, и руководство страны демонстрируют сплоченность в стремлении защитить свои территории.
Буданов* ранее анонсировал "новые сюрпризы" в Крыму, высказал очередные угрозы в отношении Крымского моста и заявил, что для "удачного контрнаступления" ВСУ должны контролировать Черноморскую акваторию и территорию полуострова.
Зеленский на прошлой неделе заявил
, что Украина подготовит новое контрнаступление, "задачей номер один" которого станет развитие успеха в Черном море.
Военный эксперт Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым
высказал мнение, что киевский режим рассчитывает усилить попытки атак на Крымский мост с помощью американских истребителей F-16, однако степень защиты объекта крайне высока и в успешность этих попыток мало верят даже сами их авторы.
* внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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