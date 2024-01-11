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"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы Киева - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240111/vybit-chernomorskiy-flot-iz-kryma-voennyy-ekspert-otsenil-plany-kieva-1134113124.html
"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы Киева
"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы Киева - РИА Новости Крым, 11.01.2024
"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы Киева
"Победные реляции" Киева о постепенном "выдавливании" Черноморского флота из Севастополя не имеют ничего общего с действительностью и являются элементом... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T12:16
2024-01-11T12:16
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безопасность республики крым и севастополя
черное море
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. "Победные реляции" Киева о постепенном "выдавливании" Черноморского флота из Севастополя не имеют ничего общего с действительностью и являются элементом информационного противоборства. Такое мнение РИА Новости Крым высказал завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.Командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что удары украинских сил по Крыму "вынудили Россию уменьшить использование Севастополя как главной базы". Он отметил также, что Украина "будет работать над тем, чтобы РФ не смогла использовать крымские морские базы"."Когда в начале 2023 года широко анонсировался успех контрнаступления, ВСУ информационно уже "зашли в Крым" и "владели всей акваторией Черного моря". В итоге "контрнаступ" провалился, и это признали все, но не признает только (президент Украины Владимир) Зеленский, продолжающий говорить об "активной позиции ВСУ", в том числе на Черном море, а главком ВМСУ продолжает эти победные реляции о том, что они "выдавливают" ЧФ из Крыма и имеют определенные успехи. Это можно отнести скорее к информационному противоборству, чем к реальным успехам", – сказал Кошкин.По словам военного эксперта, любые действия, предпринимаемые российской стороной, как, например, перевод некоторых кораблей на другие базы, киевский режим выдает за свою "большую победу", тогда как на самом деле это, скорее всего, связано с вопросами логистики и тактического рассредоточения сил. Структура системы базирования флота при этом не меняется, и защита полуострова от украинских атак никак не ослабла, подчеркнул аналитик.Кроме того, добавил он, вряд ли киевскому режиму стоит рассчитывать, что интенсивность российских ударов по военным и инфраструктурным объектам высокоточным оружием морского базирования существенно снизится.Ранее в интервью журналу The Economist президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет "изоляция Крыма и снижение военного потенциала России". По его словам, "Крым и боевые действия в Черном море станут основным фокусом конфликта".Сенатор РФ от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что киевский режим и его западные союзники не способны ни захватить, ни изолировать Крым, а все угрозы в отношении полуострова звучат из уст украинского руководства от безысходности.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить КрымВерещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ Госдумы
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4.7
96
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крым, украина, безопасность республики крым и севастополя, черное море, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, мнения, андрей кошкин, политика
"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы Киева

Намерения Киева вытеснить Черноморский флот из Крыма обречены на провал – военный эксперт

12:16 11.01.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Ладный" на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе
Сторожевой корабль Ладный на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. "Победные реляции" Киева о постепенном "выдавливании" Черноморского флота из Севастополя не имеют ничего общего с действительностью и являются элементом информационного противоборства. Такое мнение РИА Новости Крым высказал завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.
Командующий военно-морскими силами Украины (ВМСУ) Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что удары украинских сил по Крыму "вынудили Россию уменьшить использование Севастополя как главной базы". Он отметил также, что Украина "будет работать над тем, чтобы РФ не смогла использовать крымские морские базы".
"Когда в начале 2023 года широко анонсировался успех контрнаступления, ВСУ информационно уже "зашли в Крым" и "владели всей акваторией Черного моря". В итоге "контрнаступ" провалился, и это признали все, но не признает только (президент Украины Владимир) Зеленский, продолжающий говорить об "активной позиции ВСУ", в том числе на Черном море, а главком ВМСУ продолжает эти победные реляции о том, что они "выдавливают" ЧФ из Крыма и имеют определенные успехи. Это можно отнести скорее к информационному противоборству, чем к реальным успехам", – сказал Кошкин.
По словам военного эксперта, любые действия, предпринимаемые российской стороной, как, например, перевод некоторых кораблей на другие базы, киевский режим выдает за свою "большую победу", тогда как на самом деле это, скорее всего, связано с вопросами логистики и тактического рассредоточения сил. Структура системы базирования флота при этом не меняется, и защита полуострова от украинских атак никак не ослабла, подчеркнул аналитик.
Кроме того, добавил он, вряд ли киевскому режиму стоит рассчитывать, что интенсивность российских ударов по военным и инфраструктурным объектам высокоточным оружием морского базирования существенно снизится.
"Никакого снижения активности по линии боевого соприкосновения и в акватории Черного моря с нашей стороны нет, есть только соответствующая активность и продвижение. Мы усиливаем свои позиции, ни о каком отходе или отступлении не может идти и речи", - заключил Кошкин.
Ранее в интервью журналу The Economist президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет "изоляция Крыма и снижение военного потенциала России". По его словам, "Крым и боевые действия в Черном море станут основным фокусом конфликта".
Сенатор РФ от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что киевский режим и его западные союзники не способны ни захватить, ни изолировать Крым, а все угрозы в отношении полуострова звучат из уст украинского руководства от безысходности.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымУкраинаБезопасность Республики Крым и СевастополяЧерное мореАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на КрымМненияАндрей КошкинПолитика
 
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