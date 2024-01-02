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От безысходности: в Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Крыме
От безысходности: в Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Крыме - РИА Новости Крым, 02.01.2024
От безысходности: в Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Крыме
Киевский режим и его западные союзники не способны ни захватить, ни изолировать Крым, а все угрозы в отношении полуострова звучат из уст украинского руководства РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T12:04
2024-01-02T12:04
2024-01-02T12:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Киевский режим и его западные союзники не способны ни захватить, ни изолировать Крым, а все угрозы в отношении полуострова звучат из уст украинского руководства от безысходности. Такое мнение РИА Новости Крым высказал сенатор РФ от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.Ранее в интервью журналу The Economist президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет "изоляция Крыма и снижение военного потенциала России". По его словам, "Крым и боевые действия в Черном море станут основным фокусом конфликта".По словам политика, киевский режим не может публично отказаться от планов "вернуть" утраченные территории, не может пойти на переговоры с РФ в силу ранее принятых официальных запретов. Поэтому из уст его лидеров звучат подобные угрозы.ВСУ, безусловно, могут попытаться совершить террористические атаки на инфраструктуру, в том числе и Крымский мост, однако на сегодняшний день этот объект очень серьезно и основательно защищен во всех аспектах, добавил сенатор.Цеков также выразил уверенность, что 2024 год будет решающим не только в плане достижения целей специальной военной операции, но и для Украины как государства.Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил, что эффективность защиты Крымского моста от атак с воздуха и морской акватории со стороны ВСУ близка к 100 процентам. По его словам, объекту на сегодняшний день ничего не угрожает.Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность, что киевский режим не оставит попыток нанести удары по Крымскому мосту различными способами, но российские военные и спецслужбы тоже не стоят на месте и постоянно совершенствуют систему защиты этого объекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада"Дырку им от бублика": Аксенов ответил на планы Украины захватить КрымВерещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ Госдумы
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РИА Новости Крым
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сергей цеков, мнения, крым, россия, владимир зеленский (президент украины), украина
От безысходности: в Совфеде отреагировали на слова Зеленского о Крыме
Зеленский продолжает угрожать Крыму от безысходности – сенатор Цеков
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Киевский режим и его западные союзники не способны ни захватить, ни изолировать Крым, а все угрозы в отношении полуострова звучат из уст украинского руководства от безысходности. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал сенатор РФ от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Ранее в интервью журналу The Economist президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет "изоляция Крыма и снижение военного потенциала России". По его словам, "Крым и боевые действия в Черном море станут основным фокусом конфликта".
"В речах лидеров киевского режима заметна трансформация. Если раньше они говорили о "захвате" Крыма, давали в этой связи разнообразные обещания, то сейчас говорят только об "изоляции" полуострова. Но ни захватить Крым, ни изолировать его этой коалиции Украина – НАТО, конечно же, не удастся. В их словах прослеживается безысходность", – сказал Цеков.
По словам политика, киевский режим не может публично отказаться от планов "вернуть" утраченные территории, не может пойти на переговоры с РФ в силу ранее принятых официальных запретов. Поэтому из уст его лидеров звучат подобные угрозы.
ВСУ, безусловно, могут попытаться совершить террористические атаки на инфраструктуру, в том числе и Крымский мост, однако на сегодняшний день этот объект очень серьезно и основательно защищен во всех аспектах, добавил сенатор.
Цеков также выразил уверенность, что 2024 год будет решающим не только в плане достижения целей специальной военной операции, но и для Украины как государства.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее заявил
, что эффективность защиты Крымского моста от атак с воздуха и морской акватории со стороны ВСУ близка к 100 процентам. По его словам, объекту на сегодняшний день ничего не угрожает.
Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии РИА Новости Крым выразил уверенность
, что киевский режим не оставит попыток нанести удары по Крымскому мосту различными способами, но российские военные и спецслужбы тоже не стоят на месте и постоянно совершенствуют систему защиты этого объекта.
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