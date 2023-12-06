https://crimea.ria.ru/20231206/novye-ugrozy-krymskomu-mostu-voennyy-ekspert-otsenil-zayavleniya-zapada-1133343021.html

Новые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада

Новые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада - РИА Новости Крым, 06.12.2023

Новые угрозы Крымскому мосту: военный эксперт оценил заявления Запада

Угрозы западников в отношении Крымского моста нельзя игнорировать, потому что Киев не оставит попыток атаковать объект. Изменить ситуацию позволит полная победа РИА Новости Крым, 06.12.2023

2023-12-06T19:05

2023-12-06T19:05

2023-12-06T19:05

эксклюзивы риа новости крым

сергей горбачев

мнения

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

украина

всу (вооруженные силы украины)

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Угрозы западников в отношении Крымского моста нельзя игнорировать, потому что Киев не оставит попыток атаковать объект. Изменить ситуацию позволит полная победа российских войск. Такое мнение РИА Новости Крым высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в статье для Foreign Affairs написал о том, что ВСУ будут способны уничтожить Крымский мост, обладая достаточным количеством управляемых ракет, таких как ATACMS и немецкие Taurus. Также он заявил, что уничтожение моста может стать ключом к победе Украины не только в Крыму, но и в военных действиях в целом.Серьезные угрозыПо его мнению, словам Ходжеса должна быть дана оценка со стороны российского внешнеполитического ведомства, но основные шаги - за Минобороны."Нанесение невосполнимого ущерба ВСУ, достижение победы - только в этом случае можно исключить всякого рода неприятные инциденты. Уже сегодня у Украины есть средства поражения, которые, если их не нейтрализовать, способны решать серьезные задачи в этом плане. В том числе киевский режим ранее уже получил порядка 300 единиц ATACMS, и сомневаюсь, что все они были применены", - заметил эксперт.При этом он убежден, что попытки массированных атак ракетами, независимо от их результатов, повлечет соответствующий ответ российской стороны.Ставки огромныСтатью генерала Ходжеса ранее прокомментировал военный аналитик Bild Юлиан Репке. Он считает, что США и Германия молчаливо согласились не передавать эти ракеты Украине именно из опасений их применения по объектам РФ и, в частности, - по Крымскому мосту. Горбачев не исключает, что западники действительно боятся "перегнуть палку", однако слишком рассчитывать на опасения Запада не стоит."Они играют, все время повышая ставки, независимо от того, каков промежуточный результат. Потому что ставки действительно на уровне жизни и смерти. Поэтому, думаю, Запад будет биться до конца", - считает Горбачев.С учетом гибридного характера войны и судя по таким шагам, как принятие в НАТО Швеции и Финляндии, провокационная антироссийская деятельность вокруг карабахской проблемы, вокруг Молдавии - целеполагания Запада не меняются, убежден эксперт.Он считает, что тактика и даже стратегия стран Запада могут меняться, однако они так или иначе будут стремиться максимально вредить России.Угрозы в отношении Крымского моста звучат со стороны подконтрольной Западу Украины регулярно. Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что киевский режим готовит для России "много сюрпризов", в том числе в отношении Крымского моста, который, по словам руководителя ведомства, "обречен". Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин, комментируя это заявление, напомнил, что российские военные и спецслужбы не стоят на месте, постоянно совершенствуют систему защиты объекта. В ночь на вторник ВСУ предприняли массированную атаку беспилотников на Крым, использовав более 40 дронов. Все они были уничтожены или перехвачены российскими силами ПВО над акваторией Азовского моря и Крымом.Читайте также на РИА Новости Крым:Верещук грозит падением Крымского моста и боями в Крыму - ответ ГосдумыБуданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из СовфедаАтаки ВСУ беспилотными катерами: чем должна ответить Россия

https://crimea.ria.ru/20231102/krymskiy-most-nazvali-odnim-iz-samykh-zaschischennykh-obektov-v-mire-1132523416.html

https://crimea.ria.ru/20231125/sbu-ugrozhaet-krymskomu-mostu-voennyy-ekspert-otsenil-zaschischennost-obekta-1133055746.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей горбачев, мнения, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, украина, всу (вооруженные силы украины), сша