https://crimea.ria.ru/20230520/budanov-reshil-ubit-tri-milliona-krymchan-i-poluchil-otvet-iz-sovfeda-1128851313.html
Буданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из Совфеда
Буданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из Совфеда - РИА Новости Крым, 20.05.2023
Буданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из Совфеда
Нездоровая идея главы украинской разведки Кирилла Буданова о физическом уничтожении населения Крыма показывает его нацистскую сущность и недостаток ума. Такое... РИА Новости Крым, 20.05.2023
2023-05-20T17:12
2023-05-20T17:12
2023-05-20T17:12
эксклюзивы риа новости крым
мнения
сергей цеков
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
крым
севастополь
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123341594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4836144a2d599c8fc5ce21a3873ff241.jpg
Нездоровая идея главы украинской разведки Кирилла Буданова о физическом уничтожении населения Крыма показывает его нацистскую сущность и недостаток ума. Такое мнение РИА Новости Крым выразил сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков."Руки коротки у Буданова, у Украины и у тех, кто их поддерживает, чтобы причинить какую-то большую боль крымчанам. Буданов - больной человек. По его заявлениям это видно. Я думаю, он сам очень плачевно закончит", - прокомментировал Цеков.Сенатор подчеркнул, что высказывания о физическом уничтожении населения целого полуострова - очередное доказательство существования нацизма на Украине. При этом отметил, что у представителей киевского режима даже "не хватает ума, чтобы это скрыть"."Буданов рос и воспитывался под пропагандой нацистов на Украине. Он впитал в себя нацистскую идеологию, а с учетом того, что с умом у него большие проблемы, он эту нацистскую идеологию еще и демонстрирует в различных высказываниях", - добавил Сергей Цеков.Ранее Буданов в интервью Yahoo News заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Впоследствии он попытался оправдаться, заявив, что имел в виду не всех русских, а лишь "военных преступников".При этом, отвечая на вопрос, сможет ли киевский режим организовать покушения на российского журналиста Владимира Соловьева и политолога Александра Дугина, Буданов заявил, что украинские спецслужбы "достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей".Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пристыдил западные страны за безразличие к призывам украинских властей убивать россиян. Он подчеркнул, что к числу совершенных ВСУ преступлений относятся: теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Максима Фомина и покушение на писателя Захара Прилепина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозы главы украинской военной разведки экстремизмом и терроризмом.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина становится источником мирового терроризма – мнениеКиев спонсирует и организовывает убийства россиян - КремльФСБ пресекла подготовку покушений на руководство Крыма
https://crimea.ria.ru/20230520/zakharova-vyskazalas-o-trebovaniyakh-polshi-k-kievu-po-volynskoy-rezne-1128849313.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123341594_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_c9746d9d8585ba84de9dd2f578560996.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
мнения, сергей цеков, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), крым, севастополь, новости крыма
Буданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из Совфеда
Цеков назвал главу ГУР Украины больным человеком за идею уничтожить всех крымчан
Собственный корреспондент
Нездоровая идея главы украинской разведки Кирилла Буданова о физическом уничтожении населения Крыма показывает его нацистскую сущность и недостаток ума. Такое мнение РИА Новости Крым выразил сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову заявил о необходимости уничтожить 3 млн жителей Крыма, которые, по его мнению, "жили под пропагандой РФ и видоизменились психически". Буданов выразил уверенность, что физическое уничтожение - "справедливая ответственность" для всех жителей полуострова.
"Руки коротки у Буданова, у Украины и у тех, кто их поддерживает, чтобы причинить какую-то большую боль крымчанам. Буданов - больной человек. По его заявлениям это видно. Я думаю, он сам очень плачевно закончит", - прокомментировал Цеков.
Сенатор подчеркнул, что высказывания о физическом уничтожении населения целого полуострова - очередное доказательство существования нацизма на Украине. При этом отметил, что у представителей киевского режима даже "не хватает ума, чтобы это скрыть".
"Буданов рос и воспитывался под пропагандой нацистов на Украине. Он впитал в себя нацистскую идеологию, а с учетом того, что с умом у него большие проблемы, он эту нацистскую идеологию еще и демонстрирует в различных высказываниях", - добавил Сергей Цеков.
Ранее Буданов в интервью Yahoo News заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Впоследствии он попытался оправдаться, заявив, что имел в виду не всех русских, а лишь "военных преступников".
При этом, отвечая на вопрос, сможет ли киевский режим организовать покушения на российского журналиста Владимира Соловьева и политолога Александра Дугина, Буданов заявил
, что украинские спецслужбы "достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пристыдил западные страны за безразличие к призывам украинских властей убивать россиян. Он подчеркнул, что к числу совершенных ВСУ преступлений относятся: теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Максима Фомина и покушение на писателя Захара Прилепина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозы главы украинской военной разведки экстремизмом и терроризмом.
Читайте также на РИА Новости Крым: