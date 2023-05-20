https://crimea.ria.ru/20230520/budanov-reshil-ubit-tri-milliona-krymchan-i-poluchil-otvet-iz-sovfeda-1128851313.html

Буданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из Совфеда

Буданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из Совфеда - РИА Новости Крым, 20.05.2023

Буданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из Совфеда

Нездоровая идея главы украинской разведки Кирилла Буданова о физическом уничтожении населения Крыма показывает его нацистскую сущность и недостаток ума. Такое... РИА Новости Крым, 20.05.2023

2023-05-20T17:12

2023-05-20T17:12

2023-05-20T17:12

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Нездоровая идея главы украинской разведки Кирилла Буданова о физическом уничтожении населения Крыма показывает его нацистскую сущность и недостаток ума. Такое мнение РИА Новости Крым выразил сенатор РФ от крымского региона, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков."Руки коротки у Буданова, у Украины и у тех, кто их поддерживает, чтобы причинить какую-то большую боль крымчанам. Буданов - больной человек. По его заявлениям это видно. Я думаю, он сам очень плачевно закончит", - прокомментировал Цеков.Сенатор подчеркнул, что высказывания о физическом уничтожении населения целого полуострова - очередное доказательство существования нацизма на Украине. При этом отметил, что у представителей киевского режима даже "не хватает ума, чтобы это скрыть"."Буданов рос и воспитывался под пропагандой нацистов на Украине. Он впитал в себя нацистскую идеологию, а с учетом того, что с умом у него большие проблемы, он эту нацистскую идеологию еще и демонстрирует в различных высказываниях", - добавил Сергей Цеков.Ранее Буданов в интервью Yahoo News заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Впоследствии он попытался оправдаться, заявив, что имел в виду не всех русских, а лишь "военных преступников".При этом, отвечая на вопрос, сможет ли киевский режим организовать покушения на российского журналиста Владимира Соловьева и политолога Александра Дугина, Буданов заявил, что украинские спецслужбы "достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей".Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пристыдил западные страны за безразличие к призывам украинских властей убивать россиян. Он подчеркнул, что к числу совершенных ВСУ преступлений относятся: теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Максима Фомина и покушение на писателя Захара Прилепина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозы главы украинской военной разведки экстремизмом и терроризмом.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина становится источником мирового терроризма – мнениеКиев спонсирует и организовывает убийства россиян - КремльФСБ пресекла подготовку покушений на руководство Крыма

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

мнения, сергей цеков, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), крым, севастополь, новости крыма