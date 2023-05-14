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Киев спонсирует и организовывает убийства россиян - Кремль - РИА Новости Крым, 14.05.2023
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Киев спонсирует и организовывает убийства россиян - Кремль
Киев спонсирует и организовывает убийства россиян - Кремль - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Киев спонсирует и организовывает убийства россиян - Кремль
Москва уверена в причастности Украины к нападениям на россиян, причем Киев не просто спонсирует убийства, а является их организатором, вдохновителем и... РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T15:02
2023-05-14T15:02
дмитрий песков
украина
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политика
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внешняя политика
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Москва уверена в причастности Украины к нападениям на россиян, причем Киев не просто спонсирует убийства, а является их организатором, вдохновителем и исполнителем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковТак он прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева "убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".Он акцентировал, что исходя из этого Россия должна дальше выстраивать свою линию. Песков также в очередной раз подчеркнул правильность решения президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийствах русских являются экстремизмом и терроризмом и обратила внимание на полное отсутствие реакции на это заявление со стороны западных стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Покушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами – СКЗахарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейхПочему участились теракты и диверсии со стороны Украины – мнение
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дмитрий песков, украина, россия, политика, кремль, москва, новости, внешняя политика, теракт, кирилл буданов, русский народ
Киев спонсирует и организовывает убийства россиян - Кремль

Песков: Москва уверена в причастности Украины к нападениям и убийствам россиян

15:02 14.05.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Москва уверена в причастности Украины к нападениям на россиян, причем Киев не просто спонсирует убийства, а является их организатором, вдохновителем и исполнителем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Так он прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева "убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".
"Однозначно понятно, что киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является организатором и вдохновителем, и исполнителем. Фактически речь идет о государстве-спонсоре терроризма де-факто.<...> И, конечно, наши специальные службы знают, что делать после таких заявлений", - сказал пресс-секретарь президента РФ в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Он акцентировал, что исходя из этого Россия должна дальше выстраивать свою линию. Песков также в очередной раз подчеркнул правильность решения президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийствах русских являются экстремизмом и терроризмом и обратила внимание на полное отсутствие реакции на это заявление со стороны западных стран.
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Дмитрий ПесковУкраинаРоссияПолитикаКремльМоскваНовостиВнешняя политикаТерактКирилл Будановрусский народ
 
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