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Киев спонсирует и организовывает убийства россиян - Кремль
Киев спонсирует и организовывает убийства россиян - Кремль - РИА Новости Крым, 14.05.2023
Киев спонсирует и организовывает убийства россиян - Кремль
Москва уверена в причастности Украины к нападениям на россиян, причем Киев не просто спонсирует убийства, а является их организатором, вдохновителем и... РИА Новости Крым, 14.05.2023
2023-05-14T15:02
2023-05-14T15:02
2023-05-14T15:02
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Москва уверена в причастности Украины к нападениям на россиян, причем Киев не просто спонсирует убийства, а является их организатором, вдохновителем и исполнителем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковТак он прокомментировал высказывание начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева "убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".Он акцентировал, что исходя из этого Россия должна дальше выстраивать свою линию. Песков также в очередной раз подчеркнул правильность решения президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийствах русских являются экстремизмом и терроризмом и обратила внимание на полное отсутствие реакции на это заявление со стороны западных стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Покушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами – СКЗахарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейхПочему участились теракты и диверсии со стороны Украины – мнение
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Киев спонсирует и организовывает убийства россиян - Кремль
Песков: Москва уверена в причастности Украины к нападениям и убийствам россиян