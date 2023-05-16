https://crimea.ria.ru/20230516/k-ubiystvam-izvestnykh-rossiyan-prichasten-kiev---glava-gur-ukrainy-1128764234.html

К убийствам известных россиян причастен Киев - глава ГУР Украины

К убийствам известных россиян причастен Киев - глава ГУР Украины - РИА Новости Крым, 16.05.2023

К убийствам известных россиян причастен Киев - глава ГУР Украины

Киевский режим причастен к убийствам известных россиян, об этом во вторник заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл... РИА Новости Крым, 16.05.2023

2023-05-16T19:50

2023-05-16T19:50

2023-05-16T19:50

главное управление разведки украины (гур)

кирилл буданов

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Киевский режим причастен к убийствам известных россиян, об этом во вторник заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью главы украинского ГУР журналисту Валерию Савчуку.При этом глава украинской разведки не обозначил конкретных имен.В начале мая глава ГУР Буданов в интервью Yahoo News заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что США и Евросоюз осудят это заявление Буданова. Представитель Кремля подчеркнул, что молчание по этому поводу будет "весьма красноречивым". Он также назвал слова Буданова чудовищными и отметил, что это заявление лишний раз подтверждает правильность решения президента России Владимира Путина начать специальную военную операцию.Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пристыдил западные страны за безразличие к призывам Украины убивать россиян. Он подчеркнул, что к числу совершенных ВСУ преступлений относятся: теракт на Крымском мосту, убийства журналистов Дарьи Дугиной, Максима Фомина и покушение на писателя Захара Прилепина. Официальный представитеь МИД РФ Мария Захарова назвала угрозы главы украинской военной разведки экстремизмом и терроризмом. Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейхПокушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СККонстантинов о попытке покушения: такие планы вынашиваются с 2014 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, украина, политика, новости