https://crimea.ria.ru/20231205/massirovannaya-ataka-dronov-na-krym-chto-izvestno-1133310272.html

Атака беспилотников на Крым: сбиты 35 дронов ВСУ

Атака беспилотников на Крым: сбиты 35 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Атака беспилотников на Крым: сбиты 35 дронов ВСУ

Силы ПВО в ночь на вторник отбили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T06:14

2023-12-05T06:14

2023-12-05T06:24

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО в ночь на вторник отбили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, сообщили в Минобороны РФ.Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что объявленный Киевом переход ВСУ в режим обороны в связи с отсутствием успеха украинской армии на фронте может обернуться увеличением попыток атаковать регионы России.2 декабря две переоборудованные украинские ракеты С-200 были уничтожены над Азовским морем.1 декабря в западной части акватории Черного моря был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова, безэкипажный катер ВМС Украины. Цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации ЧФ.За прошлую неделю, по данным Минобороны РФ, российские военные уничтожили 12 безэкипажных катеров противника, следовавших в направлении Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливеВ Крыму задержали шпионившего за Росгвардией украинского агента – ФСБСБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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