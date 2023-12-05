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Атака беспилотников на Крым: сбиты 35 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Атака беспилотников на Крым: сбиты 35 дронов ВСУ
Атака беспилотников на Крым: сбиты 35 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Атака беспилотников на Крым: сбиты 35 дронов ВСУ
Силы ПВО в ночь на вторник отбили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T06:14
2023-12-05T06:24
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО в ночь на вторник отбили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, сообщили в Минобороны РФ.Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что объявленный Киевом переход ВСУ в режим обороны в связи с отсутствием успеха украинской армии на фронте может обернуться увеличением попыток атаковать регионы России.2 декабря две переоборудованные украинские ракеты С-200 были уничтожены над Азовским морем.1 декабря в западной части акватории Черного моря был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова, безэкипажный катер ВМС Украины. Цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации ЧФ.За прошлую неделю, по данным Минобороны РФ, российские военные уничтожили 12 безэкипажных катеров противника, следовавших в направлении Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли ЧФ ищут вражеские мины в Черном море и Керченском проливеВ Крыму задержали шпионившего за Росгвардией украинского агента – ФСБСБУ угрожает Крымскому мосту: военный эксперт оценил защищенность объекта
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РИА Новости Крым
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атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, крым, всу (вооруженные силы украины), новости крыма, министерство обороны рф
Атака беспилотников на Крым: сбиты 35 дронов ВСУ

Силы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ и перехватили еще 13 над Крымом и Азовским морем

06:14 05.12.2023 (обновлено: 06:24 05.12.2023)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО в ночь на вторник отбили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО двадцать два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще тринадцать перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что объявленный Киевом переход ВСУ в режим обороны в связи с отсутствием успеха украинской армии на фронте может обернуться увеличением попыток атаковать регионы России.
2 декабря две переоборудованные украинские ракеты С-200 были уничтожены над Азовским морем.
1 декабря в западной части акватории Черного моря был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова, безэкипажный катер ВМС Украины. Цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации ЧФ.
За прошлую неделю, по данным Минобороны РФ, российские военные уничтожили 12 безэкипажных катеров противника, следовавших в направлении Крыма.
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