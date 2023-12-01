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У берегов Крыма уничтожен украинский безэкипажный катер - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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У берегов Крыма уничтожен украинский безэкипажный катер
У берегов Крыма уничтожен украинский безэкипажный катер - РИА Новости Крым, 01.12.2023
У берегов Крыма уничтожен украинский безэкипажный катер
Российская авиация в Черном море уничтожила украинский безэкипажный катер, следовавший в сторону Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T08:47
2023-12-01T08:54
министерство обороны рф
беспилотные катера
атаки всу на крым
черное море
безопасность республики крым и севастополя
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российская авиация в Черном море уничтожила украинский безэкипажный катер, следовавший в сторону Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации ЧФ.За прошлую неделю, по данным Минобороны РФ, российские военные уничтожили 12 безэкипажных катеров противника, следовавших в направлении Крыма.В частности, 17 ноября в юго-западной части Черного моря морская авиация ЧФ уничтожила семь таких плавсредств, а также один быстроходный катер с десантной группой ВСУ. Кроме того, над Черным морем у берегов Крыма были уничтожены две украинские противокорабельные ракеты "Нептун".Читайте также на РИА Новости Крым:Две украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским моремНад Крымом уничтожены 13 беспилотниковУдары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей Украины
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, беспилотные катера, атаки всу на крым, черное море, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости крыма
У берегов Крыма уничтожен украинский безэкипажный катер

В Черном море у берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер Украины – Минобороны

08:47 01.12.2023 (обновлено: 08:54 01.12.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российская авиация в Черном море уничтожила украинский безэкипажный катер, следовавший в сторону Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"1 декабря около 08.00 мск в западной части акватории Черного моря был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова, безэкипажный катер ВМС Украины", - сказано в сообщении.
Цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации ЧФ.
За прошлую неделю, по данным Минобороны РФ, российские военные уничтожили 12 безэкипажных катеров противника, следовавших в направлении Крыма.
В частности, 17 ноября в юго-западной части Черного моря морская авиация ЧФ уничтожила семь таких плавсредств, а также один быстроходный катер с десантной группой ВСУ. Кроме того, над Черным морем у берегов Крыма были уничтожены две украинские противокорабельные ракеты "Нептун".
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