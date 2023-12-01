https://crimea.ria.ru/20231201/u-beregov-kryma-unichtozhen-ukrainskiy-bezekipazhnyy-kater-1133236013.html

У берегов Крыма уничтожен украинский безэкипажный катер

У берегов Крыма уничтожен украинский безэкипажный катер - РИА Новости Крым, 01.12.2023

У берегов Крыма уничтожен украинский безэкипажный катер

Российская авиация в Черном море уничтожила украинский безэкипажный катер, следовавший в сторону Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T08:47

2023-12-01T08:47

2023-12-01T08:54

министерство обороны рф

беспилотные катера

атаки всу на крым

черное море

безопасность республики крым и севастополя

происшествия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Российская авиация в Черном море уничтожила украинский безэкипажный катер, следовавший в сторону Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации ЧФ.За прошлую неделю, по данным Минобороны РФ, российские военные уничтожили 12 безэкипажных катеров противника, следовавших в направлении Крыма.В частности, 17 ноября в юго-западной части Черного моря морская авиация ЧФ уничтожила семь таких плавсредств, а также один быстроходный катер с десантной группой ВСУ. Кроме того, над Черным морем у берегов Крыма были уничтожены две украинские противокорабельные ракеты "Нептун".Читайте также на РИА Новости Крым:Две украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским моремНад Крымом уничтожены 13 беспилотниковУдары ВСУ по Крыму в Турции назвали провокацией проигравшей Украины

черное море

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотные катера, атаки всу на крым, черное море, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости крыма