https://crimea.ria.ru/20231126/dve-ukrainskie-rakety-s-200-unichtozheny-nad-azovskim-morem-1133064312.html

Две украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем

Две украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Две украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем

Две переоборудованные украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T12:17

2023-11-26T12:17

2023-11-26T12:22

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

крым

азовское море

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Две переоборудованные украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации оборонного ведомства, российскими средствами ПВО обе украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря.Ранее, утром 26 ноября, была отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Белгородскую и Тульскую области.Также украинские БПЛА были сбиты над Смоленском.Из-за беспилотной атаки ВСУ обесточены города Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненые87 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной ХерсонщиныНад Ростовской областью сбили вражеский беспилотник

https://crimea.ria.ru/20231125/sbu-ugrozhaet-krymskomu-mostu-voennyy-ekspert-otsenil-zaschischennost-obekta-1133055746.html

крым

азовское море

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, азовское море, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым