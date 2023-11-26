https://crimea.ria.ru/20231126/dve-ukrainskie-rakety-s-200-unichtozheny-nad-azovskim-morem-1133064312.html
Две украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем
Две украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Две украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем
Две переоборудованные украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T12:17
2023-11-26T12:17
2023-11-26T12:22
безопасность республики крым и севастополя
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азовское море
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. Две переоборудованные украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.По информации оборонного ведомства, российскими средствами ПВО обе украинские ракеты были обнаружены и уничтожены в воздухе над акваторией Азовского моря.Ранее, утром 26 ноября, была отражена массированная атака украинских беспилотников на Московскую, Калужскую, Брянскую, Белгородскую и Тульскую области.Также украинские БПЛА были сбиты над Смоленском.Из-за беспилотной атаки ВСУ обесточены города Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненые87 ударов в сутки: ВСУ продолжают террор мирной ХерсонщиныНад Ростовской областью сбили вражеский беспилотник
https://crimea.ria.ru/20231125/sbu-ugrozhaet-krymskomu-mostu-voennyy-ekspert-otsenil-zaschischennost-obekta-1133055746.html
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, азовское море, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Две украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем
Две переоборудованные украинские ракеты С-200 уничтожены над Азовским морем – МО России
12:17 26.11.2023 (обновлено: 12:22 26.11.2023)