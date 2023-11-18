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Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненые - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненые
Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненые - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненые
Два человека получили ранения в результате атаке дрона-камикадзе поселка Горьковский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T18:26
2023-11-18T18:26
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости сво
белгородская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате атаке дрона-камикадзе поселка Горьковский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, удару подвергся инфраструктурный объект связи. В субботу три человека, в том числе двое медиков скорой помощи, получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в Донецке. Кроме того, один мирный житель тяжело ранен в результате обстрела украинских боевиков села Корсунка в Херсонской области.Также сообщалось о попытке атаковать Брянскую область, ночью российские системы ПВО уничтожили вражеский дрон.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной ХерсонщинеТри украинских беспилотника сбиты над СмоленскомВоздушная атака на Севастополь – сбиты две цели
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вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво, белгородская область, новости
Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненые

Два человека получили ранения в результате атаки дрона на Белгородскую область

18:26 18.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате атаке дрона-камикадзе поселка Горьковский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его информации, удару подвергся инфраструктурный объект связи.
"В результате детонации два человека пострадали - у мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Бригадой скорой они доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков в своем Telegram.
В субботу три человека, в том числе двое медиков скорой помощи, получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в Донецке.
Кроме того, один мирный житель тяжело ранен в результате обстрела украинских боевиков села Корсунка в Херсонской области.
Также сообщалось о попытке атаковать Брянскую область, ночью российские системы ПВО уничтожили вражеский дрон.
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Вячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости СВОБелгородская областьНовости
 
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