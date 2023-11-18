https://crimea.ria.ru/20231118/dron-kamikadze-udaril-po-obektu-svyazi-na-belgorodchine-est-ranenye-1132883867.html

Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненые

Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненые - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненые

Два человека получили ранения в результате атаке дрона-камикадзе поселка Горьковский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T18:26

2023-11-18T18:26

2023-11-18T18:26

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости сво

белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате атаке дрона-камикадзе поселка Горьковский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, удару подвергся инфраструктурный объект связи. В субботу три человека, в том числе двое медиков скорой помощи, получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в Донецке. Кроме того, один мирный житель тяжело ранен в результате обстрела украинских боевиков села Корсунка в Херсонской области.Также сообщалось о попытке атаковать Брянскую область, ночью российские системы ПВО уничтожили вражеский дрон.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной ХерсонщинеТри украинских беспилотника сбиты над СмоленскомВоздушная атака на Севастополь – сбиты две цели

белгородская область

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2023

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вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво, белгородская область, новости