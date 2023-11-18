https://crimea.ria.ru/20231118/dron-kamikadze-udaril-po-obektu-svyazi-na-belgorodchine-est-ranenye-1132883867.html
Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненые
Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненые - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненые
Два человека получили ранения в результате атаке дрона-камикадзе поселка Горьковский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T18:26
2023-11-18T18:26
2023-11-18T18:26
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости сво
белгородская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327091_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8ad542b1a4fe8b9df355ff0b7f7befa6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения в результате атаке дрона-камикадзе поселка Горьковский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его информации, удару подвергся инфраструктурный объект связи. В субботу три человека, в том числе двое медиков скорой помощи, получили ранения в результате атаки украинского беспилотника в Донецке. Кроме того, один мирный житель тяжело ранен в результате обстрела украинских боевиков села Корсунка в Херсонской области.Также сообщалось о попытке атаковать Брянскую область, ночью российские системы ПВО уничтожили вражеский дрон.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной ХерсонщинеТри украинских беспилотника сбиты над СмоленскомВоздушная атака на Севастополь – сбиты две цели
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327091_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_358c78acc60c8abfbc85301ddb69d521.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво, белгородская область, новости
Дрон-камикадзе ударил по объекту связи на Белгородчине: есть раненые
Два человека получили ранения в результате атаки дрона на Белгородскую область