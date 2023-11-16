https://crimea.ria.ru/20231116/esche-95-udarov-vsu-prodolzhayut-bit-iz-artillerii-po-mirnoy-khersonschine-1132822840.html

Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной Херсонщине

Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной Херсонщине - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной Херсонщине

ВСУ за сутки 95 раз били по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T10:41

2023-11-16T10:41

2023-11-16T10:41

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

херсонская область

украина

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки 95 раз били по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.По их данным, в течение дня украинские неонацисты 17 раз били из ствольной артиллерии по Крынкам, 11 раз по Алешкам, по десять прилетов зафиксировано в Казачьих Лагерях и Днепрянах, девять - в Корсунке, восемь - в Подстепном.ВСУ регулярно терроризируют мирные населенные пункты Херсонской области. Накануне при обстрелах один человек погиб, еще один получил ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Великим Копаням на Херсонщине: есть погибший и раненыйВСУ ведут массированную атаку дронами Херсонской области: двое раненыхВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмы

херсонская область

украина

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, украина, новости, происшествия