https://crimea.ria.ru/20231116/esche-95-udarov-vsu-prodolzhayut-bit-iz-artillerii-po-mirnoy-khersonschine-1132822840.html
Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной Херсонщине
Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной Херсонщине - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной Херсонщине
ВСУ за сутки 95 раз били по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T10:41
2023-11-16T10:41
2023-11-16T10:41
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки 95 раз били по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.По их данным, в течение дня украинские неонацисты 17 раз били из ствольной артиллерии по Крынкам, 11 раз по Алешкам, по десять прилетов зафиксировано в Казачьих Лагерях и Днепрянах, девять - в Корсунке, восемь - в Подстепном.ВСУ регулярно терроризируют мирные населенные пункты Херсонской области. Накануне при обстрелах один человек погиб, еще один получил ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Великим Копаням на Херсонщине: есть погибший и раненыйВСУ ведут массированную атаку дронами Херсонской области: двое раненыхВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, украина, новости, происшествия
Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной Херсонщине
ВСУ за сутки 95 раз били по мирному левобережью Херсонщины - экстренные службы