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Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной Херсонщине - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной Херсонщине
Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной Херсонщине - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной Херсонщине
ВСУ за сутки 95 раз били по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T10:41
2023-11-16T10:41
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
херсонская область
украина
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки 95 раз били по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.По их данным, в течение дня украинские неонацисты 17 раз били из ствольной артиллерии по Крынкам, 11 раз по Алешкам, по десять прилетов зафиксировано в Казачьих Лагерях и Днепрянах, девять - в Корсунке, восемь - в Подстепном.ВСУ регулярно терроризируют мирные населенные пункты Херсонской области. Накануне при обстрелах один человек погиб, еще один получил ранения. Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Великим Копаням на Херсонщине: есть погибший и раненыйВСУ ведут массированную атаку дронами Херсонской области: двое раненыхВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмы
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РИА Новости Крым
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Новости
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, украина, новости, происшествия
Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной Херсонщине

ВСУ за сутки 95 раз били по мирному левобережью Херсонщины - экстренные службы

10:41 16.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийАртиллеристы ВСУ
Артиллеристы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки 95 раз били по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.
По их данным, в течение дня украинские неонацисты 17 раз били из ствольной артиллерии по Крынкам, 11 раз по Алешкам, по десять прилетов зафиксировано в Казачьих Лагерях и Днепрянах, девять - в Корсунке, восемь - в Подстепном.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Новая Каховка, Каховка, Алешки, Крынки, Саги, Солонцы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказано в сообщении.
ВСУ регулярно терроризируют мирные населенные пункты Херсонской области. Накануне при обстрелах один человек погиб, еще один получил ранения.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУХерсонская областьУкраинаНовостиПроисшествия
 
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