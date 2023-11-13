https://crimea.ria.ru/20231113/vsu-vedut-massirovannuyu-ataku-dronami-khersonskoy-oblasti-dvoe-ranenykh--1132761450.html

ВСУ ведут массированную атаку дронами Херсонской области: двое раненых

ВСУ ведут массированную атаку дронами Херсонской области: двое раненых - РИА Новости Крым, 13.11.2023

ВСУ ведут массированную атаку дронами Херсонской области: двое раненых

В Херсонской области в результате атак ВСУ ранены двое мирных жителей, одного из них экстренно эвакуируют в больницу Севастополя. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T18:37

2023-11-13T18:37

2023-11-13T18:41

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

новости сво

андрей алексеенко

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Херсонской области в результате атак ВСУ ранены двое мирных жителей, одного из них экстренно эвакуируют в больницу Севастополя. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.По его словам, ВСУ весь день атакуют с дронов общественные здания и гражданские автомобили в 15-километровой зоне. На данный момент известно о двоих раненых мирных жителях. У одного мужчины перебиты ноги и большая кровопотеря. Его сейчас везут в больницу Севастополя. Несмотря на продолжающийся обстрел, пожарные потушили все очаги возгорания. Аварийные бригады устраняют обрывы ЛЭП. Всем пострадавшим окажут помощь, заверил Алексеенко."Люди в городах и поселках у Днепра уже привыкли к постоянной опасности. Обстрелы и налеты дронов здесь происходят ежедневно. Но целенаправленные атаки на общественные здания и мирные машины - это настоящий терроризм, к которому привыкнуть невозможно", - подчеркнул он.За минувшие сутки один человек погиб и еще один получил ранения в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Херсонской области. За день до этого в результате обстрелов населенного пункта Малые Копани погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения средней степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмыНад Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARSДроны-камикадзе "Жириновский" будут громить врага в зоне СВО

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новости сво, андрей алексеенко, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины)