Рейтинг@Mail.ru
Левый берег Херсонщины под обстрелом – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231111/levyy-bereg-khersonschiny-pod-obstrelom--est-pogibshie-i-ranenye-1132724743.html
Левый берег Херсонщины под обстрелом – есть погибшие и раненые
Левый берег Херсонщины под обстрелом – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Левый берег Херсонщины под обстрелом – есть погибшие и раненые
В населенном пункте Малые Копани, что на левом берегу Херсонской области, два мирных жителя погибли и еще двое получили ранения средней степени тяжести в... РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T11:09
2023-11-11T11:09
херсонская область
новости сво
каховка
новая каховка
алешки
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/06/1132598898_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_384021dbd45fd99baffbe6d3b249476e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В населенном пункте Малые Копани, что на левом берегу Херсонской области, два мирных жителя погибли и еще двое получили ранения средней степени тяжести в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили оперативные службы региона.ВСУ продолжает террор мирных сел и городов, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области. Так, накануне, из ствольной артиллерии боевики ВСУ выпустили по восьми населенным пунктам 79 снарядов. Под огнем врага оказались населенные пункты: Обрывка, Крынки, Алешки, Казачьи Лагеря, Саги, Корсунка, Малые Копани.Информация о жертвах и характере разрушений выясняется.Накануне украинская сторона также обстреляла населенные пункты левобережья Херсонской области. За сутки было выпущено 96 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARSПри обстреле Донецка пострадали более 20 человек: ДОПОЛНЕНОВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человек
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/06/1132598898_77:0:1214:853_1920x0_80_0_0_ab319fd34db945616b35a614240d9082.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, новости сво, каховка, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Левый берег Херсонщины под обстрелом – есть погибшие и раненые

В результате обстрела ВСУ погибли двое мирных жителей Херсонщины и двое ранены

11:09 11.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В населенном пункте Малые Копани, что на левом берегу Херсонской области, два мирных жителя погибли и еще двое получили ранения средней степени тяжести в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили оперативные службы региона.
"В результате обстрела н.п. Малые Копани два мирных жителя погибли, два получили ранения средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
ВСУ продолжает террор мирных сел и городов, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области. Так, накануне, из ствольной артиллерии боевики ВСУ выпустили по восьми населенным пунктам 79 снарядов. Под огнем врага оказались населенные пункты: Обрывка, Крынки, Алешки, Казачьи Лагеря, Саги, Корсунка, Малые Копани.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру н.п. Новая Каховка, н.п. Каховка, н.п. Крынки, н.п. Песчановка, н.п. Песчаное, н.п. Гладковка, н.п Кардашинка, н.п. Новая Збурьевка, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии", – уточнили в экстренных службах.

Информация о жертвах и характере разрушений выясняется.
Накануне украинская сторона также обстреляла населенные пункты левобережья Херсонской области. За сутки было выпущено 96 снарядов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARS
При обстреле Донецка пострадали более 20 человек: ДОПОЛНЕНО
ВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человек
Херсонская областьНовости СВОКаховкаНовая КаховкаАлешкиВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:58Внимание, шопинг: советы Роспотребнадзора по закупкам в интернете
12:36В Крыму мужчина не вернул арендованное имущество на 900 тысяч рублей
12:04Тысячи грузовиков в очереди на границе Польши и Украины – что происходит
11:40Как работает Керченская переправа в субботу
11:27"Днепр" громит ВСУ: на Херсонщине уничтожены танк Т-72 и лодка
11:09Левый берег Херсонщины под обстрелом – есть погибшие и раненые
10:45Спикер парламента Севастополя назвал способ разрушить "забор" Запада
10:17Громкая ночь на Украине и взрывы в Киеве утром в субботу – что известно
09:4619 грузовых вагонов сошли с рельсов в Рязанской области
09:17Что происходит на Крымском мосту: оперативная информация на утро субботы
08:53В США перед саммитом АТЭС произошло землетрясение
08:13ВОЗ изменила группы риска по COVID-19
07:39Какие признаки после пробуждения указывают на проблемы со здоровьем
07:02Выгребут все: эксперт призвал не питать иллюзий по поводу помощи Украине
00:01Погода в Крыму на субботу: дожди и тепло
00:00Какой сегодня праздник: 11 ноября
23:13Главные новости Крыма: 10 ноября
22:50Главное за день: 10 ноября
22:31Ярмарки выходного дня в Симферополе: где купить продукты дешевле
22:20Фронт окклюзий: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
Лента новостейМолния