https://crimea.ria.ru/20231111/levyy-bereg-khersonschiny-pod-obstrelom--est-pogibshie-i-ranenye-1132724743.html

Левый берег Херсонщины под обстрелом – есть погибшие и раненые

Левый берег Херсонщины под обстрелом – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Левый берег Херсонщины под обстрелом – есть погибшие и раненые

В населенном пункте Малые Копани, что на левом берегу Херсонской области, два мирных жителя погибли и еще двое получили ранения средней степени тяжести в... РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T11:09

2023-11-11T11:09

2023-11-11T11:09

херсонская область

новости сво

каховка

новая каховка

алешки

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В населенном пункте Малые Копани, что на левом берегу Херсонской области, два мирных жителя погибли и еще двое получили ранения средней степени тяжести в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили оперативные службы региона.ВСУ продолжает террор мирных сел и городов, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области. Так, накануне, из ствольной артиллерии боевики ВСУ выпустили по восьми населенным пунктам 79 снарядов. Под огнем врага оказались населенные пункты: Обрывка, Крынки, Алешки, Казачьи Лагеря, Саги, Корсунка, Малые Копани.Информация о жертвах и характере разрушений выясняется.Накануне украинская сторона также обстреляла населенные пункты левобережья Херсонской области. За сутки было выпущено 96 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARSПри обстреле Донецка пострадали более 20 человек: ДОПОЛНЕНОВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человек

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости сво, каховка, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу