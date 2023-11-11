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Левый берег Херсонщины под обстрелом – есть погибшие и раненые
Левый берег Херсонщины под обстрелом – есть погибшие и раненые - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Левый берег Херсонщины под обстрелом – есть погибшие и раненые
В населенном пункте Малые Копани, что на левом берегу Херсонской области, два мирных жителя погибли и еще двое получили ранения средней степени тяжести в... РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T11:09
2023-11-11T11:09
2023-11-11T11:09
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В населенном пункте Малые Копани, что на левом берегу Херсонской области, два мирных жителя погибли и еще двое получили ранения средней степени тяжести в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили оперативные службы региона.ВСУ продолжает террор мирных сел и городов, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области. Так, накануне, из ствольной артиллерии боевики ВСУ выпустили по восьми населенным пунктам 79 снарядов. Под огнем врага оказались населенные пункты: Обрывка, Крынки, Алешки, Казачьи Лагеря, Саги, Корсунка, Малые Копани.Информация о жертвах и характере разрушений выясняется.Накануне украинская сторона также обстреляла населенные пункты левобережья Херсонской области. За сутки было выпущено 96 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Скадовском средства ПВО сбили три ракеты HIMARSПри обстреле Донецка пострадали более 20 человек: ДОПОЛНЕНОВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человек
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новости сво, каховка, новая каховка, алешки, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Левый берег Херсонщины под обстрелом – есть погибшие и раненые
В результате обстрела ВСУ погибли двое мирных жителей Херсонщины и двое ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В населенном пункте Малые Копани, что на левом берегу Херсонской области, два мирных жителя погибли и еще двое получили ранения средней степени тяжести в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили оперативные службы региона.
"В результате обстрела н.п. Малые Копани два мирных жителя погибли, два получили ранения средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
ВСУ продолжает террор мирных сел и городов, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области. Так, накануне, из ствольной артиллерии боевики ВСУ выпустили по восьми населенным пунктам 79 снарядов. Под огнем врага оказались населенные пункты: Обрывка, Крынки, Алешки, Казачьи Лагеря, Саги, Корсунка, Малые Копани.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру н.п. Новая Каховка, н.п. Каховка, н.п. Крынки, н.п. Песчановка, н.п. Песчаное, н.п. Гладковка, н.п Кардашинка, н.п. Новая Збурьевка, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии", – уточнили в экстренных службах.
Информация о жертвах и характере разрушений выясняется.
Накануне украинская сторона также обстреляла
населенные пункты левобережья Херсонской области. За сутки было выпущено 96 снарядов.
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