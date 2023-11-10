https://crimea.ria.ru/20231110/levoberezhe-khersonskoy-oblasti-pod-obstrelami-vsu-96-priletov-za-sutki-1132705471.html

Левобережье Херсонской области под обстрелами ВСУ: 96 прилетов за сутки

Левобережье Херсонской области под обстрелами ВСУ: 96 прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Левобережье Херсонской области под обстрелами ВСУ: 96 прилетов за сутки

Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. За сутки ими было выпущено 96 снарядов. Об этом сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T10:54

2023-11-10T10:54

2023-11-10T10:54

херсонская область

новости сво

алешки

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. За сутки ими было выпущено 96 снарядов. Об этом сообщают экстренные службы региона.Больше всего прилетов зафиксировано в селе Крынки – 15. 12 снарядов было выпущено по городу Алешки, 11 по поселку Днепряны и 10 по селу Песчановка. В Казачьих Лагерях восемь прилетов, семь – в селе Саги, шесть – в поселке Новая Маячка.В общей сложности за ночь боевиками Украины было выпущено из ствольной артиллерии 27 снарядов. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Сутками ранее украинские боевики выпустили еще 83 снаряда по мирной инфраструктуре левобережья Херсонской области.В ночное время, с 20:00 до 06:00 часов, в регионе действует комендантский час.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по мирным: более 90 снарядов выпущено по левобережью ХерсонщиныВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибшийВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известно

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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