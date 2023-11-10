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Левобережье Херсонской области под обстрелами ВСУ: 96 прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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Левобережье Херсонской области под обстрелами ВСУ: 96 прилетов за сутки
Левобережье Херсонской области под обстрелами ВСУ: 96 прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Левобережье Херсонской области под обстрелами ВСУ: 96 прилетов за сутки
Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. За сутки ими было выпущено 96 снарядов. Об этом сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T10:54
2023-11-10T10:54
херсонская область
новости сво
алешки
каховка
новая каховка
голая пристань
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. За сутки ими было выпущено 96 снарядов. Об этом сообщают экстренные службы региона.Больше всего прилетов зафиксировано в селе Крынки – 15. 12 снарядов было выпущено по городу Алешки, 11 по поселку Днепряны и 10 по селу Песчановка. В Казачьих Лагерях восемь прилетов, семь – в селе Саги, шесть – в поселке Новая Маячка.В общей сложности за ночь боевиками Украины было выпущено из ствольной артиллерии 27 снарядов. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Сутками ранее украинские боевики выпустили еще 83 снаряда по мирной инфраструктуре левобережья Херсонской области.В ночное время, с 20:00 до 06:00 часов, в регионе действует комендантский час.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по мирным: более 90 снарядов выпущено по левобережью ХерсонщиныВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибшийВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известно
херсонская область
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каховка
новая каховка
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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херсонская область, новости сво, алешки, каховка, новая каховка, голая пристань, обстрелы всу
Левобережье Херсонской области под обстрелами ВСУ: 96 прилетов за сутки

Обстрелы ВСУ левобережья Херсонской области: 96 прилетов за сутки

10:54 10.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают обстрелы левобережья Херсонской области. За сутки ими было выпущено 96 снарядов. Об этом сообщают экстренные службы региона.
Больше всего прилетов зафиксировано в селе Крынки – 15. 12 снарядов было выпущено по городу Алешки, 11 по поселку Днепряны и 10 по селу Песчановка. В Казачьих Лагерях восемь прилетов, семь – в селе Саги, шесть – в поселке Новая Маячка.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Кардашинка, Раденск, Крынки, Алешки", – говорится в сообщении.

В общей сложности за ночь боевиками Украины было выпущено из ствольной артиллерии 27 снарядов. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Сутками ранее украинские боевики выпустили еще 83 снаряда по мирной инфраструктуре левобережья Херсонской области.
В ночное время, с 20:00 до 06:00 часов, в регионе действует комендантский час.
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Херсонская областьНовости СВОАлешкиКаховкаНовая КаховкаГолая ПристаньОбстрелы ВСУ
 
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