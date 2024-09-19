https://crimea.ria.ru/20240919/tsentr-simferopolya-skovali-probki-iz-za-avarii-s-trolleybusom-1140476607.html

Центр Симферополя сковали пробки из-за аварии с троллейбусом

Центр Симферополя сковали пробки из-за аварии с троллейбусом - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Центр Симферополя сковали пробки из-за аварии с троллейбусом

В центре крымской столицы затруднено движение автомобильного транспорта. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в 3 балла. РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T16:47

2024-09-19T16:47

2024-09-19T16:49

транспорт

троллейбус

новости крыма

симферополь

общественный транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В центре крымской столицы затруднено движение автомобильного транспорта. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в 3 балла.Очевидцы сообщают об аварии с участием троллейбуса на площади имени Ленина.Движение транспорта затруднено от кольца на площади Советской в сторону Центрального рынка – больше всего на проспектах Кирова, а также от Совнаркомовского переулка до улицы Александра Невского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мотоциклист попал под КамАЗ и потом под троллейбус в СевастополеДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииВ Симферополе насмерть сбили 23-летнего пешехода

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, троллейбус, новости крыма, симферополь, общественный транспорт