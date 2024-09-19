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Центр Симферополя сковали пробки из-за аварии с троллейбусом - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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Центр Симферополя сковали пробки из-за аварии с троллейбусом
Центр Симферополя сковали пробки из-за аварии с троллейбусом - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Центр Симферополя сковали пробки из-за аварии с троллейбусом
В центре крымской столицы затруднено движение автомобильного транспорта. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в 3 балла. РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T16:47
2024-09-19T16:49
транспорт
троллейбус
новости крыма
симферополь
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В центре крымской столицы затруднено движение автомобильного транспорта. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в 3 балла.Очевидцы сообщают об аварии с участием троллейбуса на площади имени Ленина.Движение транспорта затруднено от кольца на площади Советской в сторону Центрального рынка – больше всего на проспектах Кирова, а также от Совнаркомовского переулка до улицы Александра Невского.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мотоциклист попал под КамАЗ и потом под троллейбус в СевастополеДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварииВ Симферополе насмерть сбили 23-летнего пешехода
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транспорт, троллейбус, новости крыма, симферополь, общественный транспорт
Центр Симферополя сковали пробки из-за аварии с троллейбусом

Пробки сковали центр Симферополя из-за аварии с троллейбусом

16:47 19.09.2024 (обновлено: 16:49 19.09.2024)
 
© РИА Новости КрымДТП в Симферополе
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© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В центре крымской столицы затруднено движение автомобильного транспорта. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в 3 балла.
Очевидцы сообщают об аварии с участием троллейбуса на площади имени Ленина.
Движение транспорта затруднено от кольца на площади Советской в сторону Центрального рынка – больше всего на проспектах Кирова, а также от Совнаркомовского переулка до улицы Александра Невского.
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ТранспортТроллейбусНовости КрымаСимферопольОбщественный транспорт
 
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