Рейтинг@Mail.ru
ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварии - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240818/dtp-na-dorogakh-simferopolya--iz-za-chego-chasche-vsego-sluchayutsya-avarii-1139691321.html
ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварии
ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварии - РИА Новости Крым, 18.08.2024
ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварии
Пять пешеходов погибли и 44 получили различные травмы в авариях на территории крымской столицы за прошедшие семь месяцев текущего года. Об этом сообщили в МВД... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T17:52
2024-08-18T17:52
симферополь
ситуация на дорогах крыма
пдд (правила дорожного движения)
статистика
мвд по республике крым
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120997072_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_56788357401fe946727cb2e832424e12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Пять пешеходов погибли и 44 получили различные травмы в авариях на территории крымской столицы за прошедшие семь месяцев текущего года. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Чаще всего аварии, в том числе с летальным исходом, происходили по вине пешеходов, которые сознательно нарушили ПДД. Для сравнения, за указанный период времени к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечены свыше 4600 пешеходов и больше 2130 водителей, которые не пропустили пешеходов.Сотрудники Госавтоинспекции просят участников дорожного движения быть предельно внимательным, не нарушать установленные правила и соблюдать нормы безопасного поведения на дороге.Ранее пресс-службе республиканского МВД сообщали, что более 50 аварий с участием большегрузных авто зарегистрированы в Крыму с января по апрель включительно. В результате этих ДТП погибли 15 человек, еще 47 были травмированы.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько камер наблюдают за водителями на дорогах в КрымуЖара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причиныДействие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии с 1 октября
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120997072_150:0:1590:1080_1920x0_80_0_0_af104a26d4e81a198954dad807e8e75a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, пдд (правила дорожного движения), статистика, мвд по республике крым, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция крыма
ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварии

Пять пешеходов погибли и 44 получили травмы в Симферополе в авариях за семь месяцев

17:52 18.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Пять пешеходов погибли и 44 получили различные травмы в авариях на территории крымской столицы за прошедшие семь месяцев текущего года. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

"За семь месяцев текущего года на территории города Симферополя произошло 49 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 44 пешехода получили травмы разной степени тяжести, 5 человек погибли", – говорится в сообщении.

Чаще всего аварии, в том числе с летальным исходом, происходили по вине пешеходов, которые сознательно нарушили ПДД. Для сравнения, за указанный период времени к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечены свыше 4600 пешеходов и больше 2130 водителей, которые не пропустили пешеходов.
Сотрудники Госавтоинспекции просят участников дорожного движения быть предельно внимательным, не нарушать установленные правила и соблюдать нормы безопасного поведения на дороге.
Ранее пресс-службе республиканского МВД сообщали, что более 50 аварий с участием большегрузных авто зарегистрированы в Крыму с января по апрель включительно. В результате этих ДТП погибли 15 человек, еще 47 были травмированы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько камер наблюдают за водителями на дорогах в Крыму
Жара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причины
Действие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии с 1 октября
 
Ситуация на дорогах КрымаСимферопольПДД (Правила дорожного движения)СтатистикаМВД по Республике КрымДТП в Крыму и СевастополеГосавтоинспекция Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10ВСУ обстреляли Донецк – погибли мирные жители
17:52ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварии
17:30Под Симферополем горит сухая трава
17:11Мопед для подростка без прав: в ГАИ назвали суммы штрафов для родителей
16:55Что посетить туристам в Балаклаве – инфографика
16:36"СВОи люди": как волонтер из Крыма стал военным
16:12В Севастополе обрывом возле участка ветерана займется СК
15:37Армия России давит врага: ВСУ потеряли более 1600 боевиков за сутки
15:10МИД Северной Кореи: после прорыва в Курскую область Киев будет разгромлен
14:32Лукашенко: люди должны быть готовы к уходу президента с поста
14:02Ситуация в Курской области сейчас – последние новости от Минобороны
13:52ВС России уничтожили цех по производству танковых пушек
13:30Крымский мост: информация об очередях и полезные советы
13:10Армия России освободила Свиридоновку в ДНР
12:52Без переговоров Украина будет уничтожена – Лукашенко
12:39"Искандеры" в Белоруссии готовы к удару ядерными боеголовками – Лукашенко
12:31Киев собрал наемников для прорыва в Курскую область – Лукашенко
12:27Оборонительные планы РФ и РБ могут стать наступательными – Лукашенко
12:22Киев пытается спровоцировать Москву на применение ядерного оружия
11:54ВСУ атаковали пожарный автомобиль в ДНР – ранены четыре сотрудника МЧС
Лента новостейМолния