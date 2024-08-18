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ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварии

ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварии - РИА Новости Крым, 18.08.2024

ДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварии

Пять пешеходов погибли и 44 получили различные травмы в авариях на территории крымской столицы за прошедшие семь месяцев текущего года. Об этом сообщили в МВД... РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T17:52

2024-08-18T17:52

2024-08-18T17:52

симферополь

ситуация на дорогах крыма

пдд (правила дорожного движения)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Пять пешеходов погибли и 44 получили различные травмы в авариях на территории крымской столицы за прошедшие семь месяцев текущего года. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Чаще всего аварии, в том числе с летальным исходом, происходили по вине пешеходов, которые сознательно нарушили ПДД. Для сравнения, за указанный период времени к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечены свыше 4600 пешеходов и больше 2130 водителей, которые не пропустили пешеходов.Сотрудники Госавтоинспекции просят участников дорожного движения быть предельно внимательным, не нарушать установленные правила и соблюдать нормы безопасного поведения на дороге.Ранее пресс-службе республиканского МВД сообщали, что более 50 аварий с участием большегрузных авто зарегистрированы в Крыму с января по апрель включительно. В результате этих ДТП погибли 15 человек, еще 47 были травмированы.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько камер наблюдают за водителями на дорогах в КрымуЖара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причиныДействие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии с 1 октября

симферополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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