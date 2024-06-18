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Жара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причины
Жара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причины - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Жара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причины
Кондиционеры в городском транспорте на муниципальных маршрутах могут не работать по двум основным причинам, одна из которых связана с высоким трафиком. Об этом... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T08:46
2024-06-18T08:46
2024-06-18T08:46
радио "спутник в крыму"
транспорт
георгий сухацкий
минтранс крыма
минтранс россии
администрация симферополя
симферополь
роспотребнадзор
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О работе кондиционеров в транспорте рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий
О работе кондиционеров в транспорте рассказал начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Кондиционеры в городском транспорте на муниципальных маршрутах могут не работать по двум основным причинам, одна из которых связана с высоким трафиком. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.По словам Сухацкого, распоряжением Минтрансом России утверждены требования к качеству транспортного обслуживания, согласно которым транспортные средства, работающие на маршрутах, рекомендуется оснащать системами кондиционирования салонов и отопления.Такие же требования установлены в договорах, заключенных администрацией города с перевозчиками на обслуживание маршрутов, добавил он. Тем не менее есть случаи, когда системы кондиционирования не включаются, и на то две причины, сказал начальник управления транспорта.Одна из них – техническая неисправность системы. Это может быть связано с текущими поломками, которые регулярно устраняются, либо с высоким трафиком и опасностью перегрева двигателя, что характерно для автобусов большого класса, заявил Сухацкий."Когда в городском цикле автобус двигается с низкой среднеэксплуатационной скоростью в пиковое время, его двигатель может перегреваться – не успевают охлаждаться радиаторы кондиционера. И водитель вынужден продолжать движение на маршруте, отключая систему кондиционирования для того, чтобы сохранять исправность транспортного средства", – пояснил Сухацкий.Вторая причина отсутствия кондиционирования в салонах транспортных средств на муниципальных маршрутах – это недобросовестность именно водителя, добавил он.Делается это для того, чтобы выполнить летом такое же количество рейдов, как и зимой, когда работа ведется при неработающем кондиционере и топлива тратится меньше, отметил начальник управления. В противном случае, по словам Сухацкого, число рейдов может снизиться процентов на 30%."Но это не аргумент для того, чтобы выключать кондиционер. Перевозчик обязан запускать резервные транспортные средства или изыскивать иные механизмы, каким образом поддерживать систему кондиционирования в работоспособном состоянии", – заметил он.Чтобы зафиксировать нарушения и сообщить об этом перевозчику и в Роспотребнадзор, в компетенции которого находится контроль температурного режима в том числе в городском транспорте, администрация Симферополя проводятся мониторинги, рейды и линейные контроли, сказал Сухацкий. "В том числе в этих мероприятиях ежедневно участвует заместитель главы администрации города", – отметил он.Сами пассажиры также могут сообщать о нарушениях, добавил начальник управления. Для этого полезно использовать информационный чат в телеграм-канале "Маршрутная сеть", созданный профильным управлением.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли новый автобусный маршрут из Судака в Прибрежное Загореть и не сгореть: рекомендации врача В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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транспорт, георгий сухацкий, минтранс крыма, минтранс россии, администрация симферополя, симферополь, роспотребнадзор
Жара и нет кондиционера в автобусе: власти Симферополя назвали причины
Кондиционер в городском транспорте может не работать по двум причинам – власти Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым.
Кондиционеры в городском транспорте на муниципальных маршрутах могут не работать по двум основным причинам, одна из которых связана с высоким трафиком. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
По словам Сухацкого, распоряжением Минтрансом России утверждены требования к качеству транспортного обслуживания, согласно которым транспортные средства, работающие на маршрутах, рекомендуется оснащать системами кондиционирования салонов и отопления.
"И они должны функционировать. В летнее время при среднесуточной температуре 20 градусов в салоне должно быть до 25 градусов", – отметил Сухацкий.
Такие же требования установлены в договорах, заключенных администрацией города с перевозчиками на обслуживание маршрутов, добавил он. Тем не менее есть случаи, когда системы кондиционирования не включаются, и на то две причины, сказал начальник управления транспорта.
Одна из них – техническая неисправность системы. Это может быть связано с текущими поломками, которые регулярно устраняются, либо с высоким трафиком и опасностью перегрева двигателя, что характерно для автобусов большого класса, заявил Сухацкий.
"Когда в городском цикле автобус двигается с низкой среднеэксплуатационной скоростью в пиковое время, его двигатель может перегреваться – не успевают охлаждаться радиаторы кондиционера. И водитель вынужден продолжать движение на маршруте, отключая систему кондиционирования для того, чтобы сохранять исправность транспортного средства", – пояснил Сухацкий.
Вторая причина отсутствия кондиционирования в салонах транспортных средств на муниципальных маршрутах – это недобросовестность именно водителя, добавил он.
"Водитель иногда экономит топливо и может не включать кондиционер. У перевозчиков, я думаю, таких целей нет. Но локально водители могут такие нарушения допускать", – сказал он.
Делается это для того, чтобы выполнить летом такое же количество рейдов, как и зимой, когда работа ведется при неработающем кондиционере и топлива тратится меньше, отметил начальник управления. В противном случае, по словам Сухацкого, число рейдов может снизиться процентов на 30%.
"Но это не аргумент для того, чтобы выключать кондиционер. Перевозчик обязан запускать резервные транспортные средства или изыскивать иные механизмы, каким образом поддерживать систему кондиционирования в работоспособном состоянии", – заметил он.
Чтобы зафиксировать нарушения и сообщить об этом перевозчику и в Роспотребнадзор, в компетенции которого находится контроль температурного режима в том числе в городском транспорте, администрация Симферополя проводятся мониторинги, рейды и линейные контроли, сказал Сухацкий. "В том числе в этих мероприятиях ежедневно участвует заместитель главы администрации города", – отметил он.
Сами пассажиры также могут сообщать о нарушениях, добавил начальник управления. Для этого полезно использовать информационный чат в телеграм-канале "Маршрутная сеть", созданный профильным управлением.
"QR-код и ссылка на него размещена на каждом остановочном пункте в правом нижнем углу расписания. Моя рекомендация – подключиться к этому каналу. В случае выявления замечаний в работе муниципальный маршрутов можно оставить комментарий. По каждому маршруту создан отдельный раздел и происходят дискуссии, в которые входят представители власти, предприятий и водители, заинтересованные в качественной работе", – заключил чиновник.
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