https://crimea.ria.ru/20240604/zagoret-i-ne-sgoret-rekomendatsii-vracha-1130222317.html

Загореть и не сгореть: рекомендации врача

Загореть и не сгореть: рекомендации врача - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Загореть и не сгореть: рекомендации врача

Врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, почему загар может быть вреден для... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T18:31

2024-06-04T18:31

2024-06-04T18:31

здоровье

вера павлова

отдых

общество

совет эксперта

крым

зож

радио "спутник в крыму"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/0b/1124130600_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d5ff1b72993dacb1f0cff480a5940ea2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, почему загар может быть вреден для здоровья и как сделать его максимально безопасным.Время загоратьПо словам специалиста, самый полезный загар – это загар, полученный в движении. Пришел с утра на пляж, окунулся в море, поиграл в волейбол, в 11.00 часов ушел. Поскольку сейчас очень активное солнце, идеальное время для загара до 11.00 и после 17.00.Врач объяснила, что люди с генетически темной кожей загорают быстрее. Иногда можно встретить человека, который говорит, что он никогда не обгорает. Однако жесткое ультрафиолетовое излучение действует и на таких людей. Им не нужно загорать специально – загар "пристает" к ним за очень короткое время.Не время болетьПо словам специалиста, длительные солнечные ванны могут способствовать снижению общего иммунитета. Если человек после пребывания на солнце красный, как рак, у него болит голова, его знобит, то скорее всего он получил ожоговую болезнь в легкой форме и проявляются признаки общей интоксикации. Организм начинает бороться с этой болезнью, и становится уязвимым для других заболеваний.Поэтому нередко во время пребывания на море люди плохо себя чувствуют. При этом они ругают экологию, санитарные нормы, а на самом деле сами способствуют развитию заболевания, подчеркнула Павлова.И обратила внимание на еще один важный момент. У человека снижается иммунитет, когда он выходит из-под кондиционера на жару, с жары бежит в ледяной душ. По словам эксперта, нужно обязательно чистить кондиционеры и проветривать помещение в прохладное время суток.Правила защитыКак же обезопасить себя от знойного солнца? В первую очередь – использовать солнцезащитные средства, обращая внимание на степень защиты. Врач советует наносить их на кожу после каждого захода в море. Вода служит линзой, и есть опасность обгореть во время плавания.Важно соблюдать и другие правила: помнить про головной убор, питьевую воду, полотенце и зонтик, когда идете на пляж. Одежда должна быть светлой, просторной, из натуральных, дышащих тканей, подчеркнула эксперт.По словам Веры Павловой, летом достаточно просто вести активный образ жизни. Заниматься спортом в тени, на открытом воздухе рано утром или вечером. Тогда вы получите необходимый организму витамин D.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать качественные солнцезащитные очки – советы специалистаКак правильно пользоваться солнцезащитным кремом – дерматологМеланома кожи: как не пропустить опасные родинки

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, вера павлова, отдых, общество, совет эксперта, крым, зож, инфографика