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Загореть и не сгореть: рекомендации врача - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Загореть и не сгореть: рекомендации врача
Загореть и не сгореть: рекомендации врача - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Загореть и не сгореть: рекомендации врача
Врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, почему загар может быть вреден для... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T18:31
2024-06-04T18:31
здоровье
вера павлова
отдых
общество
совет эксперта
крым
зож
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, почему загар может быть вреден для здоровья и как сделать его максимально безопасным.Время загоратьПо словам специалиста, самый полезный загар – это загар, полученный в движении. Пришел с утра на пляж, окунулся в море, поиграл в волейбол, в 11.00 часов ушел. Поскольку сейчас очень активное солнце, идеальное время для загара до 11.00 и после 17.00.Врач объяснила, что люди с генетически темной кожей загорают быстрее. Иногда можно встретить человека, который говорит, что он никогда не обгорает. Однако жесткое ультрафиолетовое излучение действует и на таких людей. Им не нужно загорать специально – загар "пристает" к ним за очень короткое время.Не время болетьПо словам специалиста, длительные солнечные ванны могут способствовать снижению общего иммунитета. Если человек после пребывания на солнце красный, как рак, у него болит голова, его знобит, то скорее всего он получил ожоговую болезнь в легкой форме и проявляются признаки общей интоксикации. Организм начинает бороться с этой болезнью, и становится уязвимым для других заболеваний.Поэтому нередко во время пребывания на море люди плохо себя чувствуют. При этом они ругают экологию, санитарные нормы, а на самом деле сами способствуют развитию заболевания, подчеркнула Павлова.И обратила внимание на еще один важный момент. У человека снижается иммунитет, когда он выходит из-под кондиционера на жару, с жары бежит в ледяной душ. По словам эксперта, нужно обязательно чистить кондиционеры и проветривать помещение в прохладное время суток.Правила защитыКак же обезопасить себя от знойного солнца? В первую очередь – использовать солнцезащитные средства, обращая внимание на степень защиты. Врач советует наносить их на кожу после каждого захода в море. Вода служит линзой, и есть опасность обгореть во время плавания.Важно соблюдать и другие правила: помнить про головной убор, питьевую воду, полотенце и зонтик, когда идете на пляж. Одежда должна быть светлой, просторной, из натуральных, дышащих тканей, подчеркнула эксперт.По словам Веры Павловой, летом достаточно просто вести активный образ жизни. Заниматься спортом в тени, на открытом воздухе рано утром или вечером. Тогда вы получите необходимый организму витамин D.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать качественные солнцезащитные очки – советы специалистаКак правильно пользоваться солнцезащитным кремом – дерматологМеланома кожи: как не пропустить опасные родинки
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здоровье, вера павлова, отдых, общество, совет эксперта, крым, зож, инфографика
Загореть и не сгореть: рекомендации врача

Как получить загар с пользой для здоровья – главные правила

18:31 04.06.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. Врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Павлова в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, почему загар может быть вреден для здоровья и как сделать его максимально безопасным.

"Безопасного загара не существует. Безусловно, человеку нужно солнце. Но в норме обычно на юге достаточно тех лучей, которые мы получаем ежедневно, если находимся на свежем воздухе. Например, гуляем по часу в день в открытой одежде", — рассказала Павлова.

Время загорать

По словам специалиста, самый полезный загар – это загар, полученный в движении. Пришел с утра на пляж, окунулся в море, поиграл в волейбол, в 11.00 часов ушел. Поскольку сейчас очень активное солнце, идеальное время для загара до 11.00 и после 17.00.

"Наш цвет кожи обусловлен генетически, — объясняет Вера Павлова. — Если у вас кожа цвета фарфора, то достаточно, чтобы она стала молочной. Если цвета молока, то может приобрести оттенок топленого молока, но ни в коем случае не кофе".

Врач объяснила, что люди с генетически темной кожей загорают быстрее. Иногда можно встретить человека, который говорит, что он никогда не обгорает. Однако жесткое ультрафиолетовое излучение действует и на таких людей. Им не нужно загорать специально – загар "пристает" к ним за очень короткое время.
Как загорать и не сгоретьКак загорать и не сгореть

Не время болеть

По словам специалиста, длительные солнечные ванны могут способствовать снижению общего иммунитета. Если человек после пребывания на солнце красный, как рак, у него болит голова, его знобит, то скорее всего он получил ожоговую болезнь в легкой форме и проявляются признаки общей интоксикации. Организм начинает бороться с этой болезнью, и становится уязвимым для других заболеваний.
Поэтому нередко во время пребывания на море люди плохо себя чувствуют. При этом они ругают экологию, санитарные нормы, а на самом деле сами способствуют развитию заболевания, подчеркнула Павлова.
И обратила внимание на еще один важный момент. У человека снижается иммунитет, когда он выходит из-под кондиционера на жару, с жары бежит в ледяной душ. По словам эксперта, нужно обязательно чистить кондиционеры и проветривать помещение в прохладное время суток.

Правила защиты

Как же обезопасить себя от знойного солнца? В первую очередь – использовать солнцезащитные средства, обращая внимание на степень защиты. Врач советует наносить их на кожу после каждого захода в море. Вода служит линзой, и есть опасность обгореть во время плавания.
Важно соблюдать и другие правила: помнить про головной убор, питьевую воду, полотенце и зонтик, когда идете на пляж. Одежда должна быть светлой, просторной, из натуральных, дышащих тканей, подчеркнула эксперт.
По словам Веры Павловой, летом достаточно просто вести активный образ жизни. Заниматься спортом в тени, на открытом воздухе рано утром или вечером. Тогда вы получите необходимый организму витамин D.
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Радио "Спутник в Крыму"ЗдоровьеВера ПавловаОтдыхОбществоСовет экспертаКрымЗОЖ
 
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