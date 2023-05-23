https://crimea.ria.ru/20230523/melanoma-kozhi-kak-ne-propustit-opasnye-rodinki-1128905028.html

Меланома кожи: как не пропустить опасные родинки

Меланома кожи: как не пропустить опасные родинки - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Меланома кожи: как не пропустить опасные родинки

Меланома – одно из самых распространенных злокачественных образований, которое выявляют у каждого четвертого онкологического больного в Крыму. О профилактике и... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T21:24

2023-05-23T21:24

2023-05-23T21:24

радио "спутник в крыму"

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

здоровье

елена чирва

онкология

совет эксперта

меланома

мнения

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Доктор Чирва дала советы, как не пропустить опасные родинки Доктор Чирва дала советы, как не пропустить опасные родинки audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Меланома – одно из самых распространенных злокачественных образований, которое выявляют у каждого четвертого онкологического больного в Крыму. О профилактике и лечении таких опухолей в День профилактики меланомы в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист-онколог крымского минздрава, заместитель главного врача республиканского клинического онкологического диспансера имени Ефетова Елена Чирва.Крымская статистикаБольше всего, по ее словам, заболеванию подвержены люди со светлой кожей и с большим числом приобретенных родинок. Заболеть могут как мужчины, так и женщины, но представительницы прекрасной половины человечества подвержены болезни больше. У детей опухоль встречается редко, но такие случаи тоже не исключены. При этом в солнечном Крыму именно меланома занимает первое место от общего числа онкологических диагнозов."В Крыму четверть выявленных случаев всего злокачественного образования кожи – это меланома. И, конечно, наша задача – выявлять проблему на ранней стадии, когда она требует только одного метода лечения – хирургического. Опухоль просто удаляется и человек потом просто наблюдается", - отметила Чирва.Меры профилактикиВо-первых, важно правильно защищаться от солнечных лучей, использовать специализированные средства, загорать в утренние часы и лучше отказаться о посещения солярия. Во-вторых, необходимо следить за приобретенными родинками: они не должны увеличиваться в размере, принимать ассиметричные формы и неровные очертания."В домашних условиях сделайте увеличенную фотографию и сохраните ее на своем телефоне. Через какое-то время сравните. Это если вам не удобно регулярно посещать доктора и проводить профилактические осмотры. Если есть какие-то изменения, все же придется обратиться к дерматологу. Врач дифференцирует меланома это или нет", - советует Чирва.Особенно важна профилактика для тех людей, у кого в семье встречались случаи онкологических заболеваний.Лечение меланомыПри меланоме пятилетняя выживаемость (отсутствие рецидива после успешного лечения онкологии в течение пяти лет - ред.) достаточно высокая – достигает порядка 60%. Лечение индивидуально и зависит от ряда факторов: своевременности выявления, правильности лечения и так далее. Если заболевание обнаружено на поздней стадии – хирургическим удалением дело не обойдется.Что касается удаления родинок в косметических целях, без предварительной консультации у врача и соответствующих исследований, этого лучше не делать: "Бывают плачевные результаты, когда удаляются всевозможные папилломы и родинки, потом мы выявляем отдаленные метастазы, но первичного очага найти не можем, поскольку где-то у косметолога эта родинка была удалена без гистологической верификации", - отметила Чирва.Читайте также на РИА Новости Крым:Не солнцем единым: эксперт об опасности ультрафиолета для кожи и защитеВрач назвал страшные последствия загараКак правильно пользоваться солнцезащитным кремом – дерматолог

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https://crimea.ria.ru/20220622/onkolog-razveyal-mif-ob-izbytke-vitamina-d-u-krymchan-1123624576.html

https://crimea.ria.ru/20230413/kak-uchenye-v-krymu-razrabatyvayut-fitopreparat-dlya-lecheniya-raka-1128162715.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, елена чирва, онкология, совет эксперта, меланома, мнения