https://crimea.ria.ru/20240605/v-krymu-anomalnaya-zhara-kak-zaschitit-pitomtsa-ot-peregreva-1137867276.html

В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева

В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева - РИА Новости Крым, 05.06.2024

В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева

Собаки и кошки плохо переносят жару и даже могут получить тепловой удар. Чтобы не навредить своему питомцу, следует обеспечить ему обильное питье и исключить... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T19:45

2024-06-05T19:45

2024-06-05T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Собаки и кошки плохо переносят жару и даже могут получить тепловой удар. Чтобы не навредить своему питомцу, следует обеспечить ему обильное питье и исключить прогулки под прямыми солнечными лучами. Какие еще правила необходимо соблюдать, чтобы не допустить перегрева животного, РИА Новости Крым рассказал ветеринарный врач хирург-терапевт Решат Куртмалаев.Не оставлять в машинеВ помещении следует обеспечить приток свежего воздуха или же включить кондиционер. В душной комнате животное может получить тепловой удар. Кроме того, ни в коем случае нельзя оставлять собаку или кошку в запертой машине."Час или два пребывания в салоне авто может привести не только к перегреву, но и к необратимым последствиям", - предупредил Куртмалаев.Свежая еда и обильное питьеКошки и собаки в жаркое время должны быть обеспечены прохладной чистой водой. Как вариант, можно установить электронную поилку, либо регулярно наполнять миску.В жару животное может меньше есть. Это нормальная реакция. Хозяевам при этом важно следить за чистотой мисок и свежестью еды. Влажные корма не следует оставлять на весь день, они могут испортиться. Миску после кормления лучше убрать в холодильник.Поможет ли стрижка защитить животное от жарыПо словам специалиста, стрижка не является панацеей, поскольку представителям одних пород собак и кошек она показана, другим – нет. Например, шпицов и другие породы с густым подшерстком стричь не желательно. Их подшерсток плохо отрастает. Котов с густым подшерстком также стричь ненужно, так как они хуже обрастают, а отросшая шерсть будет не такой мягкой. Поэтому перед стрижкой лучше всего проконсультироваться со специалистом.Если перегрева избежать не удалосьВ случае, если хозяева не доглядели и животное получило тепловой или солнечный удар, следует в первую очередь переместить его в прохладное помещение. Далее нужно охладить питомца – в первую очередь поможет обильное прохладное питье.Также можно прохладный душ, можно достать из морозильника охлажденные предметы и обложить ими тело собаки или кошки. Однако холод нельзя укладывать непосредственно на тело – нужно положить полотенце или тонкую простынку, а уже сверху – холод.Если кошке или собаке не становится лучше после перечисленных манипуляций – следует показать питомца ветеринару.Как ранее предупреждал Крымский гидрометцентр, с 4 по 8 июня в степных и предгорных районах полуострова ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:Температура воды в Черном море поднялась до +22 градусовЗагореть и не сгореть: рекомендации врачаВозгорание автомобиля – что делать в первую очередь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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