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В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева
В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева - РИА Новости Крым, 05.06.2024
В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева
Собаки и кошки плохо переносят жару и даже могут получить тепловой удар. Чтобы не навредить своему питомцу, следует обеспечить ему обильное питье и исключить... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T19:45
2024-06-05T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Собаки и кошки плохо переносят жару и даже могут получить тепловой удар. Чтобы не навредить своему питомцу, следует обеспечить ему обильное питье и исключить прогулки под прямыми солнечными лучами. Какие еще правила необходимо соблюдать, чтобы не допустить перегрева животного, РИА Новости Крым рассказал ветеринарный врач хирург-терапевт Решат Куртмалаев.Не оставлять в машинеВ помещении следует обеспечить приток свежего воздуха или же включить кондиционер. В душной комнате животное может получить тепловой удар. Кроме того, ни в коем случае нельзя оставлять собаку или кошку в запертой машине."Час или два пребывания в салоне авто может привести не только к перегреву, но и к необратимым последствиям", - предупредил Куртмалаев.Свежая еда и обильное питьеКошки и собаки в жаркое время должны быть обеспечены прохладной чистой водой. Как вариант, можно установить электронную поилку, либо регулярно наполнять миску.В жару животное может меньше есть. Это нормальная реакция. Хозяевам при этом важно следить за чистотой мисок и свежестью еды. Влажные корма не следует оставлять на весь день, они могут испортиться. Миску после кормления лучше убрать в холодильник.Поможет ли стрижка защитить животное от жарыПо словам специалиста, стрижка не является панацеей, поскольку представителям одних пород собак и кошек она показана, другим – нет. Например, шпицов и другие породы с густым подшерстком стричь не желательно. Их подшерсток плохо отрастает. Котов с густым подшерстком также стричь ненужно, так как они хуже обрастают, а отросшая шерсть будет не такой мягкой. Поэтому перед стрижкой лучше всего проконсультироваться со специалистом.Если перегрева избежать не удалосьВ случае, если хозяева не доглядели и животное получило тепловой или солнечный удар, следует в первую очередь переместить его в прохладное помещение. Далее нужно охладить питомца – в первую очередь поможет обильное прохладное питье.Также можно прохладный душ, можно достать из морозильника охлажденные предметы и обложить ими тело собаки или кошки. Однако холод нельзя укладывать непосредственно на тело – нужно положить полотенце или тонкую простынку, а уже сверху – холод.Если кошке или собаке не становится лучше после перечисленных манипуляций – следует показать питомца ветеринару.Как ранее предупреждал Крымский гидрометцентр, с 4 по 8 июня в степных и предгорных районах полуострова ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:Температура воды в Черном море поднялась до +22 градусовЗагореть и не сгореть: рекомендации врачаВозгорание автомобиля – что делать в первую очередь
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4.7
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крым, погода в крыму, крымская погода, животные, совет эксперта, решат куртмалаев, мнения
В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева

Крымский ветеринар дал советы по защите домашних животных от перегрева

19:45 05.06.2024
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЭкстремальная жара. Архивное фото
Экстремальная жара. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Собаки и кошки плохо переносят жару и даже могут получить тепловой удар. Чтобы не навредить своему питомцу, следует обеспечить ему обильное питье и исключить прогулки под прямыми солнечными лучами. Какие еще правила необходимо соблюдать, чтобы не допустить перегрева животного, РИА Новости Крым рассказал ветеринарный врач хирург-терапевт Решат Куртмалаев.

"Собаки легко получают как солнечные, так и тепловые удары. Поэтому, как и людям, животным не следует находиться под прямыми солнечными лучами. Прогулки лучше перенести на прохладное время – раннее утро и вечер, когда жара уже спала", – порекомендовал доктор.

Не оставлять в машине

В помещении следует обеспечить приток свежего воздуха или же включить кондиционер. В душной комнате животное может получить тепловой удар. Кроме того, ни в коем случае нельзя оставлять собаку или кошку в запертой машине.
"Час или два пребывания в салоне авто может привести не только к перегреву, но и к необратимым последствиям", - предупредил Куртмалаев.

Свежая еда и обильное питье

Кошки и собаки в жаркое время должны быть обеспечены прохладной чистой водой. Как вариант, можно установить электронную поилку, либо регулярно наполнять миску.
"У животных не потеет тело, а только подушечки лап. Поэтому они остужаются, когда пьют воду", – уточнил ветеринар.
В жару животное может меньше есть. Это нормальная реакция. Хозяевам при этом важно следить за чистотой мисок и свежестью еды. Влажные корма не следует оставлять на весь день, они могут испортиться. Миску после кормления лучше убрать в холодильник.

Поможет ли стрижка защитить животное от жары

По словам специалиста, стрижка не является панацеей, поскольку представителям одних пород собак и кошек она показана, другим – нет. Например, шпицов и другие породы с густым подшерстком стричь не желательно. Их подшерсток плохо отрастает. Котов с густым подшерстком также стричь ненужно, так как они хуже обрастают, а отросшая шерсть будет не такой мягкой. Поэтому перед стрижкой лучше всего проконсультироваться со специалистом.
"Кроме того, здоровая ухоженная шесть может работать как "воздушная подушка", то есть поддерживать комфортную температуру тела, если в помещении прохладно, - отметил ветеринар. – Если же в помещении душно и жарко – напротив, будет служить "шубой".

Если перегрева избежать не удалось

В случае, если хозяева не доглядели и животное получило тепловой или солнечный удар, следует в первую очередь переместить его в прохладное помещение. Далее нужно охладить питомца – в первую очередь поможет обильное прохладное питье.
Также можно прохладный душ, можно достать из морозильника охлажденные предметы и обложить ими тело собаки или кошки. Однако холод нельзя укладывать непосредственно на тело – нужно положить полотенце или тонкую простынку, а уже сверху – холод.
Если кошке или собаке не становится лучше после перечисленных манипуляций – следует показать питомца ветеринару.
Как ранее предупреждал Крымский гидрометцентр, с 4 по 8 июня в степных и предгорных районах полуострова ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.
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