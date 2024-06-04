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Возгорание автомобиля – что делать в первую очередь - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Возгорание автомобиля – что делать в первую очередь
Возгорание автомобиля – что делать в первую очередь - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Возгорание автомобиля – что делать в первую очередь
В Крыму регистрируют случаи возгорания автомобилей при ДТП или прямо во время движения. Одно из таких происшествий случилось 29 мая в крымском поселке... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T18:07
2024-06-04T18:07
автомобиль
радио "спутник в крыму"
происшествия
пожар
безопасность
совет эксперта
транспорт
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Спасатель объяснил правила поведения при возгорании автомобиля
Спасатель объяснил правила поведения при возгорании автомобиля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму регистрируют случаи возгорания автомобилей при ДТП или прямо во время движения. Одно из таких происшествий случилось 29 мая в крымском поселке Гвардейском – при столкновении двух легковых машин в одной из них загорелся моторный отсек. О том, как действовать в такой ситуации, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сотрудник аварийно-спасательной части специализированного отряда ГУ МЧС России по РК Максим Карпук, который в свободное от службы время оказался свидетелем аварии в Гвардейском, и помог потушить возгорание.По его словам, немедленное тушение – одно из первых правил в такой ситуации. Сам водитель в такой ситуации предварительно должен отключить аккумуляторную батарею, чтобы исключить короткое замыкание, а если на авто установлено газобаллонное оборудование – перекрыть вентиль, если сделать все это позволяет ситуация. Желательно, чтобы к процессу тушения подключились все участники или свидетели аварии – для этого каждый участник дорожного движения должен иметь в машине огнетушитель – это обязательное условие безопасности."Если видим такую ситуацию – помогаем обязательно. Первое – воспользоваться первичными средствами пожаротушения. Лучше всего порошковый огнетушитель. Он создает защитную пленку, которая исключает повторное самовоспламенение. Важно, убедиться, что огнетушитель исправен: посмотреть на датчик давления, выдернуть пломбу, направить раструб на очаг возгорания с расстояния около 1 метра, встав с подветренной стороны", – советует специалист.Параллельно нужно вызывать экстренные службы по номеру 112. Диспетчеру следует четко и внятно назвать адрес аварии или примерный километр автодороги, желательно описать интенсивность и предмет горения, информацию о пострадавших, если они есть.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожарный бум: в Крыму массово горят автомобилиНа трассе под Симферополем дотла сгорела иномарка с газовым баллономВ Крыму за сутки сгорели два авто
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автомобиль, происшествия, пожар, безопасность, совет эксперта, транспорт
Возгорание автомобиля – что делать в первую очередь

Спасатель объяснил правила поведения при возгорании автомобиля

18:07 04.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОгнетушитель. Архивное фото
Огнетушитель. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму регистрируют случаи возгорания автомобилей при ДТП или прямо во время движения. Одно из таких происшествий случилось 29 мая в крымском поселке Гвардейском – при столкновении двух легковых машин в одной из них загорелся моторный отсек. О том, как действовать в такой ситуации, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сотрудник аварийно-спасательной части специализированного отряда ГУ МЧС России по РК Максим Карпук, который в свободное от службы время оказался свидетелем аварии в Гвардейском, и помог потушить возгорание.
Спасатель объяснил правила поведения при возгорании автомобиля
18:07

"Я был между сменами, двигались домой. Увидел аварию, а затем заметил, что в подкапотном пространстве ВАЗ 2107 идет открытое горение. Принял вправо, достал огнетушитель, начал тушить моторный отсек. Подошли еще очевидцы с двумя огнетушителями – тоже помогали", – вспоминает Максим день происшествия.

По его словам, немедленное тушение – одно из первых правил в такой ситуации. Сам водитель в такой ситуации предварительно должен отключить аккумуляторную батарею, чтобы исключить короткое замыкание, а если на авто установлено газобаллонное оборудование – перекрыть вентиль, если сделать все это позволяет ситуация. Желательно, чтобы к процессу тушения подключились все участники или свидетели аварии – для этого каждый участник дорожного движения должен иметь в машине огнетушитель – это обязательное условие безопасности.
"Если видим такую ситуацию – помогаем обязательно. Первое – воспользоваться первичными средствами пожаротушения. Лучше всего порошковый огнетушитель. Он создает защитную пленку, которая исключает повторное самовоспламенение. Важно, убедиться, что огнетушитель исправен: посмотреть на датчик давления, выдернуть пломбу, направить раструб на очаг возгорания с расстояния около 1 метра, встав с подветренной стороны", – советует специалист.
Параллельно нужно вызывать экстренные службы по номеру 112. Диспетчеру следует четко и внятно назвать адрес аварии или примерный километр автодороги, желательно описать интенсивность и предмет горения, информацию о пострадавших, если они есть.

"Автомобиль может загореться не только в ДТП. Но и в движении, вероятно возгорание из-за жары – все зависит от состояния автомобиля. Поэтому машина должна быть обслужена, чтобы минимизировать риски", – подытожил собеседник агентства.

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