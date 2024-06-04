https://crimea.ria.ru/20240604/vozgoranie-avtomobilya--chto-delat-v-pervuyu-ochered-1137847541.html

Возгорание автомобиля – что делать в первую очередь

Возгорание автомобиля – что делать в первую очередь - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Возгорание автомобиля – что делать в первую очередь

В Крыму регистрируют случаи возгорания автомобилей при ДТП или прямо во время движения. Одно из таких происшествий случилось 29 мая в крымском поселке... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T18:07

2024-06-04T18:07

2024-06-04T18:07

автомобиль

радио "спутник в крыму"

происшествия

пожар

безопасность

совет эксперта

транспорт

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Спасатель объяснил правила поведения при возгорании автомобиля Спасатель объяснил правила поведения при возгорании автомобиля audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Крыму регистрируют случаи возгорания автомобилей при ДТП или прямо во время движения. Одно из таких происшествий случилось 29 мая в крымском поселке Гвардейском – при столкновении двух легковых машин в одной из них загорелся моторный отсек. О том, как действовать в такой ситуации, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал сотрудник аварийно-спасательной части специализированного отряда ГУ МЧС России по РК Максим Карпук, который в свободное от службы время оказался свидетелем аварии в Гвардейском, и помог потушить возгорание.По его словам, немедленное тушение – одно из первых правил в такой ситуации. Сам водитель в такой ситуации предварительно должен отключить аккумуляторную батарею, чтобы исключить короткое замыкание, а если на авто установлено газобаллонное оборудование – перекрыть вентиль, если сделать все это позволяет ситуация. Желательно, чтобы к процессу тушения подключились все участники или свидетели аварии – для этого каждый участник дорожного движения должен иметь в машине огнетушитель – это обязательное условие безопасности."Если видим такую ситуацию – помогаем обязательно. Первое – воспользоваться первичными средствами пожаротушения. Лучше всего порошковый огнетушитель. Он создает защитную пленку, которая исключает повторное самовоспламенение. Важно, убедиться, что огнетушитель исправен: посмотреть на датчик давления, выдернуть пломбу, направить раструб на очаг возгорания с расстояния около 1 метра, встав с подветренной стороны", – советует специалист.Параллельно нужно вызывать экстренные службы по номеру 112. Диспетчеру следует четко и внятно назвать адрес аварии или примерный километр автодороги, желательно описать интенсивность и предмет горения, информацию о пострадавших, если они есть.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожарный бум: в Крыму массово горят автомобилиНа трассе под Симферополем дотла сгорела иномарка с газовым баллономВ Крыму за сутки сгорели два авто

https://crimea.ria.ru/20240604/les-zagorelsya-v-gorakh-kryma-iz-za-upavshey-elektroopory-1137842546.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобиль, происшествия, пожар, безопасность, совет эксперта, транспорт