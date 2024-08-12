https://crimea.ria.ru/20240812/deystvie-polisa-osago-rasshiryat-na-territoriyu-belorussii-s-1-oktyabrya--1139537103.html

Действие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии с 1 октября

Действие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии с 1 октября - РИА Новости Крым, 12.08.2024

Действие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии с 1 октября

Правительство РФ в рамках укрепления российско-белорусской интеграции подготовило законопроект, который позволит расширить территорию Белоруссии действие ОСАГО. РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T13:32

2024-08-12T13:32

2024-08-12T13:33

россия

белоруссия

новости

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осаго

михаил мишустин

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Правительство РФ в рамках укрепления российско-белорусской интеграции подготовило законопроект, который позволит расширить территорию Белоруссии действие ОСАГО. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с членами кабмина. Также сохранится возможность использования электронного документа, поэтому носить с собой бумажный полис будет необязательно. Новый механизм будет доступен с 1 октября текущего года, заключили в правительстве.

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2024

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россия, белоруссия, новости, союзное государство, осаго, михаил мишустин, правительство россии