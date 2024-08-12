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Действие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии с 1 октября
Действие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии с 1 октября - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Действие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии с 1 октября
Правительство РФ в рамках укрепления российско-белорусской интеграции подготовило законопроект, который позволит расширить территорию Белоруссии действие ОСАГО. РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T13:32
2024-08-12T13:32
2024-08-12T13:33
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осаго
михаил мишустин
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Правительство РФ в рамках укрепления российско-белорусской интеграции подготовило законопроект, который позволит расширить территорию Белоруссии действие ОСАГО. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с членами кабмина. Также сохранится возможность использования электронного документа, поэтому носить с собой бумажный полис будет необязательно. Новый механизм будет доступен с 1 октября текущего года, заключили в правительстве.
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россия, белоруссия, новости, союзное государство, осаго, михаил мишустин, правительство россии
Действие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии с 1 октября
Действие полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии с 1 октября 2024 года
13:32 12.08.2024 (обновлено: 13:33 12.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Правительство РФ в рамках укрепления российско-белорусской интеграции подготовило законопроект, который позволит расширить территорию Белоруссии действие ОСАГО. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с членами кабмина.
"Подготовлен законопроект, который позволит автовладельцам расширить покрытие ОСАГО на территорию Белоруссии. Таким образом, им не придется платить за дополнительную страховку – компенсации при ДТП будут включены в существующую", - проинформировал он.
Также сохранится возможность использования электронного документа, поэтому носить с собой бумажный полис будет необязательно.
"Рассчитываем, что появление еще одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Белоруссию автомобильным транспортом, в том числе для туристов и для предпринимателей", – подчеркнул Михаил Мишустин.
Новый механизм будет доступен с 1 октября текущего года, заключили в правительстве.