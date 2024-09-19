https://crimea.ria.ru/20240919/v-gosdume-otsenili-initsiativu-po-peredache-kryma-pod-mandat-oon-1140480428.html
В Госдуме оценили инициативу по передаче Крыма под мандат ООН
В Госдуме оценили инициативу по передаче Крыма под мандат ООН - РИА Новости Крым, 19.09.2024
В Госдуме оценили инициативу по передаче Крыма под мандат ООН
Инициатива министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по передаче Крыма под мандат ООН – "мертворожденная и бессмысленная", считает глава комитета ГД... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T18:37
2024-09-19T18:37
2024-09-19T18:41
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Инициатива министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по передаче Крыма под мандат ООН – "мертворожденная и бессмысленная", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на встрече YES в Киеве В Польше предложили передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе. По его словам, Крым символически важен для России и стратегически важен для Украины, поэтому страны не смогут договориться без демилитаризации полуострова.Депутат отметил, что Крым и люди его населяющие не могут и не должны быть предметом торга, сделок или пиар-инициатив "русофобствующих ястребов".В марте текущего года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский статус Крыма не подлежит ревизии, а все попытки Запада квалифицировать референдум 2014 года на полуострове как незаконный несостоятельны в международно-правовом плане.16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".Передать Крым под мандат ООН невозможно юридически – эксперт >>96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Многовекторный Эрдоган - почему Анкара не признает российский КрымГлава Минобороны Беларуси оценил возможность установления мира на УкраинеКрым никогда не выйдет из состава России - конгресс США
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крым, оон, политика, радослав сикорский, леонид слуцкий, польша, государственная дума рф, новости, мнения
В Госдуме оценили инициативу по передаче Крыма под мандат ООН
Слуцкий назвал инициативу по передаче Крыма под мандат ООН "мертворожденной"
18:37 19.09.2024 (обновлено: 18:41 19.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Инициатива министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по передаче Крыма под мандат ООН – "мертворожденная и бессмысленная", считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на встрече YES в Киеве В Польше предложили передать Крым под мандат ООН
для проведения через 20 лет референдума о его статусе. По его словам, Крым символически важен для России и стратегически важен для Украины, поэтому страны не смогут договориться без демилитаризации полуострова.
"Инициатива Сикорского по передаче Крыма под мандат ООН – мертворожденная и бессмысленная. Крым вошел в состав России по воле жителей полуострова. Все референдумы прошли в 2014 году. Их результаты вполне понятны. Вопрос закрыт", - сказал он РИА Новости.
Депутат отметил, что Крым и люди его населяющие не могут и не должны быть предметом торга, сделок или пиар-инициатив "русофобствующих ястребов".
"Это территория России, границы которой охраняются по законам и Конституции РФ. Со всеми вытекающими последствиями", - заключил парламентарий.
В марте текущего года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский статус Крыма не подлежит ревизии
, а все попытки Запада квалифицировать референдум 2014 года на полуострове как незаконный несостоятельны в международно-правовом плане.
16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".
96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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