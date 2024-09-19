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Передать Крым под мандат ООН невозможно юридически – эксперт
Передать Крым под мандат ООН невозможно юридически – эксперт - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Передать Крым под мандат ООН невозможно юридически – эксперт
Передать Крым под мандат ООН, как это предложил глава МИД Польши Радослав Сикорский, невозможно юридически. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T13:16
2024-09-19T13:16
2024-09-19T14:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Передать Крым под мандат ООН, как это предложил глава МИД Польши Радослав Сикорский, невозможно юридически. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе.По словам политолога, Сикорский напрасно хлопочет. Он очень экстравагантный политик, достаточно не воздержанный на высказывания, за время своей карьеры наговорил много глупостей, и это одна них, заметил Мухин."В ответ можно предложить включить Польшу в состав Великого княжества Литовского, как это было изначально. И пусть его больше нет, зато Польша будет в его составе. Это будет приблизительно то же самое по смыслу и с точки зрения международного права", - подытожил Алексей Мухин.В марте текущего года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский статус Крыма не подлежит ревизии, а все попытки Запада квалифицировать референдум 2014 года на полуострове как незаконный несостоятельны в международно-правовом плане.16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страх и трепет: чем стала для Запада Крымская весна – исследование10 лет Крымской весне: как это былоСанкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ
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крым, оон, алексей мухин, мнения, в мире, закон и право, радослав сикорский, польша, новости
Передать Крым под мандат ООН невозможно юридически – эксперт
Передать Крым под мандат ООН невозможно с точки зрения международного права – эксперт
13:16 19.09.2024 (обновлено: 14:14 19.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Передать Крым под мандат ООН, как это предложил глава МИД Польши Радослав Сикорский, невозможно юридически. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил
передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе.
"Передать Крым под мандат ООН невозможно, потому что в соответствии с международным правом Крым находится в составе Российской Федерации, и это не оспорено в суде. И, скорее всего, не будет оспорено, судя по тому, что это до сих пор не сделано", - говорит Алексей Мухин.
По словам политолога, Сикорский напрасно хлопочет. Он очень экстравагантный политик, достаточно не воздержанный на высказывания, за время своей карьеры наговорил много глупостей, и это одна них, заметил Мухин.
"В ответ можно предложить включить Польшу в состав Великого княжества Литовского, как это было изначально. И пусть его больше нет, зато Польша будет в его составе. Это будет приблизительно то же самое по смыслу и с точки зрения международного права", - подытожил Алексей Мухин.
В марте текущего года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский статус Крыма не подлежит ревизии
, а все попытки Запада квалифицировать референдум 2014 года на полуострове как незаконный несостоятельны в международно-правовом плане.
16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".
96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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