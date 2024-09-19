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Передать Крым под мандат ООН невозможно юридически – эксперт

Передать Крым под мандат ООН невозможно юридически – эксперт - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Передать Крым под мандат ООН невозможно юридически – эксперт

Передать Крым под мандат ООН, как это предложил глава МИД Польши Радослав Сикорский, невозможно юридически. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T13:16

2024-09-19T13:16

2024-09-19T14:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Передать Крым под мандат ООН, как это предложил глава МИД Польши Радослав Сикорский, невозможно юридически. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе.По словам политолога, Сикорский напрасно хлопочет. Он очень экстравагантный политик, достаточно не воздержанный на высказывания, за время своей карьеры наговорил много глупостей, и это одна них, заметил Мухин."В ответ можно предложить включить Польшу в состав Великого княжества Литовского, как это было изначально. И пусть его больше нет, зато Польша будет в его составе. Это будет приблизительно то же самое по смыслу и с точки зрения международного права", - подытожил Алексей Мухин.В марте текущего года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российский статус Крыма не подлежит ревизии, а все попытки Запада квалифицировать референдум 2014 года на полуострове как незаконный несостоятельны в международно-правовом плане.16 марта 2014 года, в Крыму и Севастополе состоялся референдум о статусе полуострова. В бюллетене для голосования значились два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страх и трепет: чем стала для Запада Крымская весна – исследование10 лет Крымской весне: как это былоСанкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, оон, алексей мухин, мнения, в мире, закон и право, радослав сикорский, польша, новости