https://crimea.ria.ru/20240318/10-let-krymskoy-vesne-kak-eto-bylo-1135646595.html

10 лет Крымской весне: как это было

10 лет Крымской весне: как это было - РИА Новости Крым, 18.03.2024

10 лет Крымской весне: как это было

18 марта исполняется 10 лет с момента возвращения Крыма и Севастополя в состав России – события, имеющего колоссальное значение не только для нашей страны, но и РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T07:08

2024-03-18T07:08

2024-03-18T07:08

10 лет крымской весне

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владимир путин (политик)

сергей аксенов

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. 18 марта исполняется 10 лет с момента возвращения Крыма и Севастополя в состав России – события, имеющего колоссальное значение не только для нашей страны, но и всего мира. В этот день в 2014 году в Кремле президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Основой для принятия этого решения стал всеобщий референдум, на котором подавляющее большинство крымчан и севастопольцев проголосовали за то, чтобы полуостров стал частью России. Воссоединение полуострова с большой Родиной стало символом восстановления исторической справедливости и мощнейшей консолидации всего российского народа.РИА Новости Крым вспоминает ключевые события, предшествовавшие возвращению полуострова в родную гавань.Госпереворот в Киеве и митинги в КрымуКатализатором Крымской весны послужил произошедший в феврале 2014 года в Киеве государственный переворот. Все о государственном перевороте на Украине в 2014 году >>Подавляющее большинство крымчан хотели снова стать частью России все годы после развала Советского Союза в 1991 году, о чем свидетельствовали многочисленные соцопросы. В Крыму терпели управленцев-украинизаторов, а власти в Киеве в свою очередь тяготились присутствием "бедного родственника" и финансировали полуостров по остаточному принципу. Захват власти на Украине откровенными националистами и русофобами сподвиг жителей полуострова на решительные действия.Били и поджигали: вся правда о перевороте на Украине в 2014 году - фото >>23 февраля, на следующий день после объявления Верховной радой Украины о "самоустранении от власти" президента Виктора Януковича, в Севастополе прошел митинг народной воли. 10 лет митингу Народной воли в Севастополе: как это было – в днях и лицах >>Около 30 тысяч горожан вышли на площадь Нахимова, чтобы заявить о неподчинении Киеву. Город в буквальном смысле восстал против националистической хунты. Впервые в своей истории Севастополь выбрал собственного руководителя. Участники митинга единогласно избрали народным мэром Алексея Чалого – успешного ученого, предпринимателя и активного общественного деятеля. На митинге объявили о выходе Севастополя из-под юрисдикции Киева. Глава администрации Севастополя Владимир Яцуба объявил о своей отставке. Депутаты горсовета 49 голосами избрали Чалого руководителем города. На здании администрации вывесили российский флаг.Майдану 10 лет: как это было и к чему привело - ВИДЕО >>26 февраля в Симферополе у здания Верховного совета республики состоялись два массовых митинга – активистов националистических организаций, поддерживающих "майдан" и госпереворот, и - сторонников возвращения полуострова в состав России. Произошли массовые столкновения, в результате которых пострадали более 70 человек. Двое крымчан – Валентина Корнева и Игорь Постный – погибли. Впоследствии их посмертно наградили медалями "За защиту Республики Крым".В Крыму и Севастополе организуются отряды самообороны. В них влились вернувшиеся с "майдана" подразделения "Беркута" и внутренних войск."Никто не рассчитывал на поддержку извне": казак о феврале 2014 в Крыму >>"Вежливые люди" и назначение референдумаА в ночь на 27 февраля здания парламента и правительства Крыма заняли вооруженные люди без знаков различия. Над зданиями были подняты российские флаги, а перед ними соорудили баррикады. Также вооруженные люди заблокировал воинские части и установили контроль над симферопольским аэропортом, аэродромом в Новофедоровке, ГТРК "Крым", узлами связи "Укртелекома". Это были те самые "вежливые люди". Впоследствии станет известно, что это были российские военнослужащие Сил специальных операций. Силы Черноморского флота РФ заблокировали выход в море кораблям и катерам бригады Госпогранслужбы Украины.Как Порошенко в Крым ездил: что произошло 28 февраля 2014 года >>Воссоединение Крыма с РоссиейВ кратчайшие сроки парламент Крыма сменил руководство правительства региона и принял решение о проведении референдума. Новый премьер Крыма Сергей Аксенов временно переподчинил себе все силовые структуры республики и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в обеспечении мира и спокойствия на полуострове. 1 марта Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины "для нормализации общественно-политической обстановки в этой стране". Совфед дал согласие на обращение главы государства.Крымская весна – начало: историческая фотохроника >>Верховный совет Крыма принимает решение провести референдум о статусе региона. Изначально голосование назначили на 25 мая, в день проведения президентских выборов на Украине. Уже 1 марта глава правительства Крыма Сергей Аксенов сообщил о переносе референдума на 30 марта. А 6 марта крымский парламент принял решение провести волеизъявление 16 марта.7 марта горсовет Севастополя поддержал решение крымского парламента о проведении 16 марта общекрымского референдума.Единодушная поддержкаВласти республики объявляют, что собственность Украины в Крыму будет национализирована в пользу региона. В Симферополе, Севастополе, Евпатории, Керчи и других городах проходят массовые митинги в поддержку воссоединения Крыма с Россией. Руководители Госдумы РФ и Совета Федерации заявили, что Россия поддерживает свободный и демократический выбор крымчан и севастопольцев.Страны "Большой семерки" в свою очередь заявили, что отказываются признавать результаты предстоящего референдума. В то же время власти Крыма официально пригласили иностранных наблюдателей приехать на полуостров и проследить за ходом голосования.11 марта Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет принимают декларацию о независимости Крыма. Документ предусматривает возможность этой территории войти в состав РФ после проведения референдума.Референдум в Крыму 16 марта 2014 года - справка >>16 марта в Республике Крым и Севастополе проходит всенародное голосование. Крымчанам и севастопольцам предложили выбрать один из двух вариантов ответа:1. "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?"2. "Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?"Люди массово идут на избирательные участки, зачастую перед ними скапливаются очереди. За ходом голосования следят 69 международных наблюдателей из 23 стран. После завершения волеизъявления по всему полуострову на площадях городов и поселков проходят праздничные мероприятия, улицы заполнены людьми с российскими флагами.Согласно итоговым подсчетам бюллетеней, в референдуме приняли участие более 1 млн 264 тыс. человек – в Крыму и 271 тыс. – в Севастополе. Явка составила соответственно 83,1% и 89,5%. В Крыму за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% (1 млн 233 тыс.), в Севастополе 95,6% (262 тыс.) избирателей.Вещи как символы: Виртуальный музей Крымской весны >>Историческая церемония в КремлеУже через день после голосования, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля в торжественной обстановке состоялось подписание договора о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Под историческим документом тогда поставили подписи председатель правительства Крыма Сергей Аксенов, глава Верховного совета республики Владимир Константинов, председатель координационного совета Севастополя Алексей Чалый и президент страны Владимир Путин. Перед церемонией российский лидер выступил с посланием перед депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, руководителями регионов РФ и представителями гражданского общества. В своей речи он подчеркнул, что Крым был и остается неотъемлемой частью России, а решение руководства СССР передать Крым Украине в 1954 году было принято в обход всех конституционных норм.Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людей >>21 марта Путин подписал закон о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией и утверждает ратификацию соответствующего договора. Также глава государства подписал указ о создании Крымского федерального округа.Воссоединение полуострова с Россией открыло новую страницу в истории Крыма и всей страны. Жителей полуострова ждали непростые дни: жесткие санкции Запада, водная, энергетическая, торговая и транспортная блокады со стороны Украины, попытки осуществить диверсии и теракты. Вместе с тем, с вхождением в состав РФ полуостров благодаря федеральной поддержке получил мощнейший импульс и кардинально преобразился. Сегодня Крым – динамично развивающийся регион, где реализуются уникальные инфраструктурные, социально-экономические культурные и туристические, проекты, а люди живут в мире и согласии.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФТакер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессомСанкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека – СФ

https://crimea.ria.ru/20240314/kak-rossiyane-otnosyatsya-k-vossoedineniyu-kryma-s-rf--sotsopros-1135652758.html

https://crimea.ria.ru/20240226/krushenie-illyuziy-s-kakimi-itogami-ukraina-vstrechaet-10-letie-perevorota-1135156788.html

https://crimea.ria.ru/20240316/10-let-krymskoy-vesny-kak-izmenilsya-poluostrov-1135657031.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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