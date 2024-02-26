Госпереворот на Украине - как это было в Крыму: фотохроника

В конце февраля 2014 года госпереворот на Украине подходил к логическому концу - смене власти в стране.
В конце февраля 2014 года госпереворот на Украине подходил к логическому концу - смене власти в стране.
Виктор Янукович сложил полномочия и покинул Киев. Из Крыма его эвакуировали в Ростов-на-Дону.
Виктор Янукович сложил полномочия и покинул Киев. Из Крыма его эвакуировали в Ростов-на-Дону.
В Крыму новую власть не признали. На митинге у здания Верховного совета Крыма депутатов призвали вернуться к Конституции 1992 года и провести референдум о статусе Крыма.
В Крыму новую власть не признали. На митинге у здания Верховного совета Крыма депутатов призвали вернуться к Конституции 1992 года и провести референдум о статусе Крыма.
На полуострове готовились отстаивать свои интересы.
На полуострове готовились отстаивать свои интересы.
Блокпост "Шайба" весной 2014 года - один из семи блок-постов на пути в Севастополь.
Блокпост "Шайба" весной 2014 года - один из семи блок-постов на пути в Севастополь.
Крымская самооборона не пропустила представителей украинских властей на базу "Беркута" в Симферополе.
Крымская самооборона не пропустила представителей украинских властей на базу "Беркута" в Симферополе.
В Севастополе 23 февраля 2014 года состоялся митинг Народной воли.
В Севастополе 23 февраля 2014 года состоялся митинг Народной воли.
В "самооборону" в тот день записывались прямо на площади.
В "самооборону" в тот день записывались прямо на площади.
Перед ополченцами стояла задача: не допустить провокаций и кровопролития. И они с ней справились.
Перед ополченцами стояла задача: не допустить провокаций и кровопролития. И они с ней справились.
В Симферополе тоже шло формирование Народного ополчения Крыма. Ситуация была крайне напряженной, и никто не знал, чем все закончится.
В Симферополе тоже шло формирование Народного ополчения Крыма. Ситуация была крайне напряженной, и никто не знал, чем все закончится.
Народное ополчение заявило о проведении 26 февраля митинга в поддержку депутатов и важных для Крыма решений.
Народное ополчение заявило о проведении 26 февраля митинга в поддержку депутатов и важных для Крыма решений.
Отряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода. Вступление в ряды ополчения требовало мужества и твердых убеждений.
Отряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода. Вступление в ряды ополчения требовало мужества и твердых убеждений.
Множество людей встали на защиту своей свободы и своего выбора быть с Россией.
Множество людей встали на защиту своей свободы и своего выбора быть с Россией.
Наступил решающий, исторический день - 26 февраля 2014 года. У здания крымского парламента начался митинг.
Наступил решающий, исторический день - 26 февраля 2014 года. У здания крымского парламента начался митинг.
Этот день стал началом Крымской весны.
Этот день стал началом Крымской весны.
В конце февраля 2014 года госпереворот на Украине подходил к логическому концу - смене власти в стране.
Виктор Янукович сложил полномочия и покинул Киев. Из Крыма его эвакуировали в Ростов-на-Дону.
В Крыму новую власть не признали. На митинге у здания Верховного совета Крыма депутатов призвали вернуться к Конституции 1992 года и провести референдум о статусе Крыма.
На полуострове готовились отстаивать свои интересы.
Блокпост "Шайба" весной 2014 года - один из семи блок-постов на пути в Севастополь.
Крымская самооборона не пропустила представителей украинских властей на базу "Беркута" в Симферополе.
В Севастополе 23 февраля 2014 года состоялся митинг Народной воли.
В "самооборону" в тот день записывались прямо на площади.
Перед ополченцами стояла задача: не допустить провокаций и кровопролития. И они с ней справились.
В Симферополе тоже шло формирование Народного ополчения Крыма. Ситуация была крайне напряженной, и никто не знал, чем все закончится.
Народное ополчение заявило о проведении 26 февраля митинга в поддержку депутатов и важных для Крыма решений.
Отряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода. Вступление в ряды ополчения требовало мужества и твердых убеждений.
Множество людей встали на защиту своей свободы и своего выбора быть с Россией.
Наступил решающий, исторический день - 26 февраля 2014 года. У здания крымского парламента начался митинг.
Этот день стал началом Крымской весны.