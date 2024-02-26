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Госпереворот на Украине - как это было в Крыму: фотохроника - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Госпереворот на Украине - как это было в Крыму: фотохроника
Госпереворот на Украине - как это было в Крыму: фотохроника - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Госпереворот на Украине - как это было в Крыму: фотохроника
РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T08:57
2024-02-26T08:57
крым
10 лет госперевороту на украине
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, госпереворот на украине, украина, политика, фото, история, крымская весна, сергей аксенов, владимир константинов, митинг 26 февраля 2014 года в крыму
Госпереворот на Украине - как это было в Крыму: фотохроника

Фотохроника украинского госпереворота в Крыму

08:57 26.02.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымская весна
Крымская весна
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В конце февраля 2014 года госпереворот на Украине подходил к логическому концу - смене власти в стране.

Ситуация на Украине
1 из 19

В конце февраля 2014 года госпереворот на Украине подходил к логическому концу - смене власти в стране.

© РИА Новости . Алексей Куденко
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© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

Виктор Янукович сложил полномочия и покинул Киев. Из Крыма его эвакуировали в Ростов-на-Дону.

Продавец ковриков с изображением президента Украины Виктора Януковича на Крещатике
2 из 19

Виктор Янукович сложил полномочия и покинул Киев. Из Крыма его эвакуировали в Ростов-на-Дону.

© РИА Новости . Григорий Василенко
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© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк

Государство возглавил Александр Турчинов.

Годовщина оранжевой революции в Киеве
3 из 19

Государство возглавил Александр Турчинов.

© РИА Новости . Стрингер
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© Соцсети главы РК Сергея Аксенова

В Крыму новую власть не признали. На митинге у здания Верховного совета Крыма депутатов призвали вернуться к Конституции 1992 года и провести референдум о статусе Крыма.

Крымская весна
4 из 19

В Крыму новую власть не признали. На митинге у здания Верховного совета Крыма депутатов призвали вернуться к Конституции 1992 года и провести референдум о статусе Крыма.

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова

На полуострове готовились отстаивать свои интересы.

Крымская весна
5 из 19

На полуострове готовились отстаивать свои интересы.

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Фото предоставлено председателем региональной общественной организации "Блокпост Севастополь" Иваном Крыжанивским

Блокпост "Шайба" весной 2014 года - один из семи блок-постов на пути в Севастополь.

Место гордости и скорби: блокпост Шайба весной 2014 года
6 из 19

Блокпост "Шайба" весной 2014 года - один из семи блок-постов на пути в Севастополь.

© Фото предоставлено председателем региональной общественной организации "Блокпост Севастополь" Иваном Крыжанивским
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова

Крымская самооборона не пропустила представителей украинских властей на базу "Беркута" в Симферополе.

Крымская весна
7 из 19

Крымская самооборона не пропустила представителей украинских властей на базу "Беркута" в Симферополе.

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Из архива РОО "Самооборона "Севастополь без фашизма"

В Севастополе 23 февраля 2014 года состоялся митинг Народной воли.

Митинг в Севастополе 23 февраля 2014 года
8 из 19

В Севастополе 23 февраля 2014 года состоялся митинг Народной воли.

© Из архива РОО "Самооборона "Севастополь без фашизма"
© Из архива РОО "Самооборона "Севастополь без фашизма"

В "самооборону" в тот день записывались прямо на площади.

Митинг в Севастополе 23 февраля 2014 года
9 из 19

В "самооборону" в тот день записывались прямо на площади.

© Из архива РОО "Самооборона "Севастополь без фашизма"
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГруппа людей в форме у входа на контрольно-пропускной пункт войсковой части Вооруженных сил Украины в Севастополе.
Ситуация на Украине
10 из 19
Группа людей в форме у входа на контрольно-пропускной пункт войсковой части Вооруженных сил Украины в Севастополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
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© Соцсети главы РК Сергея Аксенова

Перед ополченцами стояла задача: не допустить провокаций и кровопролития. И они с ней справились.

Крымская весна
11 из 19

Перед ополченцами стояла задача: не допустить провокаций и кровопролития. И они с ней справились.

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова

В Симферополе тоже шло формирование Народного ополчения Крыма. Ситуация была крайне напряженной, и никто не знал, чем все закончится.

Крымская весна
12 из 19

В Симферополе тоже шло формирование Народного ополчения Крыма. Ситуация была крайне напряженной, и никто не знал, чем все закончится.

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова

Народное ополчение заявило о проведении 26 февраля митинга в поддержку депутатов и важных для Крыма решений.

Крымская весна
13 из 19

Народное ополчение заявило о проведении 26 февраля митинга в поддержку депутатов и важных для Крыма решений.

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкОтряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода.
Ситуация на Украине
14 из 19
Отряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк

Отряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода. Вступление в ряды ополчения требовало мужества и твердых убеждений.

Ситуация на Украине
15 из 19

Отряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода. Вступление в ряды ополчения требовало мужества и твердых убеждений.

© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова

Множество людей встали на защиту своей свободы и своего выбора быть с Россией.

Крымская весна
16 из 19

Множество людей встали на защиту своей свободы и своего выбора быть с Россией.

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкЖители Симферополя на улицах города.
Ситуация на Украине
17 из 19
Жители Симферополя на улицах города.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
© Фото со страницы Сергея Аксенова в Фейсбуке

Наступил решающий, исторический день - 26 февраля 2014 года. У здания крымского парламента начался митинг.

 События 26 февраля 2014 года возле здания крымского парламента
18 из 19

Наступил решающий, исторический день - 26 февраля 2014 года. У здания крымского парламента начался митинг.

© Фото со страницы Сергея Аксенова в Фейсбуке
© Фото со страницы Сергея Аксенова в Фейсбуке

Этот день стал началом Крымской весны.

 События 26 февраля 2014 года возле здания крымского парламента
19 из 19

Этот день стал началом Крымской весны.

© Фото со страницы Сергея Аксенова в Фейсбуке
1 из 19

В конце февраля 2014 года госпереворот на Украине подходил к логическому концу - смене власти в стране.

© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 19

Виктор Янукович сложил полномочия и покинул Киев. Из Крыма его эвакуировали в Ростов-на-Дону.

© РИА Новости . Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
3 из 19

Государство возглавил Александр Турчинов.

© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 19

В Крыму новую власть не признали. На митинге у здания Верховного совета Крыма депутатов призвали вернуться к Конституции 1992 года и провести референдум о статусе Крыма.

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
5 из 19

На полуострове готовились отстаивать свои интересы.

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
6 из 19

Блокпост "Шайба" весной 2014 года - один из семи блок-постов на пути в Севастополь.

© Фото предоставлено председателем региональной общественной организации "Блокпост Севастополь" Иваном Крыжанивским
7 из 19

Крымская самооборона не пропустила представителей украинских властей на базу "Беркута" в Симферополе.

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
8 из 19

В Севастополе 23 февраля 2014 года состоялся митинг Народной воли.

© Из архива РОО "Самооборона "Севастополь без фашизма"
9 из 19

В "самооборону" в тот день записывались прямо на площади.

© Из архива РОО "Самооборона "Севастополь без фашизма"
10 из 19
Группа людей в форме у входа на контрольно-пропускной пункт войсковой части Вооруженных сил Украины в Севастополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
11 из 19

Перед ополченцами стояла задача: не допустить провокаций и кровопролития. И они с ней справились.

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
12 из 19

В Симферополе тоже шло формирование Народного ополчения Крыма. Ситуация была крайне напряженной, и никто не знал, чем все закончится.

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
13 из 19

Народное ополчение заявило о проведении 26 февраля митинга в поддержку депутатов и важных для Крыма решений.

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
14 из 19
Отряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
15 из 19

Отряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода. Вступление в ряды ополчения требовало мужества и твердых убеждений.

© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
16 из 19

Множество людей встали на защиту своей свободы и своего выбора быть с Россией.

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
17 из 19
Жители Симферополя на улицах города.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
18 из 19

Наступил решающий, исторический день - 26 февраля 2014 года. У здания крымского парламента начался митинг.

© Фото со страницы Сергея Аксенова в Фейсбуке
19 из 19

Этот день стал началом Крымской весны.

© Фото со страницы Сергея Аксенова в Фейсбуке
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