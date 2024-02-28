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Как Порошенко в Крым ездил: что произошло 28 февраля 2014 года

Как Порошенко в Крым ездил: что произошло 28 февраля 2014 года - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Как Порошенко в Крым ездил: что произошло 28 февраля 2014 года

28 февраля 2014 года на внеочередной сессии Верховного совета Крыма был сформирован новый состав Совета министров АРК. Этот день запомнился крымчанам еще и... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T10:09

2024-02-28T10:09

2024-02-28T10:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. 28 февраля 2014 года на внеочередной сессии Верховного совета Крыма был сформирован новый состав Совета министров АРК. Этот день запомнился крымчанам еще и позорным изгнанием из Симферополя "конфетного короля" Петра Порошенко. Воспоминанием о том дне поделился в своем Telegram-канале спикер крымского парламента Владимир Константинов.Спикер крымского парламента рассказал, что встретился с Порошенко в Симферополе, и тот просил вместо референдума провести плебисцит. Владимир Константинов полагает, что это была идея "американских хозяев Украины", которые понимали, что решение, принятое на референдуме, – юридически обязывающее, и власть должна его выполнить. А результаты плебисцита носят рекомендательный характер.Также он напомнил, что позже один из приспешников киевского режима, тогда зампредседателя Днепропетровской облгосадминистрации и ближайший соратник олигарха Игоря Коломойского - Борис Филатов признался, чего стоят все обещания киевских властей. Он тогда написал в соцсетях: "Нужно давать этим мразям любые обещания, гарантии, идти на любые уступки. А вешать… Вешать мы их будем потом"."Мразями", подчеркнул Константинов, Филатов называл жителей Крыма и Донбасса. И вспомнил, как симферопольцы, увидев Порошенко в городе, "погнали его в направлении железнодорожного вокзала", после чего тот вынужден был ретироваться.Кроме того, 28 февраля начался переход стратегических объектов на территории полуострова под контроль отрядов самообороны. Первым был взят под охрану Международный аэропорт "Симферополь", затем – аэропорт "Бельбек". Вечером 28 февраля Крым закрыл воздушное пространство для гражданских самолетов.

https://crimea.ria.ru/20240226/gosperevorot-na-ukraine---kak-eto-bylo-v-krymu-fotokhronika-1135198359.html

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владимир константинов, крым, крымская весна, общество, россия, петр порошенко, украина