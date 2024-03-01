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Крымская весна – начало: историческая фотохроника - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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Митинг в Симферополе в честь второй годовщины референдума 2014 года - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
10 лет Крымской весне
https://crimea.ria.ru/20240301/krymskaya-vesna--nachalo-istoricheskaya-fotokhronika-1135316363.html
Крымская весна – начало: историческая фотохроника
Крымская весна – начало: историческая фотохроника - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Крымская весна – начало: историческая фотохроника
РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T07:03
2024-03-01T07:03
10 лет крымской весне
крымская весна
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымская весна, фото, общество, крым, политика, россия, украина, госпереворот на украине
Крымская весна – начало: историческая фотохроника

Начало Крымской весны 2014 года в исторических фотографиях

07:03 01.03.2024
 
© Фото со страницы Сергея Аксенова на FacebookВежливые люди
Вежливые люди
© Фото со страницы Сергея Аксенова на Facebook
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© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк

Крымчане не могли согласиться с произошедшим на Украине госпереворотом.

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Крымчане не могли согласиться с произошедшим на Украине госпереворотом.

© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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© Соцсети главы РК Сергея Аксенова

Никто не мог предположить, чем разрешится ситуация в стране, очень много людей записались в отряды самообороны

Крымская весна
2 из 16

Никто не мог предположить, чем разрешится ситуация в стране, очень много людей записались в отряды самообороны

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея Аксенова

Начало формироваться народное ополчение. Ополченцы взяли на себя трудную задачу - не допустить кровавых провокаций в Крыму

Крымская весна
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Начало формироваться народное ополчение. Ополченцы взяли на себя трудную задачу - не допустить кровавых провокаций в Крыму

© ТГ-канал Сергея Аксенова
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова

Крымчане поднялись в мощном патриотическом порыве. Самооборона не пустила представителей украинских властей на базу "Беркута" в Симферополе

Крымская весна
4 из 16

Крымчане поднялись в мощном патриотическом порыве. Самооборона не пустила представителей украинских властей на базу "Беркута" в Симферополе

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова

Митинг у стен Верховного Совета АРК в Симферополе, 26 февраля 2014 года собрал множество людей.

Митинг у стен Верховного Совета АРК в Симферополе, 26 февраля 2014 года
5 из 16

Митинг у стен Верховного Совета АРК в Симферополе, 26 февраля 2014 года собрал множество людей.

© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкУчастники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
Митинг у здания Верховного совета Крыма
6 из 16
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк

Ситуация накалялась с каждым часом. Но крымчане сделали свой выбор.

Митинг у здания Верховного совета Крыма
7 из 16

Ситуация накалялась с каждым часом. Но крымчане сделали свой выбор.

© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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© ТГ-канал Сергея Аксенова

В ночь на 27 февраля над зданиями Совмина и Верховного совета Крыма появились флаги России

Крымская весна
8 из 16

В ночь на 27 февраля над зданиями Совмина и Верховного совета Крыма появились флаги России

© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея Аксенова

Ранним утром здания Верховного Совета и Совета министров Крыма были взяты под охрану

Крымская весна
9 из 16

Ранним утром здания Верховного Совета и Совета министров Крыма были взяты под охрану

© ТГ-канал Сергея Аксенова
© ТГ-канал Сергея Аксенова

Как и аэропорт Симферополь и многое другое

Крымская весна
10 из 16

Как и аэропорт Симферополь и многое другое

© ТГ-канал Сергея Аксенова
© Фото со страницы Сергея Аксенова на Facebook

А на улицах появились вежливые люди в военной форме без опознавательных знаков

Вежливые люди
11 из 16

А на улицах появились вежливые люди в военной форме без опознавательных знаков

© Фото со страницы Сергея Аксенова на Facebook
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Вооруженные люди на улицах Севастополя. Крымчане делают фото с военными

Ситуация в Севастополе
12 из 16

Вооруженные люди на улицах Севастополя. Крымчане делают фото с военными

© РИА Новости . Андрей Стенин
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© ТГ-канал Сергея Аксенова

Сергей Аксенов у здания Совета министров в исторические дни Крымской весны. 28 февраля он приступил к исполнению обязанностей председателя Совмина

Крымская весна
13 из 16

Сергей Аксенов у здания Совета министров в исторические дни Крымской весны. 28 февраля он приступил к исполнению обязанностей председателя Совмина

© ТГ-канал Сергея Аксенова
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Воинские части Крыма начали переходить под контроль российских военных.

Ситуация в Крыму
14 из 16

Воинские части Крыма начали переходить под контроль российских военных.

© РИА Новости . Валерий Мельников
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© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖители Симферополя во время шествия в поддержку России на одной из улиц города.
Ситуация в Крыму
15 из 16
Жители Симферополя во время шествия в поддержку России на одной из улиц города.
© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Так начиналась Крымская весна. Первая дата референдума о статусе Крыма была назначена на 25 мая.

Крымская весна
16 из 16

Так начиналась Крымская весна. Первая дата референдума о статусе Крыма была назначена на 25 мая.

© РИА Новости
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1 из 16

Крымчане не могли согласиться с произошедшим на Украине госпереворотом.

© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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2 из 16

Никто не мог предположить, чем разрешится ситуация в стране, очень много людей записались в отряды самообороны

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
3 из 16

Начало формироваться народное ополчение. Ополченцы взяли на себя трудную задачу - не допустить кровавых провокаций в Крыму

© ТГ-канал Сергея Аксенова
4 из 16

Крымчане поднялись в мощном патриотическом порыве. Самооборона не пустила представителей украинских властей на базу "Беркута" в Симферополе

© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
5 из 16

Митинг у стен Верховного Совета АРК в Симферополе, 26 февраля 2014 года собрал множество людей.

© Пресс-служба председателя крымского парламента Владимира Константинова
6 из 16
Участники митинга у здания Верховного совета Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
7 из 16

Ситуация накалялась с каждым часом. Но крымчане сделали свой выбор.

© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
8 из 16

В ночь на 27 февраля над зданиями Совмина и Верховного совета Крыма появились флаги России

© ТГ-канал Сергея Аксенова
9 из 16

Ранним утром здания Верховного Совета и Совета министров Крыма были взяты под охрану

© ТГ-канал Сергея Аксенова
10 из 16

Как и аэропорт Симферополь и многое другое

© ТГ-канал Сергея Аксенова
11 из 16

А на улицах появились вежливые люди в военной форме без опознавательных знаков

© Фото со страницы Сергея Аксенова на Facebook
12 из 16

Вооруженные люди на улицах Севастополя. Крымчане делают фото с военными

© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
13 из 16

Сергей Аксенов у здания Совета министров в исторические дни Крымской весны. 28 февраля он приступил к исполнению обязанностей председателя Совмина

© ТГ-канал Сергея Аксенова
14 из 16

Воинские части Крыма начали переходить под контроль российских военных.

© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
15 из 16
Жители Симферополя во время шествия в поддержку России на одной из улиц города.
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
16 из 16

Так начиналась Крымская весна. Первая дата референдума о статусе Крыма была назначена на 25 мая.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Крымская весна
26 февраля, 08:5710 лет госперевороту на Украине
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