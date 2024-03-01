Крымская весна – начало: историческая фотохроника

Крымчане не могли согласиться с произошедшим на Украине госпереворотом.
Крымчане не могли согласиться с произошедшим на Украине госпереворотом.
Никто не мог предположить, чем разрешится ситуация в стране, очень много людей записались в отряды самообороны
Никто не мог предположить, чем разрешится ситуация в стране, очень много людей записались в отряды самообороны
Начало формироваться народное ополчение. Ополченцы взяли на себя трудную задачу - не допустить кровавых провокаций в Крыму
Начало формироваться народное ополчение. Ополченцы взяли на себя трудную задачу - не допустить кровавых провокаций в Крыму
Крымчане поднялись в мощном патриотическом порыве. Самооборона не пустила представителей украинских властей на базу "Беркута" в Симферополе
Крымчане поднялись в мощном патриотическом порыве. Самооборона не пустила представителей украинских властей на базу "Беркута" в Симферополе
Митинг у стен Верховного Совета АРК в Симферополе, 26 февраля 2014 года собрал множество людей.
Митинг у стен Верховного Совета АРК в Симферополе, 26 февраля 2014 года собрал множество людей.
Ситуация накалялась с каждым часом. Но крымчане сделали свой выбор.
Ситуация накалялась с каждым часом. Но крымчане сделали свой выбор.
В ночь на 27 февраля над зданиями Совмина и Верховного совета Крыма появились флаги России
В ночь на 27 февраля над зданиями Совмина и Верховного совета Крыма появились флаги России
Ранним утром здания Верховного Совета и Совета министров Крыма были взяты под охрану
Ранним утром здания Верховного Совета и Совета министров Крыма были взяты под охрану
Как и аэропорт Симферополь и многое другое
Как и аэропорт Симферополь и многое другое
А на улицах появились вежливые люди в военной форме без опознавательных знаков
А на улицах появились вежливые люди в военной форме без опознавательных знаков
Вооруженные люди на улицах Севастополя. Крымчане делают фото с военными
Вооруженные люди на улицах Севастополя. Крымчане делают фото с военными
Сергей Аксенов у здания Совета министров в исторические дни Крымской весны. 28 февраля он приступил к исполнению обязанностей председателя Совмина
Сергей Аксенов у здания Совета министров в исторические дни Крымской весны. 28 февраля он приступил к исполнению обязанностей председателя Совмина
Воинские части Крыма начали переходить под контроль российских военных.
Воинские части Крыма начали переходить под контроль российских военных.
Так начиналась Крымская весна. Первая дата референдума о статусе Крыма была назначена на 25 мая.
Так начиналась Крымская весна. Первая дата референдума о статусе Крыма была назначена на 25 мая.
Крымчане не могли согласиться с произошедшим на Украине госпереворотом.
Никто не мог предположить, чем разрешится ситуация в стране, очень много людей записались в отряды самообороны
Начало формироваться народное ополчение. Ополченцы взяли на себя трудную задачу - не допустить кровавых провокаций в Крыму
Крымчане поднялись в мощном патриотическом порыве. Самооборона не пустила представителей украинских властей на базу "Беркута" в Симферополе
Митинг у стен Верховного Совета АРК в Симферополе, 26 февраля 2014 года собрал множество людей.
Ситуация накалялась с каждым часом. Но крымчане сделали свой выбор.
В ночь на 27 февраля над зданиями Совмина и Верховного совета Крыма появились флаги России
Ранним утром здания Верховного Совета и Совета министров Крыма были взяты под охрану
Как и аэропорт Симферополь и многое другое
А на улицах появились вежливые люди в военной форме без опознавательных знаков
Вооруженные люди на улицах Севастополя. Крымчане делают фото с военными
Сергей Аксенов у здания Совета министров в исторические дни Крымской весны. 28 февраля он приступил к исполнению обязанностей председателя Совмина
Воинские части Крыма начали переходить под контроль российских военных.
Так начиналась Крымская весна. Первая дата референдума о статусе Крыма была назначена на 25 мая.