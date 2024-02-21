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"Никто не рассчитывал на поддержку извне": казак о феврале 2014 в Крыму - РИА Новости Крым, 21.02.2024
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Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
10 лет госперевороту на Украине
https://crimea.ria.ru/20240221/nikto-ne-rasschityval-na-podderzhku-izvne-kazak-o-fevrale-2014-v-krymu-1135086129.html
"Никто не рассчитывал на поддержку извне": казак о феврале 2014 в Крыму
"Никто не рассчитывал на поддержку извне": казак о феврале 2014 в Крыму - РИА Новости Крым, 21.02.2024
"Никто не рассчитывал на поддержку извне": казак о феврале 2014 в Крыму
РИА Новости Крым, 21.02.2024
2024-02-21T19:31
2024-02-21T20:20
10 лет госперевороту на украине
крым
крымская весна
вадим иловченко
политика
украина
спецподразделение "беркут"
казачий батальон "таврида"
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Из Киева в Крым: как 10 лет назад полуостров уходил с Украины. Три истории от очевидцев событий десятилетней давности.После того, как Крым встретил вернувшихся с майдана силовиков, защищавших на главной площади Украины правопорядок, жителям полуострова стало понятно: их жизнь и благополучие – в их собственных руках. С Украиной – расколотой и агрессивной – Крыму теперь не по пути.Каждый в те дни находил занятие себе по силам, рассказывает заместитель командира батальона "Таврида" по боевой подготовке, атаман Крымского казачьего общества Вадим Иловченко."Там, прямо на площади перед музыкальным театром, я подошел к одному из командиров "Беркута" и сказал: "Ребят, может-быть вам помощь какая-то нужна?". Скинулись с казаками деньгами, заказали машины с щебнем, отсевом, песком, в тот же день подвезли в подразделение "Беркут" и до самого позднего вечера помогали набивать мешки с грунтом и обкладывать оконные и дверные проемы, создавая баррикады", - рассказывает он.Вадим утверждает, что в "Беркуте" крымчане видели своих защитников, смотрели на них как на некий ориентир, поэтому никаких других решений, кроме как помогать им у нормальных людей не было.Краповое братство: как появился крымский "Беркут" &gt;&gt;К базе крымского спецподразделения "Беркут", расположенной на одной из городских улиц Симферополя, тогда стянулись не только казаки, но и афганцы, и просто обычные крымчане, которые удивительным образом в те дни самоорганизовывались: сформировали круглосуточный пост около ворот, написали плакаты: "Фашистов, гад, воспевая, помни про 9 мая" и другие."Палатку какую-то армейскую поставили, какие-то бочки металлические, какую-то полевую кухню уже притащили. Мимо проезжающие приветственно сигналили, останавливались, давали деньги, привозили закатки, кофе. Приезжали казаки из Феодосии, сорок человек", - рассказывает Иловченко.Абисов объяснил, почему "Беркут" не работал на митинге 26 февраля &gt;&gt;По мнению атамана, жителей полуострова, как и жителей Юго-востока Украины, много лет упорно толкали к тому, чтобы, говоря языком украинской политики, активно "выражать сепаратистские настроения"."Все, что случилось 22 - 25 и особенно 26 февраля, перевернуло сознание крымчан. Это было апогеем большого "подготовительного периода". В 2008 году в школе стали запрещать учителям на уроках разговаривать на русском языке; в 2009 году президент Ющенко стал заявлять, что 9 мая - это не праздник. Как это не праздник? Погибли два моих деда, один на Ладожском озере водителем был, а второй еще в самые первые дни Великой Отечественной. В 2013 году мне дали понять, что я являюсь угрозой территориальной целостности Украины. И я начал внутри сжиматься, как пружина", - анализирует Вадим Иловченко.Отвертки, гвозди и битое стекло: чем орудовали радикалы 26 февраля &gt;&gt;Очень важно, что именно в те дни февраля, когда еще Крым был украинским, когда еще не было даже мечтаний о референдуме и его российском статусе, крымчане все показали одну волю, одно решение.Читайте также на РИА Новости Крым:Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армииТочка невозврата: почему запад "ускорил" майдан на Украине"Мы спасали Украину": полковник Руденко о присяге и госперевороте
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крым, крымская весна, вадим иловченко, политика, украина, спецподразделение "беркут", казачий батальон "таврида"
"Никто не рассчитывал на поддержку извне": казак о феврале 2014 в Крыму

Атаман рассказал о защите крымской базы "Беркута" в феврале 2014

19:31 21.02.2024 (обновлено: 20:20 21.02.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Крыму
Ситуация в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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Из Киева в Крым: как 10 лет назад полуостров уходил с Украины. Три истории от очевидцев событий десятилетней давности.
После того, как Крым встретил вернувшихся с майдана силовиков, защищавших на главной площади Украины правопорядок, жителям полуострова стало понятно: их жизнь и благополучие – в их собственных руках. С Украиной – расколотой и агрессивной – Крыму теперь не по пути.
Каждый в те дни находил занятие себе по силам, рассказывает заместитель командира батальона "Таврида" по боевой подготовке, атаман Крымского казачьего общества Вадим Иловченко.
"Там, прямо на площади перед музыкальным театром, я подошел к одному из командиров "Беркута" и сказал: "Ребят, может-быть вам помощь какая-то нужна?". Скинулись с казаками деньгами, заказали машины с щебнем, отсевом, песком, в тот же день подвезли в подразделение "Беркут" и до самого позднего вечера помогали набивать мешки с грунтом и обкладывать оконные и дверные проемы, создавая баррикады", - рассказывает он.
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeevзаместитель командира батальона "Таврида" по боевой подготовке, командир отряда специального назначения "Крым" (2014г.) Вадим Иловченко
заместитель командира батальона Таврида по боевой подготовке, командир отряда специального назначения Крым (2014г.) Вадим Иловченко - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
заместитель командира батальона "Таврида" по боевой подготовке, командир отряда специального назначения "Крым" (2014г.) Вадим Иловченко
Вадим утверждает, что в "Беркуте" крымчане видели своих защитников, смотрели на них как на некий ориентир, поэтому никаких других решений, кроме как помогать им у нормальных людей не было.
Краповое братство: как появился крымский "Беркут" >>

"Были затронуты обычные человеческие чувства многодетного отца, при наличии шести детей я мог думать только о том, что я могу максимально сделать для того, чтобы предотвратить в Крыму, на нашей земле, то кровопролитие, которое начиналось на Украине", - говорит Иловченко.

К базе крымского спецподразделения "Беркут", расположенной на одной из городских улиц Симферополя, тогда стянулись не только казаки, но и афганцы, и просто обычные крымчане, которые удивительным образом в те дни самоорганизовывались: сформировали круглосуточный пост около ворот, написали плакаты: "Фашистов, гад, воспевая, помни про 9 мая" и другие.
"Палатку какую-то армейскую поставили, какие-то бочки металлические, какую-то полевую кухню уже притащили. Мимо проезжающие приветственно сигналили, останавливались, давали деньги, привозили закатки, кофе. Приезжали казаки из Феодосии, сорок человек", - рассказывает Иловченко.
Абисов объяснил, почему "Беркут" не работал на митинге 26 февраля >>
По мнению атамана, жителей полуострова, как и жителей Юго-востока Украины, много лет упорно толкали к тому, чтобы, говоря языком украинской политики, активно "выражать сепаратистские настроения".
"Все, что случилось 22 - 25 и особенно 26 февраля, перевернуло сознание крымчан. Это было апогеем большого "подготовительного периода". В 2008 году в школе стали запрещать учителям на уроках разговаривать на русском языке; в 2009 году президент Ющенко стал заявлять, что 9 мая - это не праздник. Как это не праздник? Погибли два моих деда, один на Ладожском озере водителем был, а второй еще в самые первые дни Великой Отечественной. В 2013 году мне дали понять, что я являюсь угрозой территориальной целостности Украины. И я начал внутри сжиматься, как пружина", - анализирует Вадим Иловченко.
Отвертки, гвозди и битое стекло: чем орудовали радикалы 26 февраля >>
Очень важно, что именно в те дни февраля, когда еще Крым был украинским, когда еще не было даже мечтаний о референдуме и его российском статусе, крымчане все показали одну волю, одно решение.
"Никто не рассчитывал на поддержку извне, только на себя. Вот это самое главное. Вот это сила духа", - резюмирует атаман.
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10 лет госперевороту на УкраинеКрымКрымская веснаВадим ИловченкоПолитикаУкраинаСпецподразделение "Беркут"Казачий батальон "Таврида"
 
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