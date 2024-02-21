https://crimea.ria.ru/20240221/nikto-ne-rasschityval-na-podderzhku-izvne-kazak-o-fevrale-2014-v-krymu-1135086129.html

"Никто не рассчитывал на поддержку извне": казак о феврале 2014 в Крыму

"Никто не рассчитывал на поддержку извне": казак о феврале 2014 в Крыму - РИА Новости Крым, 21.02.2024

"Никто не рассчитывал на поддержку извне": казак о феврале 2014 в Крыму

РИА Новости Крым, 21.02.2024

2024-02-21T19:31

2024-02-21T19:31

2024-02-21T20:20

10 лет госперевороту на украине

крым

крымская весна

вадим иловченко

политика

украина

спецподразделение "беркут"

казачий батальон "таврида"

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Из Киева в Крым: как 10 лет назад полуостров уходил с Украины. Три истории от очевидцев событий десятилетней давности.После того, как Крым встретил вернувшихся с майдана силовиков, защищавших на главной площади Украины правопорядок, жителям полуострова стало понятно: их жизнь и благополучие – в их собственных руках. С Украиной – расколотой и агрессивной – Крыму теперь не по пути.Каждый в те дни находил занятие себе по силам, рассказывает заместитель командира батальона "Таврида" по боевой подготовке, атаман Крымского казачьего общества Вадим Иловченко."Там, прямо на площади перед музыкальным театром, я подошел к одному из командиров "Беркута" и сказал: "Ребят, может-быть вам помощь какая-то нужна?". Скинулись с казаками деньгами, заказали машины с щебнем, отсевом, песком, в тот же день подвезли в подразделение "Беркут" и до самого позднего вечера помогали набивать мешки с грунтом и обкладывать оконные и дверные проемы, создавая баррикады", - рассказывает он.Вадим утверждает, что в "Беркуте" крымчане видели своих защитников, смотрели на них как на некий ориентир, поэтому никаких других решений, кроме как помогать им у нормальных людей не было.Краповое братство: как появился крымский "Беркут" >>К базе крымского спецподразделения "Беркут", расположенной на одной из городских улиц Симферополя, тогда стянулись не только казаки, но и афганцы, и просто обычные крымчане, которые удивительным образом в те дни самоорганизовывались: сформировали круглосуточный пост около ворот, написали плакаты: "Фашистов, гад, воспевая, помни про 9 мая" и другие."Палатку какую-то армейскую поставили, какие-то бочки металлические, какую-то полевую кухню уже притащили. Мимо проезжающие приветственно сигналили, останавливались, давали деньги, привозили закатки, кофе. Приезжали казаки из Феодосии, сорок человек", - рассказывает Иловченко.Абисов объяснил, почему "Беркут" не работал на митинге 26 февраля >>По мнению атамана, жителей полуострова, как и жителей Юго-востока Украины, много лет упорно толкали к тому, чтобы, говоря языком украинской политики, активно "выражать сепаратистские настроения"."Все, что случилось 22 - 25 и особенно 26 февраля, перевернуло сознание крымчан. Это было апогеем большого "подготовительного периода". В 2008 году в школе стали запрещать учителям на уроках разговаривать на русском языке; в 2009 году президент Ющенко стал заявлять, что 9 мая - это не праздник. Как это не праздник? Погибли два моих деда, один на Ладожском озере водителем был, а второй еще в самые первые дни Великой Отечественной. В 2013 году мне дали понять, что я являюсь угрозой территориальной целостности Украины. И я начал внутри сжиматься, как пружина", - анализирует Вадим Иловченко.Отвертки, гвозди и битое стекло: чем орудовали радикалы 26 февраля >>Очень важно, что именно в те дни февраля, когда еще Крым был украинским, когда еще не было даже мечтаний о референдуме и его российском статусе, крымчане все показали одну волю, одно решение.Читайте также на РИА Новости Крым:Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армииТочка невозврата: почему запад "ускорил" майдан на Украине"Мы спасали Украину": полковник Руденко о присяге и госперевороте

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2024

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, крымская весна, вадим иловченко, политика, украина, спецподразделение "беркут", казачий батальон "таврида"