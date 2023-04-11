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Краповое братство: как появился крымский "Беркут" - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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Краповое братство: как появился крымский "Беркут"
Краповое братство: как появился крымский "Беркут" - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Краповое братство: как появился крымский "Беркут"
Туман, пронизывающий ветер и срывающийся дождь вперемешку с разрывами гранат и мин, автоматными и пулеметными очередями. Группа выходит на 25-й километр трассы... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T08:59
2023-04-11T08:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Туман, пронизывающий ветер и срывающийся дождь вперемешку с разрывами гранат и мин, автоматными и пулеметными очередями. Группа выходит на 25-й километр трассы Симферополь-Ялта. Красная тропа, нижнее плато горы Чатыр-Даг, верхнее плато горы Ангар-Бурун. Впереди марш-бросок на дистанцию 14,5 км в полной боевой выкладке с поэтапным выполнением вводных командира группы, отражением атак условного противника, обкаткой бронетехникой и рукопашным боем с тремя поочередно меняющимися инструкторами.Так в Крымском подразделении быстрого реагирования (позже особого назначения) МВД "Беркут", датой создания которого считается 11 апреля 1992 года, проходили испытания на право ношения крапового берета. Из десятка бойцов, подавших рапорты о прохождении испытаний, в "финале" оказывались в лучшем случае двое."Чем был и остается для нас краповый берет? Это Знак отличия, равного которому в современной России и ряде бывших союзных республик не сыскать. По прошествии времени приходит понимание, что главная тяжесть заключается не в самих испытаниях, а в осознании себя одним целым с краповым братством, жизни по неписанным законам, где нет места трусости и предательству. Действующие "краповые береты" и ветераны севастопольского и крымского подразделений "Беркут" на деле доказали свою стойкость, верность традициям, боевому братству и истинному Отечеству своему – России!" - говорит председатель Совета краповых беретов ветеранского резерва по Республике Крым и Севастополю Владимир Крашевский.На страже порядка в 90-х"В Симферополе в союзный период была рота специального назначения ППСМ УВД Крымской АССР. Вначале она входила в состав ОБ ППСМ УВД Симферополя, а с 1 сентября 1991 года стала отдельным формированием. Собственно, эти ребята и их командир с 11 апреля 1992 года и составили костяк крымского "Беркута". Тогда их было всего семнадцать. Позже новое подразделение пополнили бойцы, прошедшие суровую армейскую школу, в том числе и в краповых беретах союзного образца", - рассказывает РИА Новости Крым Владимир Крашевский.ПБР "Беркут" – такую аббревиатуру в 1992 году имели создаваемые подразделения в МВД Украины. Они были разбросаны по всей стране, но так и не вошли в единый Центр. Подразделения "Беркут" в различных областях Украины подчинялись местным министерским главкам, имели различную экипировку, снаряжение, вооружение и подготовку. По большому счету, говорит собеседник, их объединяло лишь общее имя и символика. Формирования создавали для борьбы с организованной преступностью, разгул которой случился после распада СССР. Подавляющее большинство операций по нейтрализации ОПГ 1990-х годов таких как, крымские ОПГ "Сэйлем" и "Башмаки", киевские ОПГ Авдышева, Киселя и "Савлохи" проводились при непосредственном участии "Беркута".Позывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишкиВ 1995 году в Крыму на базе роты был сформирован полк милиции быстрого реагирования "Беркут". В его составе появилась новая единица — рота специального назначения (РСН)."Отбор в РСН был крайне жестким. Приветствовались кандидаты с опытом службы в армейском спецназе, спецподразделениях МВД и других силовых службах. При отборе особо учитывалась психологическая устойчивость, готовность к работе в экстремальных условиях", - говорит ветеран.Для борьбы с боевиками-националистамиПо словам Владимира Крашевского, в 2010 году допуск к квалификационным испытаниям ужесточили. Нововведения были связаны, в том числе, с активизацией боевиков националистических группировок УНА-УНСО* и "Тризуб" им. С. Бандеры*, которые ежегодно посещали полуостров с основной целью: ознакомиться с горно-лесистой местностью, поупражняться в диверсионно-разведывательной деятельности и наладить взаимодействие с местными ячейками украинских националистов, а также радикальными группами (боевого крыла меджлиса* "Адалет"*, а позже с Хизб ут-Тахрир*).Ситуация в корне изменилась в 2004 году после так называемой "Оранжевой революции": руководство Украины теперь противодействовало не радикалам, а пророссийским силам.Девять лет тому: "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в КрымуВ горах Крыма стали попадаться группы "спортсменов", чаще с Западной Украины, численностью до ста человек. Их экипировка и снаряжение были зарубежными, отличались от ширпотреба. "Спонсорская помощь" оказывалась на государственном уровне.Крымским силовым подразделениям приходилось "растить" профессионалов, готовых к любым трудностям, в том числе полномасштабным боевым действиям, резюмирует Владимир Крашевский.Лучшие из лучших – крымские"В отличие от остальных подразделений "Беркут", в том числе и Киевского полка, Крым обладал самой внушительной огневой мощью: БРДМ-2, БТР-60, четыре БТР-80 (переданные нам из морской пехоты ЧФ). И все это с полным вооружением и боекомплектом", - рассказывает собеседник.В большинстве подразделений по Украине техники не было вообще, или же она была без вооружения. Чаще это были командно-штабная машина на базе БТР-60, БТР-80 с приваренными к башням трубами или макет массо-габаритный ствола пулемета. В то же время, крымские "беркутята" даже совершали плановые прыжки с парашютами. Прыгали как со сверхмалых высот, так и с двух тысяч метров со стабилизацией или задержкой раскрытия купола на 20 и более секунд.До конца выполнили свой долг: Аксенов почтил память погибших из "Беркута"Крымский полк с местами дислокации – Симферополь, Евпатория, Керчь, Феодосия, Ялта, а также Луганская и Севастопольская роты "Беркута" сыграл особую роль не только в верности и сохранении традиций "крапового братства", но и в отстаивании интересов своего народа, защите своей земли от неофашистов, считает Крашевский."Командир полка Юрий Николаевич Абисов вложил в нас душу, за ним мы могли пойти хоть на край земли. Именно он брал на себя самый большой груз ответственности и при проведении квалификационных испытаний, и при выполнении боевых задач. Именно благодаря его мудрости, дальновидности и профессионализму о крымском "Беркуте" знали далеко за пределами Украины", - признается он.Главная мишень на майданеИ в 2004 году, и десять лет спустя, роты спецназначения Киевского и Крымского полков стали главной мишенью боевиков майдана и украинских СМИ. Причем, крымскую роту в 2014 году не раз назовут российским "Витязем", высадившемся в Киеве в помощь украинской милиции."Все потому, что часть снаряжения и экипировки нам действительно передавали ветераны "Витязя" и на фоне синих милицейских камуфляжей, парни в зеленой "кукле" (костюм универсальный камуфляжный - ред.) и краповых беретах выглядели действительно грозно и устрашающе", - поясняет Владимир Крашевский. А киевскую РСН в 2014 году окрестят "черной ротой" и повесят ярлык расстрельной команды, якобы виновной в гибели активистов так называемой "небесной сотни".О том, что майдановцы путали крымский "Беркут" с российским спецназом "Витязь", рассказал РИА Новости Крым и экс-командир крымского "Беркута" Юрий Абисов. Он также вспомнил, что "беркутята" поддерживали тогда в Киеве конституционный порядок и пресекали нарушения общественного порядка, конкретные и явные. По его словам, в отличие от 2004 и 2007 годов, когда протестующие просто скандировали и выкрикивали лозунги, в 2014-м в ход шли файеры, заточки, баллоны с газом, позже - огнестрельное оружие. "Они лезли, провоцировали, пытались захватить административные здания"."Беркут": пример мужества и стойкостиПосле победы "евромайдана", 25 февраля 2014 года, "Беркут" ликвидировали как подразделение в системе МВД на всей территории Украины, в том числе и в Крыму. Но именно бойцы крымского спецподразделения, отправленые украинским командованием на растерзание толпе майдана, стали для крымчан примером мужества и стойкости. Те февральские дни позднее назовут переломными в новейшей истории Крыма и России. Сотрудники севастопольского "Беркута", прикрепленные к российским спецподразделениям, первыми заняли блокпосты на Перекопском перешейке, Чонгаре и Турецком валу и перекрыли въезд радикалам с территории Украины. Позже к ним присоединились и коллеги из Крыма. Благодаря им полуостров избежал участи горячей точки, обошлось без терактов и диверсий.В России происходит очищение общества на фоне СВО – экс-командир БеркутаУже 28 февраля 2014 года Верховный Совет тогда еще Автономной Республики Крым принял решение об официальном закреплении за "Беркутом" статуса специального подразделения охраны общественного порядка. Немногим позже спецподразделение включили в состав МВД России - к уже ставшему привычным названию "Беркут" добавилась аббревиатура ОМОН. Рота специального назначения влилась в состав СОБР "Халзан" (орел халзан в орнитологии – это более взрослый и опытный беркут – ред.).Через два года "Беркут" и "Халзан" вышли из подчинения МВД РФ, войдя в состав нового ведомства - Росгвардии.Ранее заместитель командира батальона "Таврида" по боевой подготовке Вадим Иловченко, в 2014 году возглавлявший отряд спецназначения "Крым", назвал крымский "Беркут" символом, вымпелом, ядром, вокруг которого и произошло "сплочение всех консолидированных сил". По его словам, если бы не "Беркут", "то, что случилось в Одессе 2 мая, было бы в Крыму повсеместно". (а многие ли сейчас помнят,что случилось в Одессе 9 лет назад?)* террористическая организация, запрещенная в России** запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014Позывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишкиДеды и внуки: история защитников Отечества из одной семьи
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Ирина Мезенцева
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крым, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), мвд по республике крым, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, авторы
Краповое братство: как появился крымский "Беркут"

Крымский "Беркут": от истории создания до наших дней

08:59 11.04.2023
 
© Фото из личного архива Владимира КрашевскогоБойцы крымского "Беркута"
Бойцы крымского Беркута
© Фото из личного архива Владимира Крашевского
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Туман, пронизывающий ветер и срывающийся дождь вперемешку с разрывами гранат и мин, автоматными и пулеметными очередями. Группа выходит на 25-й километр трассы Симферополь-Ялта. Красная тропа, нижнее плато горы Чатыр-Даг, верхнее плато горы Ангар-Бурун. Впереди марш-бросок на дистанцию 14,5 км в полной боевой выкладке с поэтапным выполнением вводных командира группы, отражением атак условного противника, обкаткой бронетехникой и рукопашным боем с тремя поочередно меняющимися инструкторами.
Так в Крымском подразделении быстрого реагирования (позже особого назначения) МВД "Беркут", датой создания которого считается 11 апреля 1992 года, проходили испытания на право ношения крапового берета. Из десятка бойцов, подавших рапорты о прохождении испытаний, в "финале" оказывались в лучшем случае двое.
"Чем был и остается для нас краповый берет? Это Знак отличия, равного которому в современной России и ряде бывших союзных республик не сыскать. По прошествии времени приходит понимание, что главная тяжесть заключается не в самих испытаниях, а в осознании себя одним целым с краповым братством, жизни по неписанным законам, где нет места трусости и предательству. Действующие "краповые береты" и ветераны севастопольского и крымского подразделений "Беркут" на деле доказали свою стойкость, верность традициям, боевому братству и истинному Отечеству своему – России!" - говорит председатель Совета краповых беретов ветеранского резерва по Республике Крым и Севастополю Владимир Крашевский.
© Фото из личного архива Владимира КрашевскогоПредседатель Совета краповых беретов ветеранского резерва по Республике Крым и Севастополю Владимир Крашевский
Председатель Совета краповых беретов ветеранского резерва по Республике Крым и Севастополю Владимир Крашевский
© Фото из личного архива Владимира Крашевского
Председатель Совета краповых беретов ветеранского резерва по Республике Крым и Севастополю Владимир Крашевский

На страже порядка в 90-х

"В Симферополе в союзный период была рота специального назначения ППСМ УВД Крымской АССР. Вначале она входила в состав ОБ ППСМ УВД Симферополя, а с 1 сентября 1991 года стала отдельным формированием. Собственно, эти ребята и их командир с 11 апреля 1992 года и составили костяк крымского "Беркута". Тогда их было всего семнадцать. Позже новое подразделение пополнили бойцы, прошедшие суровую армейскую школу, в том числе и в краповых беретах союзного образца", - рассказывает РИА Новости Крым Владимир Крашевский.
© Фото из личного архива Владимира КрашевскогоБойцы крымского "Беркута". 1992 год
Бойцы крымского Беркута. 1992 год
© Фото из личного архива Владимира Крашевского
Бойцы крымского "Беркута". 1992 год
ПБР "Беркут" – такую аббревиатуру в 1992 году имели создаваемые подразделения в МВД Украины. Они были разбросаны по всей стране, но так и не вошли в единый Центр. Подразделения "Беркут" в различных областях Украины подчинялись местным министерским главкам, имели различную экипировку, снаряжение, вооружение и подготовку. По большому счету, говорит собеседник, их объединяло лишь общее имя и символика. Формирования создавали для борьбы с организованной преступностью, разгул которой случился после распада СССР. Подавляющее большинство операций по нейтрализации ОПГ 1990-х годов таких как, крымские ОПГ "Сэйлем" и "Башмаки", киевские ОПГ Авдышева, Киселя и "Савлохи" проводились при непосредственном участии "Беркута".
Позывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишки
В 1995 году в Крыму на базе роты был сформирован полк милиции быстрого реагирования "Беркут". В его составе появилась новая единица — рота специального назначения (РСН).
"Отбор в РСН был крайне жестким. Приветствовались кандидаты с опытом службы в армейском спецназе, спецподразделениях МВД и других силовых службах. При отборе особо учитывалась психологическая устойчивость, готовность к работе в экстремальных условиях", - говорит ветеран.
© Фото из личного архива Владимира КрашевскогоБойцы крымского "Беркута"
Бойцы крымского Беркута
© Фото из личного архива Владимира Крашевского
Бойцы крымского "Беркута"

Для борьбы с боевиками-националистами

По словам Владимира Крашевского, в 2010 году допуск к квалификационным испытаниям ужесточили. Нововведения были связаны, в том числе, с активизацией боевиков националистических группировок УНА-УНСО* и "Тризуб" им. С. Бандеры*, которые ежегодно посещали полуостров с основной целью: ознакомиться с горно-лесистой местностью, поупражняться в диверсионно-разведывательной деятельности и наладить взаимодействие с местными ячейками украинских националистов, а также радикальными группами (боевого крыла меджлиса* "Адалет"*, а позже с Хизб ут-Тахрир*).

"В то время "Беркут" плотно работал с сотрудниками ЦСО "А" СБУ и практически все бойцы роты спецназначения входили в региональную координационную группу Антитеррористического центра при главке СБУ в Крыму. Более того, часто в спецоперациях по поимке ваххабитов и иже с ними силовой захват проводил "Беркут", а не "Альфа". Это было обусловлено банальными бюрократическими задержками в оформлении документации и приказов для задействования "Альфы". А действовать порой следовало незамедлительно", - рассказывает он.

Ситуация в корне изменилась в 2004 году после так называемой "Оранжевой революции": руководство Украины теперь противодействовало не радикалам, а пророссийским силам.
Девять лет тому: "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в Крыму
В горах Крыма стали попадаться группы "спортсменов", чаще с Западной Украины, численностью до ста человек. Их экипировка и снаряжение были зарубежными, отличались от ширпотреба. "Спонсорская помощь" оказывалась на государственном уровне.
Крымским силовым подразделениям приходилось "растить" профессионалов, готовых к любым трудностям, в том числе полномасштабным боевым действиям, резюмирует Владимир Крашевский.

Лучшие из лучших – крымские

"В отличие от остальных подразделений "Беркут", в том числе и Киевского полка, Крым обладал самой внушительной огневой мощью: БРДМ-2, БТР-60, четыре БТР-80 (переданные нам из морской пехоты ЧФ). И все это с полным вооружением и боекомплектом", - рассказывает собеседник.
В большинстве подразделений по Украине техники не было вообще, или же она была без вооружения. Чаще это были командно-штабная машина на базе БТР-60, БТР-80 с приваренными к башням трубами или макет массо-габаритный ствола пулемета. В то же время, крымские "беркутята" даже совершали плановые прыжки с парашютами. Прыгали как со сверхмалых высот, так и с двух тысяч метров со стабилизацией или задержкой раскрытия купола на 20 и более секунд.
До конца выполнили свой долг: Аксенов почтил память погибших из "Беркута"
Крымский полк с местами дислокации – Симферополь, Евпатория, Керчь, Феодосия, Ялта, а также Луганская и Севастопольская роты "Беркута" сыграл особую роль не только в верности и сохранении традиций "крапового братства", но и в отстаивании интересов своего народа, защите своей земли от неофашистов, считает Крашевский.
"Командир полка Юрий Николаевич Абисов вложил в нас душу, за ним мы могли пойти хоть на край земли. Именно он брал на себя самый большой груз ответственности и при проведении квалификационных испытаний, и при выполнении боевых задач. Именно благодаря его мудрости, дальновидности и профессионализму о крымском "Беркуте" знали далеко за пределами Украины", - признается он.
© Фото из личного архива Владимира КрашевскогоКомандир крымского полка "Беркута" Юрий Николаевич Абисов
Командир крымского полка Беркута Юрий Николаевич Абисов
© Фото из личного архива Владимира Крашевского
Командир крымского полка "Беркута" Юрий Николаевич Абисов

Главная мишень на майдане

И в 2004 году, и десять лет спустя, роты спецназначения Киевского и Крымского полков стали главной мишенью боевиков майдана и украинских СМИ. Причем, крымскую роту в 2014 году не раз назовут российским "Витязем", высадившемся в Киеве в помощь украинской милиции.
"Все потому, что часть снаряжения и экипировки нам действительно передавали ветераны "Витязя" и на фоне синих милицейских камуфляжей, парни в зеленой "кукле" (костюм универсальный камуфляжный - ред.) и краповых беретах выглядели действительно грозно и устрашающе", - поясняет Владимир Крашевский. А киевскую РСН в 2014 году окрестят "черной ротой" и повесят ярлык расстрельной команды, якобы виновной в гибели активистов так называемой "небесной сотни".
О том, что майдановцы путали крымский "Беркут" с российским спецназом "Витязь", рассказал РИА Новости Крым и экс-командир крымского "Беркута" Юрий Абисов. Он также вспомнил, что "беркутята" поддерживали тогда в Киеве конституционный порядок и пресекали нарушения общественного порядка, конкретные и явные. По его словам, в отличие от 2004 и 2007 годов, когда протестующие просто скандировали и выкрикивали лозунги, в 2014-м в ход шли файеры, заточки, баллоны с газом, позже - огнестрельное оружие. "Они лезли, провоцировали, пытались захватить административные здания".
© Фото из личного архива Владимира КрашевскогоБойцы крымского "Беркута" на майдане в Киеве
Бойцы крымского Беркута на майдане в Киеве
© Фото из личного архива Владимира Крашевского
Бойцы крымского "Беркута" на майдане в Киеве

"Беркут": пример мужества и стойкости

После победы "евромайдана", 25 февраля 2014 года, "Беркут" ликвидировали как подразделение в системе МВД на всей территории Украины, в том числе и в Крыму. Но именно бойцы крымского спецподразделения, отправленые украинским командованием на растерзание толпе майдана, стали для крымчан примером мужества и стойкости. Те февральские дни позднее назовут переломными в новейшей истории Крыма и России. Сотрудники севастопольского "Беркута", прикрепленные к российским спецподразделениям, первыми заняли блокпосты на Перекопском перешейке, Чонгаре и Турецком валу и перекрыли въезд радикалам с территории Украины. Позже к ним присоединились и коллеги из Крыма. Благодаря им полуостров избежал участи горячей точки, обошлось без терактов и диверсий.
В России происходит очищение общества на фоне СВО – экс-командир Беркута
Уже 28 февраля 2014 года Верховный Совет тогда еще Автономной Республики Крым принял решение об официальном закреплении за "Беркутом" статуса специального подразделения охраны общественного порядка. Немногим позже спецподразделение включили в состав МВД России - к уже ставшему привычным названию "Беркут" добавилась аббревиатура ОМОН. Рота специального назначения влилась в состав СОБР "Халзан" (орел халзан в орнитологии – это более взрослый и опытный беркут – ред.).
Через два года "Беркут" и "Халзан" вышли из подчинения МВД РФ, войдя в состав нового ведомства - Росгвардии.
© Фото из личного архива Владимира КрашевскогоБойцы крымского "Беркута"
Бойцы крымского Беркута
© Фото из личного архива Владимира Крашевского
Бойцы крымского "Беркута"
Ранее заместитель командира батальона "Таврида" по боевой подготовке Вадим Иловченко, в 2014 году возглавлявший отряд спецназначения "Крым", назвал крымский "Беркут" символом, вымпелом, ядром, вокруг которого и произошло "сплочение всех консолидированных сил". По его словам, если бы не "Беркут", "то, что случилось в Одессе 2 мая, было бы в Крыму повсеместно". (а многие ли сейчас помнят,что случилось в Одессе 9 лет назад?)
* террористическая организация, запрещенная в России
** запрещенная в России экстремистская организация
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10:28Шторм и метровые волны: обстановка в Керченском проливе 11 апреля
10:16Двое ялтинцев обманули 65 человек – ущерб 88 млн рублей
10:03Беспилотник упал на территории аэропорта Белгорода
09:57В Симферополе объявлен режим повышенной готовности - что происходит
09:27Украинские войска готовятся форсировать Днепр – Сальдо
08:59Краповое братство: как появился крымский "Беркут"
08:27Законопроект о студентах-целевиках не решит проблему нехватки учителей
08:01Суд перенес заседание о мере пресечения наместнику Киево-Печерской лавры
07:38Церковные богослужения и арт-фестиваль: как отметят Пасху в Херсонесе
07:06Территория, языки и земля: топ отличий конституций Крыма при РФ и Украине
00:01Южный циклон во вторник принесет в Крым ливни и ветер
00:00Какой сегодня праздник: 11 апреля
23:04В Запорожской области задержан агент украинской разведки
21:56Главные события и заявления дня: 10 апреля
21:44Массовое ДТП в Севастополе: две машины перевернулись, постарадал человек
21:22В России создадут единую информационную базу воинского учета
20:50Главные новости Крыма: 10 апреля
20:27Друзья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был"
20:04Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
19:41Стройка на пляже в Севастополе: губернатор просит подключиться силовиков
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