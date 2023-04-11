https://crimea.ria.ru/20230411/krapovoe-bratstvo-kak-poyavilsya-krymskiy-berkut-1128082097.html

Краповое братство: как появился крымский "Беркут"

Краповое братство: как появился крымский "Беркут" - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Краповое братство: как появился крымский "Беркут"

Туман, пронизывающий ветер и срывающийся дождь вперемешку с разрывами гранат и мин, автоматными и пулеметными очередями. Группа выходит на 25-й километр трассы... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T08:59

2023-04-11T08:59

2023-04-11T08:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Туман, пронизывающий ветер и срывающийся дождь вперемешку с разрывами гранат и мин, автоматными и пулеметными очередями. Группа выходит на 25-й километр трассы Симферополь-Ялта. Красная тропа, нижнее плато горы Чатыр-Даг, верхнее плато горы Ангар-Бурун. Впереди марш-бросок на дистанцию 14,5 км в полной боевой выкладке с поэтапным выполнением вводных командира группы, отражением атак условного противника, обкаткой бронетехникой и рукопашным боем с тремя поочередно меняющимися инструкторами.Так в Крымском подразделении быстрого реагирования (позже особого назначения) МВД "Беркут", датой создания которого считается 11 апреля 1992 года, проходили испытания на право ношения крапового берета. Из десятка бойцов, подавших рапорты о прохождении испытаний, в "финале" оказывались в лучшем случае двое."Чем был и остается для нас краповый берет? Это Знак отличия, равного которому в современной России и ряде бывших союзных республик не сыскать. По прошествии времени приходит понимание, что главная тяжесть заключается не в самих испытаниях, а в осознании себя одним целым с краповым братством, жизни по неписанным законам, где нет места трусости и предательству. Действующие "краповые береты" и ветераны севастопольского и крымского подразделений "Беркут" на деле доказали свою стойкость, верность традициям, боевому братству и истинному Отечеству своему – России!" - говорит председатель Совета краповых беретов ветеранского резерва по Республике Крым и Севастополю Владимир Крашевский.На страже порядка в 90-х"В Симферополе в союзный период была рота специального назначения ППСМ УВД Крымской АССР. Вначале она входила в состав ОБ ППСМ УВД Симферополя, а с 1 сентября 1991 года стала отдельным формированием. Собственно, эти ребята и их командир с 11 апреля 1992 года и составили костяк крымского "Беркута". Тогда их было всего семнадцать. Позже новое подразделение пополнили бойцы, прошедшие суровую армейскую школу, в том числе и в краповых беретах союзного образца", - рассказывает РИА Новости Крым Владимир Крашевский.ПБР "Беркут" – такую аббревиатуру в 1992 году имели создаваемые подразделения в МВД Украины. Они были разбросаны по всей стране, но так и не вошли в единый Центр. Подразделения "Беркут" в различных областях Украины подчинялись местным министерским главкам, имели различную экипировку, снаряжение, вооружение и подготовку. По большому счету, говорит собеседник, их объединяло лишь общее имя и символика. Формирования создавали для борьбы с организованной преступностью, разгул которой случился после распада СССР. Подавляющее большинство операций по нейтрализации ОПГ 1990-х годов таких как, крымские ОПГ "Сэйлем" и "Башмаки", киевские ОПГ Авдышева, Киселя и "Савлохи" проводились при непосредственном участии "Беркута".Позывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишкиВ 1995 году в Крыму на базе роты был сформирован полк милиции быстрого реагирования "Беркут". В его составе появилась новая единица — рота специального назначения (РСН)."Отбор в РСН был крайне жестким. Приветствовались кандидаты с опытом службы в армейском спецназе, спецподразделениях МВД и других силовых службах. При отборе особо учитывалась психологическая устойчивость, готовность к работе в экстремальных условиях", - говорит ветеран.Для борьбы с боевиками-националистамиПо словам Владимира Крашевского, в 2010 году допуск к квалификационным испытаниям ужесточили. Нововведения были связаны, в том числе, с активизацией боевиков националистических группировок УНА-УНСО* и "Тризуб" им. С. Бандеры*, которые ежегодно посещали полуостров с основной целью: ознакомиться с горно-лесистой местностью, поупражняться в диверсионно-разведывательной деятельности и наладить взаимодействие с местными ячейками украинских националистов, а также радикальными группами (боевого крыла меджлиса* "Адалет"*, а позже с Хизб ут-Тахрир*).Ситуация в корне изменилась в 2004 году после так называемой "Оранжевой революции": руководство Украины теперь противодействовало не радикалам, а пророссийским силам.Девять лет тому: "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в КрымуВ горах Крыма стали попадаться группы "спортсменов", чаще с Западной Украины, численностью до ста человек. Их экипировка и снаряжение были зарубежными, отличались от ширпотреба. "Спонсорская помощь" оказывалась на государственном уровне.Крымским силовым подразделениям приходилось "растить" профессионалов, готовых к любым трудностям, в том числе полномасштабным боевым действиям, резюмирует Владимир Крашевский.Лучшие из лучших – крымские"В отличие от остальных подразделений "Беркут", в том числе и Киевского полка, Крым обладал самой внушительной огневой мощью: БРДМ-2, БТР-60, четыре БТР-80 (переданные нам из морской пехоты ЧФ). И все это с полным вооружением и боекомплектом", - рассказывает собеседник.В большинстве подразделений по Украине техники не было вообще, или же она была без вооружения. Чаще это были командно-штабная машина на базе БТР-60, БТР-80 с приваренными к башням трубами или макет массо-габаритный ствола пулемета. В то же время, крымские "беркутята" даже совершали плановые прыжки с парашютами. Прыгали как со сверхмалых высот, так и с двух тысяч метров со стабилизацией или задержкой раскрытия купола на 20 и более секунд.До конца выполнили свой долг: Аксенов почтил память погибших из "Беркута"Крымский полк с местами дислокации – Симферополь, Евпатория, Керчь, Феодосия, Ялта, а также Луганская и Севастопольская роты "Беркута" сыграл особую роль не только в верности и сохранении традиций "крапового братства", но и в отстаивании интересов своего народа, защите своей земли от неофашистов, считает Крашевский."Командир полка Юрий Николаевич Абисов вложил в нас душу, за ним мы могли пойти хоть на край земли. Именно он брал на себя самый большой груз ответственности и при проведении квалификационных испытаний, и при выполнении боевых задач. Именно благодаря его мудрости, дальновидности и профессионализму о крымском "Беркуте" знали далеко за пределами Украины", - признается он.Главная мишень на майданеИ в 2004 году, и десять лет спустя, роты спецназначения Киевского и Крымского полков стали главной мишенью боевиков майдана и украинских СМИ. Причем, крымскую роту в 2014 году не раз назовут российским "Витязем", высадившемся в Киеве в помощь украинской милиции."Все потому, что часть снаряжения и экипировки нам действительно передавали ветераны "Витязя" и на фоне синих милицейских камуфляжей, парни в зеленой "кукле" (костюм универсальный камуфляжный - ред.) и краповых беретах выглядели действительно грозно и устрашающе", - поясняет Владимир Крашевский. А киевскую РСН в 2014 году окрестят "черной ротой" и повесят ярлык расстрельной команды, якобы виновной в гибели активистов так называемой "небесной сотни".О том, что майдановцы путали крымский "Беркут" с российским спецназом "Витязь", рассказал РИА Новости Крым и экс-командир крымского "Беркута" Юрий Абисов. Он также вспомнил, что "беркутята" поддерживали тогда в Киеве конституционный порядок и пресекали нарушения общественного порядка, конкретные и явные. По его словам, в отличие от 2004 и 2007 годов, когда протестующие просто скандировали и выкрикивали лозунги, в 2014-м в ход шли файеры, заточки, баллоны с газом, позже - огнестрельное оружие. "Они лезли, провоцировали, пытались захватить административные здания"."Беркут": пример мужества и стойкостиПосле победы "евромайдана", 25 февраля 2014 года, "Беркут" ликвидировали как подразделение в системе МВД на всей территории Украины, в том числе и в Крыму. Но именно бойцы крымского спецподразделения, отправленые украинским командованием на растерзание толпе майдана, стали для крымчан примером мужества и стойкости. Те февральские дни позднее назовут переломными в новейшей истории Крыма и России. Сотрудники севастопольского "Беркута", прикрепленные к российским спецподразделениям, первыми заняли блокпосты на Перекопском перешейке, Чонгаре и Турецком валу и перекрыли въезд радикалам с территории Украины. Позже к ним присоединились и коллеги из Крыма. Благодаря им полуостров избежал участи горячей точки, обошлось без терактов и диверсий.В России происходит очищение общества на фоне СВО – экс-командир БеркутаУже 28 февраля 2014 года Верховный Совет тогда еще Автономной Республики Крым принял решение об официальном закреплении за "Беркутом" статуса специального подразделения охраны общественного порядка. Немногим позже спецподразделение включили в состав МВД России - к уже ставшему привычным названию "Беркут" добавилась аббревиатура ОМОН. Рота специального назначения влилась в состав СОБР "Халзан" (орел халзан в орнитологии – это более взрослый и опытный беркут – ред.).Через два года "Беркут" и "Халзан" вышли из подчинения МВД РФ, войдя в состав нового ведомства - Росгвардии.Ранее заместитель командира батальона "Таврида" по боевой подготовке Вадим Иловченко, в 2014 году возглавлявший отряд спецназначения "Крым", назвал крымский "Беркут" символом, вымпелом, ядром, вокруг которого и произошло "сплочение всех консолидированных сил". По его словам, если бы не "Беркут", "то, что случилось в Одессе 2 мая, было бы в Крыму повсеместно". (а многие ли сейчас помнят,что случилось в Одессе 9 лет назад?)* террористическая организация, запрещенная в России** запрещенная в России экстремистская организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014Позывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишкиДеды и внуки: история защитников Отечества из одной семьи

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), мвд по республике крым, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, авторы