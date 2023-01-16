https://crimea.ria.ru/20230116/v-rossii-proiskhodit-ochischenie-obschestva-na-fone-svo--eks-komandir-berkuta-1126415019.html

В России происходит очищение общества на фоне СВО – экс-командир Беркута

В России происходит очищение общества на фоне СВО – экс-командир Беркута - РИА Новости Крым, 16.01.2023

В России происходит очищение общества на фоне СВО – экс-командир Беркута

Бойцам России в зоне специальной военной операции, в отличие от ВСУ, помогает народ, и это главное для победы. Таким мнением в ходе пресс-конференции "Все для... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T21:28

2023-01-16T21:28

2023-01-16T21:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Бойцам России в зоне специальной военной операции, в отличие от ВСУ, помогает народ, и это главное для победы. Таким мнением в ходе пресс-конференции "Все для победы: как общественный фронт помогает военному?" заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Крыму, экс-командир крымского спецподразделения "Беркут" Юрий Абисов.Нет мелочейПо словам Абисова, в отличие от Украины, которую сегодня "обувают и одевают 50 стран НАТО", "подливая масла в огонь патронами, снарядами и техникой", основную помощь российским бойцам на передовой в зоне специальной военной операции оказывает народ России.Среди того, что передают на фронт бойцам россияне – простые люди, пенсионеры и учащиеся, жены мобилизованных, предприниматели и общественные организации из разных концов страны – "нет мелочей", подчеркнул он."В том, что передают, не бывает мелочей. Вещи, казалось бы, простые, письма... Там другие ценности. Там меняется отношение ко всему", – сказал Абисов.Все это происходит на фоне побега из РФ некоторых "актеров и актрис", которые "зарабатывали на российском народе" и для которых, когда все закончится, "самым страшным наказанием, станет забвение", добавил он. Отметив, что таким образом в России сегодня происходит "очищение общества самым натуральным образом".Сейчас нужен лесПо словам руководителя регионального исполкома ОНФ в Крыму Аллы Вертинской, через активистов фронту помогают не только деньгами и гуманитарной помощью, которых дают кто сколько может, но и "просто словом". Оно сейчас очень важно для наших военнослужащих как на передовой, так и в госпиталях, заметила она.За все время работы в этом направлении активистам ОНФ удалось собрать более 4,6 млрд рублей для помощи фронту, уточнила Вертинская. Все эти деньги были направлены на помощь российским бойцам в зоне СВО и мирному населению, пострадавшему от боевых действий.Связь с бойцами в народном фронте поддерживают напрямую: "через проверенных людей" узнают, что необходимо. "Мы четко понимаем от них, какой запрос нужен. Он бывает разный. Сейчас нужен лес", – отметила Вертинская.Все отчеты о закупках есть на сайте организации и в соцсетях, добавила общественник. Читайте также на РИА Новости Крым:На службе у человека: как крымские собаки помогают фронту Как на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВО Помощники СВО: что крымчане передают бойцам на передовую

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, сво, общество, риа новости крым, политика, украина