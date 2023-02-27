https://crimea.ria.ru/20230227/devyat-let-tomu-berkut-i-konsolidatsiya-pomogli-izbezhat-boyni-v-krymu-1127208900.html

Девять лет тому: "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в Крыму

Девять лет тому: "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в Крыму - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Девять лет тому: "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в Крыму

Февральские дни 2014 года стали переломными в новейшей истории Крыма и России, определив будущее крымчан: 27 февраля над зданиями Совмина и Верховного Совета... РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-27T07:58

2023-02-27T07:58

2023-02-26T21:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Февральские дни 2014 года стали переломными в новейшей истории Крыма и России, определив будущее крымчан: 27 февраля над зданиями Совмина и Верховного Совета Крыма были подняты российские флаги. Непосредственные участники тех событий убеждены, что именно бойцы крымского спецподразделения "Беркут", отставленные украинским командованием на растерзание оголтелой толпы майдана, стали для крымчан примером мужества и стойкости, помогли сплотиться и сделать правильный выбор.Киев и Крым: зима 2014 года"Мы стояли на майдане без оружия, только индивидуальные средства защиты – палки, щиты, газовые баллончики. Даже "травматов" были единицы. О боевом оружии вообще речь не шла. И при каждой провокации митингующих руководство МВД устранялось от принятия силовых решений", - вспоминает помощник главы Крыма Юрий Абисов, который зимой 2013-2014 годов был командиром крымского батальона милиции особого назначения "Беркут".По его словам, защитников закона и конституционного порядка уговаривали пропустить митингующих на Банковую: подсылали и женщин якобы из комитета матерей, и церковнослужителей, даже должности предлагали и квартиры.Надежды на то, что политики договорятся в кулуарах, не было. Львовских силовиков тогда "поставили на колени", "не оставили им выбора", "друзей и родню держали под стволами"."Майдановцы путали нас с российским спецназом "Витязь" и истерили" >>Тогда на главной площади Киева в ходе массовых беспорядков, учиненных сторонниками Евроинтеграции, пострадали почти 300 сотрудников МВД, семеро погибли, в числе погибших оказались трое крымчан.Командир роты спецподразделения "Тигр" Виталий Гончаров получил сквозное ранение в шею из снайперской винтовки. В его коллегу, замкомандира батальона по воспитательной работе Дмитрия Власенко стреляли в упор из обреза. Старший прапорщик спецподразделения "Беркут" Андрей Федюкин погиб возле Майдана. Пуля пробила его бронежилет, не оставив шансов выжить.Он рассказывает, как собрал своих ребят и сказал: поднимаем руки, голосуем, кто уходит, а кто остается."Нам майдан, говорю, не простят, и как свидетели мы Киеву не нужны, нас будут валить. Один прапорщик ушел. Но для него это была трагедия: там – родня, тут – мама. Оставшиеся бойцы вошли в штат российской полиции - спецназа СОБР, сейчас это СОБР "Халзан" - штурмовой взвод", - рассказывает Юрий Абисов.США собирали данныеИзбежать майдана и последующей бойни на Донбассе было нельзя, считает силовик, потому что "американцы уже запустили эту машину"."Задолго до всех этих событий моих коллег приглашали в США, вроде как для обмена опытом, но расспрашивали о наших тактиках, экипировке, местах укреплений. Собирали информацию. Они готовились противостоять жестко и жестоко", - поясняет Абисов.Экс-боец "Беркута" сравнил беспорядки на Украине и в Казахстане >>И в те переломные февральские дни силовики понимали, что киевская хунта не остановится, что для Крыма готовят страшный вооруженный конфликт."Факты были. Например, митинг праворадикальных исламистов Хизб-ут-Тахрир* - две с половиной тысячи оголтелых боевиков, жаждущих по малейшему приказу пролить кровь. Нам ставили ультиматумы. Работая совместно с оперативниками, мы не раз изымали экстремистскую литературу. В Крым и УНА-УНСО** приезжали, делали в лесах тайники. Мы знали, к чему нас ведут", - вспоминает правоохранитель.Роль президента УкраиныО том, что в 2014 году в Крыму мог начаться вооруженный конфликт, говорит и заместитель командира батальона "Таврида" по боевой подготовке Вадим Иловченко, в 2014 году он возглавлял отряд специального назначения "Крым"."Тогда шла накачка в Крым радикально настроенных иноверцев. На мой взгляд, для Крыма готовили кровавый сценарий, замешанный на межнациональном столкновении. Нас постоянно сталкивали лбами, создавая искусственные ситуации", - говорит он.В Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республики >>По мнению Иловченко, госпереворот на Украине, воссоединение Крыма с Россией, бойня на Донбассе и СВО — звенья одной цепи. Однако тогда, в дни Майдана, шанс повернуть ход истории в другое русло все же был, полагает военный."Если бы на посту президента Украины оказался более решительный человек, которой не испугался бы делать заявления конституционного порядка, то ничего бы этого не было", - заявил он.Комбат убежден, что в феврале 2014 Крыму удалось избежать трагедии только благодаря тому, что была сделана ставка "на порядочность, на любовь к верность своему народу". Люди, которые встречали "поезд дружбы" радикалов с Украины, готовы были голыми руками встать на защиту своих семей, своей земли.Крымская картаЗаместитель командира батальона "Таврида" считает, что коллективный запад продолжает действовать по сценарию, который был предложен еще в 1947 году автором концепции развала СССР Алленом Даллесом. И рано или поздно, но "кураторы Украины" вновь попытаются разыграть "крымскую карту". К этому надо подготовиться. "Почему крымская карта будет разыграна? Потому что об этом мы слышим почти каждый день от наших западных оппонентов. Мы уже видим, что на Украине весь коллективный запад, что уже применяется химическое отравляющее оружие и используется боевое вооружение всего силового блока НАТО. Мы не воюем с Украиной, но мы готовы защищать свою Родину. Именно поэтому я с понимаем отношусь к созданию укрепрайонов на севере Крыма", - говорит Вадим Иловченко.С Россией навсегда"Для того единения, которое произошло в феврале 2014 года в Крыму, мало было только возвращения "Беркута" с майдана, этому также предшествовала многолетняя кропотливая ежедневная работа и школьных учителей, и вузовских преподавателей, и музейных работников, и многих других людей, это наш общий вклад в победу", - отметил в комментарии РИА Новости Крым политолог Сергей Киселев.В России происходит очищение общества на фоне СВО – экс-командир Беркута >>По его словам, решение крымчан воссоединиться с Россией было сознательным и единственно правильным.Именно гражданское сопротивление, которое выбрали крымчане, чтобы бороться за свои права и свободы, повлияло на создание крымской автономии, тех партий, движений и объединений, которые и превратили крымчан в крымский народ, резюмирует политолог.Напомним, в ночь с 26 на 27 февраля произошло противостояние под стенами тогда еще Верховного Совета Крыма, а на следующий день над зданиями Совмина и Верховного Совета Крыма были подняты российские флаги. В тот же день депутаты Верховного Совета избрали премьер-министром Сергея Аксенова.В те же дни было сформировано крымское ополчение. Крымские ополченцы встречали так называемый "поезд дружбы" с украинскими вооруженными радикалами, отправленный из Киева. Но поезд прибыл на полуостров без пассажиров. Было предположение, что по пути националисты "повыпрыгивали", не рискнув встретиться с решительно настроенными крымчанами.* террористическая организация, запрещенная в России** запрещенная в России экстремистская организация

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Помощник главы Крыма Юрий Абисов - о событиях февраля 2014 года в Киеве: бойцов "Беркута" расстреливали прицельно Помощник главы Крыма Юрий Абисов о событиях февраля 2014 года в Киеве: бойцов "Беркута" прасстреливали прицельно 2023-02-27T07:58 true PT1M33S

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

новости крыма, крым, крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, общество, история, юрий абисов, вадим иловченко, сергей киселев