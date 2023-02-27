Девять лет тому: "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в Крыму
Участники февральских событий 2014 года: Крыму был уготован кровавый сценарий
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Февральские дни 2014 года стали переломными в новейшей истории Крыма и России, определив будущее крымчан: 27 февраля над зданиями Совмина и Верховного Совета Крыма были подняты российские флаги. Непосредственные участники тех событий убеждены, что именно бойцы крымского спецподразделения "Беркут", отставленные украинским командованием на растерзание оголтелой толпы майдана, стали для крымчан примером мужества и стойкости, помогли сплотиться и сделать правильный выбор.
Киев и Крым: зима 2014 года
"Мы стояли на майдане без оружия, только индивидуальные средства защиты – палки, щиты, газовые баллончики. Даже "травматов" были единицы. О боевом оружии вообще речь не шла. И при каждой провокации митингующих руководство МВД устранялось от принятия силовых решений", - вспоминает помощник главы Крыма Юрий Абисов, который зимой 2013-2014 годов был командиром крымского батальона милиции особого назначения "Беркут".
По его словам, защитников закона и конституционного порядка уговаривали пропустить митингующих на Банковую: подсылали и женщин якобы из комитета матерей, и церковнослужителей, даже должности предлагали и квартиры.
"Нам предлагали снять шевроны "Беркута", предлагали назвать себя "Морем" или "Штормом". Но мы стояли на своем. У нас был приказ. Наша несговорчивость их бесила. И они начали нас расстреливать. Стреляли прицельно, будто в тире развлекались. И тогда мы сами приняли решение отступать, я понимал, что, если мы останемся в правительственном квартале, нас перебьют всех", - рассказывает он.
Надежды на то, что политики договорятся в кулуарах, не было. Львовских силовиков тогда "поставили на колени", "не оставили им выбора", "друзей и родню держали под стволами".
Тогда на главной площади Киева в ходе массовых беспорядков, учиненных сторонниками Евроинтеграции, пострадали почти 300 сотрудников МВД, семеро погибли, в числе погибших оказались трое крымчан.
Командир роты спецподразделения "Тигр" Виталий Гончаров получил сквозное ранение в шею из снайперской винтовки. В его коллегу, замкомандира батальона по воспитательной работе Дмитрия Власенко стреляли в упор из обреза. Старший прапорщик спецподразделения "Беркут" Андрей Федюкин погиб возле Майдана. Пуля пробила его бронежилет, не оставив шансов выжить.
"Мы боялись, что в Крыму нас встретят так же, как и в Киеве, что устроят на нас охоту. Но случилось наоборот: ребят встретили здесь как героев. Народ собрался на площади Ленина в Симферополе и кричал "Беркут", "Беркут", "Беркут"! Люди аплодировали, выстроившись в коридор. И через сутки это были уже совсем другие бойцы: решительно настроенные, понимающие, что они здесь нужны", - вспоминает командир спецбатальона.
Он рассказывает, как собрал своих ребят и сказал: поднимаем руки, голосуем, кто уходит, а кто остается.
"Нам майдан, говорю, не простят, и как свидетели мы Киеву не нужны, нас будут валить. Один прапорщик ушел. Но для него это была трагедия: там – родня, тут – мама. Оставшиеся бойцы вошли в штат российской полиции - спецназа СОБР, сейчас это СОБР "Халзан" - штурмовой взвод", - рассказывает Юрий Абисов.
США собирали данные
Избежать майдана и последующей бойни на Донбассе было нельзя, считает силовик, потому что "американцы уже запустили эту машину".
"Задолго до всех этих событий моих коллег приглашали в США, вроде как для обмена опытом, но расспрашивали о наших тактиках, экипировке, местах укреплений. Собирали информацию. Они готовились противостоять жестко и жестоко", - поясняет Абисов.
И в те переломные февральские дни силовики понимали, что киевская хунта не остановится, что для Крыма готовят страшный вооруженный конфликт.
"Факты были. Например, митинг праворадикальных исламистов Хизб-ут-Тахрир* - две с половиной тысячи оголтелых боевиков, жаждущих по малейшему приказу пролить кровь. Нам ставили ультиматумы. Работая совместно с оперативниками, мы не раз изымали экстремистскую литературу. В Крым и УНА-УНСО** приезжали, делали в лесах тайники. Мы знали, к чему нас ведут", - вспоминает правоохранитель.
Роль президента Украины
О том, что в 2014 году в Крыму мог начаться вооруженный конфликт, говорит и заместитель командира батальона "Таврида" по боевой подготовке Вадим Иловченко, в 2014 году он возглавлял отряд специального назначения "Крым".
"Тогда шла накачка в Крым радикально настроенных иноверцев. На мой взгляд, для Крыма готовили кровавый сценарий, замешанный на межнациональном столкновении. Нас постоянно сталкивали лбами, создавая искусственные ситуации", - говорит он.
По мнению Иловченко, госпереворот на Украине, воссоединение Крыма с Россией, бойня на Донбассе и СВО — звенья одной цепи. Однако тогда, в дни Майдана, шанс повернуть ход истории в другое русло все же был, полагает военный.
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"Если бы на посту президента Украины оказался более решительный человек, которой не испугался бы делать заявления конституционного порядка, то ничего бы этого не было", - заявил он.
Комбат убежден, что в феврале 2014 Крыму удалось избежать трагедии только благодаря тому, что была сделана ставка "на порядочность, на любовь к верность своему народу". Люди, которые встречали "поезд дружбы" радикалов с Украины, готовы были голыми руками встать на защиту своих семей, своей земли.
"Наш "Беркут" стал для нас символом, вымпелом, ядром, вокруг которого и произошло сплочение всех консолидированных сил. Это случилось еще до того, как в Крыму появились "зеленые человечки". Но если бы они не появились, а "поезд дружбы" приехал, крымчан бы уничтожила эта свора, которая почувствовала кровь и безнаказанность. То, что случилось в Одессе 2 мая, было бы в Крыму повсеместно", - убежден командир.
Крымская карта
Заместитель командира батальона "Таврида" считает, что коллективный запад продолжает действовать по сценарию, который был предложен еще в 1947 году автором концепции развала СССР Алленом Даллесом. И рано или поздно, но "кураторы Украины" вновь попытаются разыграть "крымскую карту". К этому надо подготовиться.
"Почему крымская карта будет разыграна? Потому что об этом мы слышим почти каждый день от наших западных оппонентов. Мы уже видим, что на Украине весь коллективный запад, что уже применяется химическое отравляющее оружие и используется боевое вооружение всего силового блока НАТО. Мы не воюем с Украиной, но мы готовы защищать свою Родину. Именно поэтому я с понимаем отношусь к созданию укрепрайонов на севере Крыма", - говорит Вадим Иловченко.
С Россией навсегда
"Для того единения, которое произошло в феврале 2014 года в Крыму, мало было только возвращения "Беркута" с майдана, этому также предшествовала многолетняя кропотливая ежедневная работа и школьных учителей, и вузовских преподавателей, и музейных работников, и многих других людей, это наш общий вклад в победу", - отметил в комментарии РИА Новости Крым политолог Сергей Киселев.
По его словам, решение крымчан воссоединиться с Россией было сознательным и единственно правильным.
"Часто говорят, что начало тех событий, которые мы наблюдаем сегодня, начались на майдане. Но я считаю, что тогда закончился только первый этап, а началось все еще в 1989-м. Когда в ходе болезненного и не принимаемого большинством населения распада СССР зародились очаги и были брошены зерна в почву того сопротивления, из которого потом и вырос российский Крым. И во многом инициировали этот процесс украинские политики, принявшие в октябре 1989 года "Закон о языках", который поставил нас перед выбором – отказаться от самих себя, от своей культуры, истории, идентичности или сопротивляться", - считает Киселев.
Именно гражданское сопротивление, которое выбрали крымчане, чтобы бороться за свои права и свободы, повлияло на создание крымской автономии, тех партий, движений и объединений, которые и превратили крымчан в крымский народ, резюмирует политолог.
27 февраля 2016, 18:1327 февраля 2014 года: первые российские флаги и судьбоносные решения27 февраля 2014 года над административными зданиями в Симферополе были подняты первые российские флаги, а на сессии парламента в тот же день приняты решения об отставке правительства Анатолия Могилева, назначении премьером Крыма Сергея Аксенова и проведении референдума об определении статуса автономии.
Напомним, в ночь с 26 на 27 февраля произошло противостояние под стенами тогда еще Верховного Совета Крыма, а на следующий день над зданиями Совмина и Верховного Совета Крыма были подняты российские флаги. В тот же день депутаты Верховного Совета избрали премьер-министром Сергея Аксенова.
В те же дни было сформировано крымское ополчение. Крымские ополченцы встречали так называемый "поезд дружбы" с украинскими вооруженными радикалами, отправленный из Киева. Но поезд прибыл на полуостров без пассажиров. Было предположение, что по пути националисты "повыпрыгивали", не рискнув встретиться с решительно настроенными крымчанами.
* террористическая организация, запрещенная в России
** запрещенная в России экстремистская организация