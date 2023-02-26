Рейтинг@Mail.ru
В Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республики - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230226/v-krym-udalos-ne-propustit-sereznogo-vraga--vlasti-respubliki-1127202385.html
В Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республики
В Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республики - РИА Новости Крым, 26.02.2023
В Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республики
Девять лет назад крымчанам удалось не пропустить на полуостров серьезного врага, это стало переломным моментом в жизни республики. Об этом заявил спикер... РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T09:47
2023-02-26T09:47
новости крыма
крым
сергей аксенов
владимир константинов
крымская весна
крымская весна: девять лет вместе
россия
день защитника республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110927/23/1109272306_0:62:601:400_1920x0_80_0_0_633e81b4d92ff4f46a7b9af603af062e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Девять лет назад крымчанам удалось не пропустить на полуостров серьезного врага, это стало переломным моментом в жизни республики. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов в День защитника Республики Крым.26 февраля 2014 года в результате столкновения у стен Верховного Совета Крыма между пророссийскими активистами и вооруженными экстремистами, которые хотели захватить власть в свои руки, несколько десятков человек были ранены, двое — погибли.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны &gt;&gt; По его словам, митинг у здания парламента республики стал тем ключевым, переломным моментом, когда пришло осознание того, как важно сохранить мир на крымской земле.В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что 26 февраля 2014 года крымский народ выступил против госпереворота в Киеве и за единство с Россией."Это был мирный протест, но украинским нацистам и их крымским пособникам нужна была кровь", - заявил глава региона.По его мнению, в те февральские дни крымчане после столкновений на митинге готовились к худшему. Но "тяжелые предчувствия сменились радостью", на полуостров зашли "вежливые люди", которые взяли под контроль правительственные здания."Сегодня наши воины, участвующие в СВО, сражаются за мир, за будущее России, за справедливость. Как и девять лет назад, крымчане проявляют единство и сплоченность", - подчеркнул Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Отвертки, палки, гвозди: чем орудовали радикалы 26 февраля 2014 годаВ тот день Украина потеряла Крым - Аксенов о митинге 26 февраля
https://crimea.ria.ru/20230226/khronika-krymskoy-vesny-26-fevralya-1127186487.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110927/23/1109272306_7:0:540:400_1920x0_80_0_0_e8ecfbc9428363735270f85e2b2a8469.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, сергей аксенов, владимир константинов, крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, россия, день защитника республики крым
В Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республики

Власти Крыма: украинским нацистам нужна была кровь жителей полуострова

09:47 26.02.2023
 
© Фото пресс-службы Государственного совета Республики Крым Митинг, посвященный памяти крымчан, которые погибли при столкновении у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года
Митинг, посвященный памяти крымчан, которые погибли при столкновении у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года
© Фото пресс-службы Государственного совета Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Девять лет назад крымчанам удалось не пропустить на полуостров серьезного врага, это стало переломным моментом в жизни республики. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов в День защитника Республики Крым.
26 февраля 2014 года в результате столкновения у стен Верховного Совета Крыма между пророссийскими активистами и вооруженными экстремистами, которые хотели захватить власть в свои руки, несколько десятков человек были ранены, двое — погибли.
Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны >>
"Сейчас мы понимаем, что девять лет назад нам удалось не пропустить в Крым серьезного врага. Сегодня наши солдаты мужественно сражаются с ним на фронтах спецоперации. Теперь наша общая задача — освободить территории бывшей Украины от бандеровской заразы, обеспечить безопасность не только Крыма, но и всей России", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его словам, митинг у здания парламента республики стал тем ключевым, переломным моментом, когда пришло осознание того, как важно сохранить мир на крымской земле.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что 26 февраля 2014 года крымский народ выступил против госпереворота в Киеве и за единство с Россией.
"Это был мирный протест, но украинским нацистам и их крымским пособникам нужна была кровь", - заявил глава региона.
По его мнению, в те февральские дни крымчане после столкновений на митинге готовились к худшему. Но "тяжелые предчувствия сменились радостью", на полуостров зашли "вежливые люди", которые взяли под контроль правительственные здания.
"Сегодня наши воины, участвующие в СВО, сражаются за мир, за будущее России, за справедливость. Как и девять лет назад, крымчане проявляют единство и сплоченность", - подчеркнул Аксенов.
Митинги у здания Верховного совета Крыма - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
08:01
Хроника Крымской весны: 26 февраля
Читайте также на РИА Новости Крым:
Отвертки, палки, гвозди: чем орудовали радикалы 26 февраля 2014 года
В тот день Украина потеряла Крым - Аксенов о митинге 26 февраля
Новости КрымаКрымСергей АксеновВладимир КонстантиновКрымская веснаКрымская весна: девять лет вместеРоссияДень защитника Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:36Путин рассказал о мечтах и преступлениях Запада
10:42Опреснение воды для Крыма уже неактуально - Аксенов
10:20COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших
10:11В Крыму построят новое водохранилище для нужд Ялты
09:47В Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республики
09:19Киев не сможет лишить Крым воды - Аксенов
09:02Почему Запад не поставит Украине самолеты для атак на Россию
08:28В школах Симферополя проверят качество питания детей
08:01Хроника Крымской весны: 26 февраля
00:01В воскресенье в Крым заглянет весна
00:00Какой сегодня праздник: 26 февраля
23:56Зачем ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
23:18Санкции против медиагруппы "Россия сегодня" – саморазрушение для ЕС
22:09Минобороны и служба внешней разведки России попали под санкции ЕС
20:54Медиагруппа "Россия сегодня" попала в 10-й пакет санкций Евросоюза
20:25Российские штурмовики освободили поселок Ягодное под Артемовском
19:59Главные новости и заявления дня: 25 февраля
19:38Российская миссия на Луну стартует 13 июля
19:17Где в Крыму сохранилась нетронутая степь
19:01Без дома и хозяев: как коты в Турции выживают в руинах
Лента новостейМолния