https://crimea.ria.ru/20230226/v-krym-udalos-ne-propustit-sereznogo-vraga--vlasti-respubliki-1127202385.html

В Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республики

В Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республики - РИА Новости Крым, 26.02.2023

В Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республики

Девять лет назад крымчанам удалось не пропустить на полуостров серьезного врага, это стало переломным моментом в жизни республики. Об этом заявил спикер... РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T09:47

2023-02-26T09:47

2023-02-26T09:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Девять лет назад крымчанам удалось не пропустить на полуостров серьезного врага, это стало переломным моментом в жизни республики. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов в День защитника Республики Крым.26 февраля 2014 года в результате столкновения у стен Верховного Совета Крыма между пророссийскими активистами и вооруженными экстремистами, которые хотели захватить власть в свои руки, несколько десятков человек были ранены, двое — погибли.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны >> По его словам, митинг у здания парламента республики стал тем ключевым, переломным моментом, когда пришло осознание того, как важно сохранить мир на крымской земле.В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что 26 февраля 2014 года крымский народ выступил против госпереворота в Киеве и за единство с Россией."Это был мирный протест, но украинским нацистам и их крымским пособникам нужна была кровь", - заявил глава региона.По его мнению, в те февральские дни крымчане после столкновений на митинге готовились к худшему. Но "тяжелые предчувствия сменились радостью", на полуостров зашли "вежливые люди", которые взяли под контроль правительственные здания."Сегодня наши воины, участвующие в СВО, сражаются за мир, за будущее России, за справедливость. Как и девять лет назад, крымчане проявляют единство и сплоченность", - подчеркнул Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:Отвертки, палки, гвозди: чем орудовали радикалы 26 февраля 2014 годаВ тот день Украина потеряла Крым - Аксенов о митинге 26 февраля

https://crimea.ria.ru/20230226/khronika-krymskoy-vesny-26-fevralya-1127186487.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, сергей аксенов, владимир константинов, крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, россия, день защитника республики крым