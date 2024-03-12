https://crimea.ria.ru/20240312/taker-karlson-nazval-vozvraschenie-kryma-v-rossiyu-demokraticheskim-protsessom-1135573301.html
Такер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессом
Такер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессом - РИА Новости Крым, 12.03.2024
Такер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессом
Крым стал российским в результате демократического референдума. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с телеведущим Крисом Куомо. РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T06:32
2024-03-12T06:32
2024-03-12T06:32
такер карлсон
крым
россия
политика
мнения
сша
санкции против россии
в мире
конфискация замороженных российских активов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Крым стал российским в результате демократического референдума. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с телеведущим Крисом Куомо.Он также высказал мнение, что санкции США в отношении России противоречат "основанному на правилах миропорядку"."Это не основанный на правилах порядок, это самая жесткая политика, которую проводит правительство США, используя доллар и санкционные режимы", - сказал журналист.Коснувшись темы изъятия имущества российских бизнесменов, Карлсон отметил, что подобные меры Вашингтона против России заставят и другие страны задуматься о хранении активов в США и использовании доллара.В понедельник на сайте Государственной думы был опубликован принятый к рассмотрению законопроект, авторами которого стали сенаторы Сергей Цеков и Константин Затулин. В документе предлагается признать незаконным решение Верховного Совета от 1954 г. о передаче Крыма в состав УССР. По мнению экспертов, оно было принято с многочисленными нарушениями необходимой процедуры.По мнению Цекова, отмена решения 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР позволит аргументировать в разговоре о принадлежности Крыма России на международной арене. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Доказать незаконность передачи Крыма УССР: зачем и кому это нужно сегодняРеферендум спасения: как Крым защитился от национализма в 1991 годуСанкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ
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такер карлсон, крым, россия, политика, мнения, сша, санкции против россии, в мире, конфискация замороженных российских активов
Такер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессом
Крым стал российским в результате демократического референдума - Такер Карлсон
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Крым стал российским в результате демократического референдума. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с телеведущим Крисом Куомо.
"В Крыму прошел референдум, на котором спросили подавляющее большинство, 90 процентов русскоязычного населения Крыма, хотят ли они быть частью Украины после переворота 2014 года или частью России. И они сказали, России. Я бы сказал, это демократический процесс", - цитирует Карлсона РИА Новости.
Он также высказал мнение, что санкции США в отношении России противоречат "основанному на правилах миропорядку".
"Это не основанный на правилах порядок, это самая жесткая политика, которую проводит правительство США, используя доллар и санкционные режимы", - сказал журналист.
Коснувшись темы изъятия имущества российских бизнесменов, Карлсон отметил, что подобные меры Вашингтона против России заставят и другие страны задуматься о хранении активов в США и использовании доллара.
В понедельник на сайте Государственной думы был опубликован
принятый к рассмотрению законопроект, авторами которого стали сенаторы Сергей Цеков и Константин Затулин. В документе предлагается признать незаконным решение Верховного Совета от 1954 г. о передаче Крыма в состав УССР. По мнению экспертов, оно было принято
с многочисленными нарушениями необходимой процедуры.
По мнению
Цекова, отмена решения 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР позволит аргументировать в разговоре о принадлежности Крыма России на международной арене.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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