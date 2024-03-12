https://crimea.ria.ru/20240312/taker-karlson-nazval-vozvraschenie-kryma-v-rossiyu-demokraticheskim-protsessom-1135573301.html

Такер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессом

Такер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессом - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Такер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессом

Крым стал российским в результате демократического референдума. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с телеведущим Крисом Куомо. РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T06:32

2024-03-12T06:32

2024-03-12T06:32

такер карлсон

крым

россия

политика

мнения

сша

санкции против россии

в мире

конфискация замороженных российских активов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Крым стал российским в результате демократического референдума. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с телеведущим Крисом Куомо.Он также высказал мнение, что санкции США в отношении России противоречат "основанному на правилах миропорядку"."Это не основанный на правилах порядок, это самая жесткая политика, которую проводит правительство США, используя доллар и санкционные режимы", - сказал журналист.Коснувшись темы изъятия имущества российских бизнесменов, Карлсон отметил, что подобные меры Вашингтона против России заставят и другие страны задуматься о хранении активов в США и использовании доллара.В понедельник на сайте Государственной думы был опубликован принятый к рассмотрению законопроект, авторами которого стали сенаторы Сергей Цеков и Константин Затулин. В документе предлагается признать незаконным решение Верховного Совета от 1954 г. о передаче Крыма в состав УССР. По мнению экспертов, оно было принято с многочисленными нарушениями необходимой процедуры.По мнению Цекова, отмена решения 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР позволит аргументировать в разговоре о принадлежности Крыма России на международной арене. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Доказать незаконность передачи Крыма УССР: зачем и кому это нужно сегодняРеферендум спасения: как Крым защитился от национализма в 1991 годуСанкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека - СФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

такер карлсон, крым, россия, политика, мнения, сша, санкции против россии, в мире, конфискация замороженных российских активов