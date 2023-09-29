https://crimea.ria.ru/20230929/dokazat-nezakonnost-peredachi-kryma-ussr-zachem-i-komu-eto-nuzhno-segodnya-1131732569.html

Доказать незаконность передачи Крыма УССР: зачем и кому это нужно сегодня

Доказать незаконность передачи Крыма УССР: зачем и кому это нужно сегодня - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Доказать незаконность передачи Крыма УССР: зачем и кому это нужно сегодня

Итоговый документ, подтверждающий незаконность передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году, будет использован как важный аргумент на переговорах, которые рано или РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-29T06:03

2023-09-29T06:03

2023-09-28T18:55

радио "спутник в крыму"

крым

ссср

история

украина

россия

сергей трофимов

государственный совет рк (госсовет)

суд

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Итоговый документ, подтверждающий незаконность передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году, будет использован как важный аргумент на переговорах, которые рано или поздно состоятся между Россией и Украиной. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал председатель комитета Госсовета Крыма по законодательству Сергей Трофимов.Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что власти республики будут доказывать в судебном порядке незаконную передачу полуострова в состав УССР в 1954 году, чтобы дать юридическое определение этому событию. Три причины идти в судПо словам Трофимова, проект запроса в Конституционный суд РФ, подготовленный рабочей группой, уже готов на 97-98% – сейчас шлифуются итоговые формулировки. Далее документ, как и любой другой, должен будет пройти официальную процедуру согласования.Цель обращения в Конституционный суд – получить официальный документ специально уполномоченного органа государственной власти относительно событий, связанных с передачей Крымской области УССР в 1954 году – насколько это соответствовало Конституции СССР и насколько коррелируется с Конституцией России, отметил Трофимов.С этой точки зрения, подтверждение незаконности передачи Крыма очень важно, чтобы "уравнять в правах в полном объеме абсолютно всех граждан Российской Федерации, которые проживают на материковой части и территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь с теми, кто рожден на территории России", пояснил Трофимов.Кроме того, факт передачи Крыма, подтвержденный юридически, будет нужен за столом переговоров, за который сядут стороны российско-украинского конфликта, чтобы прийти к консенсусу по спорным территориальным вопросам, отметил Трофимов."Такие территориальные конфликты не могут быть разрешены без последующего конфликта, затяжного и, как правило, кровопролитного. История показывает нам соответствующие примеры неоднократно. Но любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров. Сегодня мы говорим, что незаконно была передана Крымская область, а противная сторона говорит противоположное. И нам очень важно иметь на руках все необходимые аргументы, подкрепленные документально. Имея их, мы сможем утверждать, что есть юридический факт. И в этом случае очень сложно будет нашим партнерам за столом переговоров этот факт преодолеть", – пояснил эксперт.Помимо этого, итоговый документ, разрушающий иллюзии относительно "украинского Крыма", будет нужен западным партнерам – "здравым людям", которые непременно придут к власти, добавил Трофимов."В руководстве западных государств есть здравые люди, и они точно придут на смену этим лидерам, которые на данный момент находятся у власти. Им тоже нужны аргументы для того, чтобы получить поддержку у населения и продвинуть соответствующие решения в политической плоскости", – заключил он.Что не так с передачей Крыма УССР в 1954 годуПо словам Трофимова, анализ множества архивных документов – стенограмм, протоколов заседаний различных президиумов – показал, что при проведении мероприятий для принятия решения о передаче Крыма были грубейшим образом нарушены сразу три конституции: РСФСР, УССР и СССР.Процесс проходил следующим образом. На заседании центрального комитета партии было принято решение о целесообразности передачи Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Объяснялось это "любовью и дружбой между украинским и русским народом, 300-летием Переяславской рады".Первым шагом к цели стало постановление президиума Верховного Совета РСФСР о передаче, принятое 5 февраля 1954 года. Но такого постановления принять не могли априори: закон не предусматривал таких полномочий для этого органа власти. Территория РСФСР не могла быть изменена без согласия самой РСФСР – решать должен был народ. То есть необходим был референдум – полномочие его назначить у президиума как раз было, но этого не сделали, отметил Трофимов.Второй референдум, согласно конституции, должен был пройти непосредственно на территории УССР, где тоже должны были спросить граждан, готовы ли они взять в свой состав часть государствообразующего народа. Этот этап опять-таки проигнорировали."Говорят, что по конституциям 1937 года якобы можно было представлять интересы народа советами народных депутатов. Да, но в этом случае должны были проходить процедуры, равноценные референдуму", – отметил эксперт.Именно документ по итогам референдумов должен был зайти в Верховный Совет СССР для принятия решения, и только туда. Но, минуя все законные шаги процедуры, 13 февраля в УССР принимается постановление о ходатайстве о передаче, адресованное президиуму Верховного Совета СССР, указом которого 19 февраля принимается решение. И тут еще один нюанс, даже два.В результате 26 апреля 1954 года появляется закон о передаче Крыма на основе указа президиума ВС СССР, "который сам по себе выходит за рамки полномочий и которым утверждается несуществующий документ", добавил он.Как такое было возможноПо мнению эксперта, процедура не была проведена должным образом, чтобы получить результат, угодный Никите Хрущеву – референдум этого однозначно не смог бы обеспечить."Поскольку сложно представить, что народ РСФСР отдал бы свою одну из лучших частей. Это жемчужина была для всей России на протяжении многих лет. Это и форпост, который на Черном море, и исторически сакральное место. Поэтому не была проведена процедура", – считает Трофимов.Что касается нарушения регламентов и конституционных норм при проведении процедуры, то, по его мнению, сделано это могло быть намеренно, с участием заинтересованного, юридически грамотного лица во власти, – для будущих поколений, которые возьмутся вернуть Крым."Сложилось впечатление, что кто-то, действуя с позиции государственника, сознательно заложил определенные элементы для возможности рассмотрения в дальнейшем (вопроса) о возвращении Крымской области снова в состав РСФСР. Поскольку в этом случае грубейшим образом было нарушено абсолютно все", – сказал эксперт.Противоречить принятому решению партии в СССР тем более изменить его не могли, позже на его оспаривание первым руководителям РФ не хватало либо желания, либо политической воли. Но всему свое время, и оно пришло, заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов открыл новые факты о незаконной передаче Крыма УССРВ Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигарховКрым был украден у России: власти республики идут в суд

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